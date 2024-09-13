Peugeot 208 ganha novo visual e nova versão; preços partem de R$ 76.999

O Peugeot 208 ganhou uma nova versão, a GT e também uma nova cor, a Cinza Selenium Crédito: Peugeot/Divulgação

A Peugeot anunciou a linha 2025 do 208. O hatch compacto terá agora quatro versões diferentes, com nova estética e duas opções de motorização. Sai o motor 1.6, mas permanecem as duas opções 1.0: com motor aspirado e motor turbo.

Outra novidade é que o modelo ganha ainda mais uma versão, a GT, mais esportiva, e a Like sai de linha, ficando, em seu lugar, a Active, que passa a ser a versão de entrada do hatch, com preços a partir de R$ 76.999. Ele ganha ainda uma nova cor, Cinza Selenium, integrando a paleta, além das já conhecidas: Branco Banquise, Branco Nacré, Preto Pérola Negra e Cinza Artense.

No visual, o 208 traz a nova identidade da marca, já introduzida no SUV compacto 2008 , lançado em agosto. Com isso, o modelo ganha nova assinatura luminosa, que traz agora as garras do leão e não mais os “dentes de sabre”. O modelo traz ainda novos faróis e lanternas traseiras em LED, grade na cor da carroceria, e, no caso da versão GT, rodas diamantadas de 17” e arcos das rodas em preto brilhante.

Na traseira, o modelo traz novos faróis e lanternas traseiras em LED Crédito: Peugeot/Divulgação

Por dentro, pouca coisa muda, mantendo o mesmo acabamento, mudando apenas o logotipo no volante multifuncional do hatch. O multimídia do modelo continua o mesmo, com tela sensível ao toque de 10 polegadas e integração sem fio com Apple CarPlay e Android Auto.

Há também um novo carregador indutivo de 15 W para smartphones e espelhos para o motorista e o passageiro. As versões Allure e GT são equipadas com controle automático de climatização digital, enquanto a Active oferece ar-condicionado manual, além de um sistema keyless.

Versões e motorização

O novo 208 despediu-se do já conhecido motor 1.6 aspirado e também da versão elétrica do compacto. Fica agora apenas a motorização 1.0: a primeira, para as versões de entrada, com transmissão manual de cinco velocidades que entrega 75 cv de potência; e a segunda, com o propulsor T200 com 130 cv e 200 Nm de torque e transmissão CVT que simula sete velocidades e três modos de condução.

O modelo ganha nova assinatura luminosa, que traz agora as garras do leão e não mais os “dentes de sabre” Crédito: Peugeot/Divulgação

O lançamento marca o retorno da designação GT da marca, que vem equipada com faróis full LED, acionamento automático das luzes, farol alto automático, reconhecimento e exibição de limites de velocidade, alerta de colisão iminente, frenagem automática de emergência, assistência de manutenção de faixa, rodas de liga leve de 17 polegadas com acabamento diamantado, câmera de visão traseira, spoiler na porta traseira e um exclusivo volante de couro com o emblema GT.

Esta será uma das versões topo de gama, que traz um apelo forte à esportividade. Ao todo, o hatch compacto terá quatro versões:

Active: motor 1.0 aspirado de 75 cv, com ar-condicionado digital, sistema hill assist, vidros elétricos e quatro airbags. Preço: a partir de R$ 76.999.

motor 1.0 aspirado de 75 cv, com ar-condicionado digital, sistema hill assist, vidros elétricos e quatro airbags. Preço: a partir de R$ 76.999. Style: motor 1.0 aspirado de 75 cv, faróis full LED, multimidia 10,3”, câmera de ré, teto panorâmico, entre outros. Preço: a partir de R$ 88.999.

motor 1.0 aspirado de 75 cv, faróis full LED, multimidia 10,3”, câmera de ré, teto panorâmico, entre outros. Preço: a partir de R$ 88.999. Allure: motor 1.0 turbo de 130 cv combinado com a transmissão automática CVT de sete velocidades. Preço: a partir de R$ 98.990.

motor 1.0 turbo de 130 cv combinado com a transmissão automática CVT de sete velocidades. Preço: a partir de R$ 98.990. GT: motor 1.0 turbo de 130 cv, seis airbags, alerta de colisão iminente, frenagem automática de emergência, assistência de manutenção de faixa e câmera de visão traseira. Preço: a partir de R$ 114.990.

Ficha Técnica

Peugeot 208 Active/Style

Motor: 1.0 Firefly

1.0 Firefly Potência máxima: 75 cv / 6.000 rpm (etanol) | 71 cv / 6.000 rpm (gasolina)



Torque máximo: 104,9 Nm/3.500 rpm (etanol) | 98cv/3.250 rpm (gasolina)

104,9 Nm/3.500 rpm (etanol) | 98cv/3.250 rpm (gasolina) Alimentação: injeção eletrônica multiponto sequencial

injeção eletrônica multiponto sequencial Comando de válvulas: Acionamento por corrente

Acionamento por corrente Combustível: gasolina e etanol

gasolina e etanol Capacidade do tanque: 47 litros

47 litros Tração: dianteira

dianteira Caixa de transmissão: manual

manual Velocidades: 5

5 Direção: e létrica com assistência variável

létrica com assistência variável Suspensão dianteira: tipo pseudo McPherson, independente, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos telescópicos pressurizados à gás e barra estabilizadora

tipo pseudo McPherson, independente, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos telescópicos pressurizados à gás e barra estabilizadora Suspensão traseira: travessa deformável, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos telescópicos pressurizados à gás

travessa deformável, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos telescópicos pressurizados à gás Pneus: 185/65 R15 (Active) | 195/55 R16 (Style)

185/65 R15 (Active) | 195/55 R16 (Style) Freios dianteiros: a disco ventilados

a disco ventilados Freios traseiros: a tambor

a tambor Consumo na cidade: 9,6 km/l (etanol) |13,3 km/l (gasolina)

9,6 km/l (etanol) |13,3 km/l (gasolina) Consumo na estrada: 11,1 km/l (etanol) | 15,8 km/l (gasolina)

11,1 km/l (etanol) | 15,8 km/l (gasolina) Velocidade máxima: 164 km/h

164 km/h 0 a 100 km/h: 14,5 segundos (etanol) | 15,4 segundos (gasolina)

14,5 segundos (etanol) | 15,4 segundos (gasolina) Comprimento: 4.055 mm

4.055 mm Largura: 1.960 mm

1.960 mm Altura: 1.453 mm

1.453 mm Entre-eixos: 2.538 mm

2.538 mm Porta-malas: 265 VDA / 311 litros

265 VDA / 311 litros Peso em ordem de marcha: 1.060 kg (Active) | 1.102 kg (Style)

1.060 kg (Active) | 1.102 kg (Style) Preço: R$ 76.999 (Active) | R$ 88.999 (Style)

Peugeot 208 Allure/GT

A versão GT traz rodas diamantadas de 17” e arcos das rodas em preto brilhante Crédito: Peugeot/Divulgação

Motor: 1.0 Firefly

1.0 Firefly Potência máxima: 130cv / 5.750 rpm (etanol) | 125 cv / 5.750 rpm (gasolina)



Torque máximo: 200 Nm / 1.750 rpm (etanol/gasolina)

200 Nm / 1.750 rpm (etanol/gasolina) Alimentação: injeção direta

injeção direta Comando de válvulas: acionamento por corrente, variável na admissão

acionamento por corrente, variável na admissão Combustível: gasolina e etanol

gasolina e etanol Capacidade do tanque: 47 litros

47 litros Tração: dianteira

dianteira Caixa de transmissão: CVT

CVT Velocidades: 7 (simuladas)

7 (simuladas) Direção: elétrica com assistência variável

elétrica com assistência variável Suspensão dianteira: tipo pseudo McPherson, independente, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos telescópicos pressurizados à gás e barra estabilizadora

tipo pseudo McPherson, independente, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos telescópicos pressurizados à gás e barra estabilizadora Suspensão traseira: travessa deformável, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos telescópicos pressurizados à gás

travessa deformável, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos telescópicos pressurizados à gás Pneus: 195/65 R16 (Allure) | 205/45 R17 (GT)

195/65 R16 (Allure) | 205/45 R17 (GT) Freios dianteiros: a disco ventilados

a disco ventilados Freios traseiros: a tambor

a tambor Consumo na cidade: 8,8 km/l (etanol) | 12,5 km/l (gasolina)

8,8 km/l (etanol) | 12,5 km/l (gasolina) Consumo na estrada: 10 km/l (etanol) | 14,1 km/l (gasolina)

10 km/l (etanol) | 14,1 km/l (gasolina) Velocidade máxima: 200 km/h

200 km/h 0 a 100 km/h: 9 segundos (etanol) | 9,2 segundos (gasolina)

9 segundos (etanol) | 9,2 segundos (gasolina) Comprimento: 4.055 mm

4.055 mm Largura: 1.960 mm

1.960 mm Altura: 1.453 mm

1.453 mm Entre-eixos: 2.538 mm

2.538 mm Porta-malas: 265 VDA / 311 litros

265 VDA / 311 litros Peso em ordem de marcha: 1.177 kg (Allure) | 1.157 kg (GT)

1.177 kg (Allure) | 1.157 kg (GT) Preço: R$ 98.990 (Allure) | R$ 114.990 (GT)

Com informações da Peugeot.