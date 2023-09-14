Peugeot 208 com motor Turbo 200: hatch agora tem sete versões

Além do novo propulsor, o 208 turbo ganha três versões: Allure Style e Griffe Crédito: Peugeot/Divulgação

Quando foi lançado em 2020, o Peugeot 208 chegou com uma proposta inusitada, principalmente no design, que fez algumas cabeças acompanharem o hatch compacto no trânsito. Dois anos depois, buscando aumentar o share de mercado, a montadora francesa trouxe duas versões mais “baratas” com o já conhecido motor 1.0 Firefly que equipa as versões de entrada do Fiat Argo. E também, a Roadtrip, versão completa topo de gama do modelo.

E agora, com o intuito de estender ainda mais o alcance do compacto, é a vez da sua motorização turbo 1.0. O mesmo propulsor que equipa a versão Impetus do Fiat Pulse: são 130 cv a etanol e 125 cv abastecido com gasolina, com um torque de 200 Nm a 1.750 rpm. Ao todo, o modelo tem agora sete versões, que começam nas de entrada até as mais esportivas com o motor Turbo 200.

O motor entrega 130 cv a etanol e 125 cv abastecido com gasolina, com um torque de 200 Nm a 1.750 rpm Crédito: Peugeot/Divulgação

Segundo Frederico Fialho, Tech Center Stellantis América do Sul, todos os componentes da plataforma CMP que o carro compartilha com outros modelos da Stellantis foram preparados para calibrar o carro para a marca. “Motor, câmbio, sistema de arrefecimento, entre outros, foram todos preparados para a instalação desse propulsor no modelo”, complementa.

O vice-presidente Brand da Peugeot da América do Sul, Felipe Daemon, explica que a intenção com essa nova motorização é proporcionar um alcance maior para o modelo, fazendo com que ele se torne uma opção para agradar a todos os tipos de clientes. “Um dos grandes movimentos que fizemos foi com a versão 1.0, pois trouxemos um carro high end para dentro do segmento stream”, diz.

Como resultado, os números saltaram de 4.403 unidades vendidas em 2020 para 41.767 carros comercializados até 2022. “Em um curto espaço de tempo, o 208 impulsionou o segmento B-hatch no Brasil. A Peugeot cresceu seis vezes de 2020 a 2022, impulsionando, inclusive, o crescimento de B-hatches da Stellantis, sendo responsável pelo aumento de um terço do market share da Stellantis na América do Sul”, explica.

O que tem de novo no Peugeot 208 turbo

Peugeot 208 Turbo 200

Além do novo propulsor, o 208 turbo ganha três versões: a de entrada Allure e as duas de topo: a esportiva Style e a mais sofisticada Griffe. Os nomes já são conhecidos de outras versões do modelo, que apesar da nova motorização, vai continuar também com as versões equipadas com o motor 1.6 Flex Start e também o 1.0 Firefly, indo ao encontro do objetivo da empresa, que é atender a diferentes perfis e bolsos de motoristas, complementado pelos novos packs e acessórios para a personalização do carro.

Outra novidade que equipa a versão turbo é o câmbio CVT de sete velocidades, sendo esta a primeira vez que um carro de passeio da marca ganha esse tipo de marcha. Segundo a Peugeot, o 208 é o modelo mais leve a receber o motor turbo 200.

A suspensão dianteira recebeu ainda um novo ajuste para as versões turbinadas, buscando mais equilíbrio do comportamento dinâmico, com maior controle de rolagem. O modelo ganhou ainda novas pinças de freio.

O modelo tem ainda o sistema visiopark 180°, que permite uma visibilidade maior na hora de realizar manobras de ré com o veículo, mostrando imagens do entorno do carro na tela multimídia, como se houvesse um drone filmando a manobra.

Versões e preços

Detalhes Peugeot 208 Style Turbo

Cada uma das três versões têm seus diferenciais, começando pela de entrada, Allure. Esta conta com todos os itens da versão Active 1.6, como central multimídia de 10,3 polegadas com conexão wireless (Android Auto e AppleCarPlay), ar-condicionado automático e digital, direção com assistência elétrica, vidros elétricos nas quatro portas, volante Sport Drive com comandos de som, sensor de estacionamento, câmera de ré, controles de tração e de estabilidade, DRL em LED e novas rodas Kanobi aro 16” com acabamento Black Diamond. O preço parte de R$ 99.990, que será mantido por um tempo limitado.

Em seguida, a versão Style, que além de ter todos os equipamentos da anterior, vem com bancos em tecido com o nome da versão, couro e alcantara, com interior escurecido, soleira Peugeot, pedais esportivos em alumínio e tapetes bordados com o nome Style. Ele ainda ganha novas rodas de liga leve de 17 polegadas, que equipam o modelo pela primeira vez.

A versão Griffe é a topo da gama, mais completa e sofisticada Crédito: Peugeot/Divulgação

O pacote tecnológico da série especial inclui ainda o i-Cockpit 3D, com um cluster 3D em que as informações principais são projetadas em uma terceira camada, como se flutuassem diante dos olhos do motorista, teto solar panorâmico e também interior escurecido. Os preços partem de R$ 109.990.

Já a versão Griffe é a mais completa da gama, com todos os itens da Allure e o pacote opcional Excellence, além da de itens como 6 airbags, sensor de chuva e luminosidade, visiopark 180°, i-Cockpit 3D, ponteira cromada e sistemas de segurança como alerta de colisão, frenagem de emergência automática, auxílio de farol alto,reconhecimento automático de sinalização de velocidade, detector de fadiga, alerta e correção de permanência em faixa. os preços partem de R$ 114.990.

Pacotes e revisões

Com dois pacotes de opcionais, é possível equipar o carro com uma série de recursos tecnológicos e de comodidade. No caso do Pack tech, este vem com central multimídia de 10,3 polegadas com conexão wireless (Android Auto e Apple CarPlay), DRL em LED, retrovisores externos com comandos elétricos, vidros elétricos nas quatro portas, comandos de som no volante, sport drive, dois alto-falantes traseiros e dois tweeters, duas entradas USB, sendo uma do tipo C. Este pacote sai a R$ 4.300.

Segundo a Peugeot, o 208 é o modelo mais leve a receber o motor turbo 200 Crédito: Peugeot/Divulgação

Já o Pack Excellence, custa R$ 5.000 e vem com teto panorâmico, bancos, porta e volante em couro, apoio de braço para o motorista também em couro, chave presencial, carregador de indução e iluminação interior traseira.

A marca ainda lançou o programa Peugeot Confiance, que busca melhorar a questão de confiança do consumidor com a marca, que ainda carrega um pouco de rejeição por uma parte do público por conta de situações do passado.

A nova plataforma traz atendimento humanizado via aplicativo de conversa, três anos de garantia e três revisões - 10 mil, 20 mil e 30 mil km ou 36 meses - pelo preço de uma. Esse programa é válido para todos os veículos da montadora, incluindo utilitários e elétricos.

Peugeot 208 Turbo 200

Modelo foi responsável pelo aumento de um terço do market share da Stellantis na América do Sul Crédito: Peugeot/Divulgação