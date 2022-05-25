Novo Peugeot 208 chega ao mercado a partir de R$ 72.990

O novo Peugeot 208 1.0L preserva qualidades da linha 208, incluindo o design expressivo Crédito: Peugeot/Divulgação

A Peugeot está com uma novidade: o novo 208 já está disponível no mercado automotivo. A versão Like 1.0L chega com uma oferta competitiva de equipamento, sem abrir mão de itens de série que elevam a qualidade e o nível de conforto do produto, como a nova multimídia Peugeot Connect com tela 10,3” e o “dente de sabre” em LED junto aos faróis, item que inclusive passa a ser de série em toda a gama do novo 208. A versão Like 1.0L chega ao mercado com preço de lançamento de R$ 72.990.

A nova motorização não é o único destaque do modelo. O diferencial frente a concorrência está no pacote de equipamentos da nova versão Style 1.0L, uma composição que alia a economia para o uso no dia a dia a uma oferta agressiva, já que a versão chega por R$ 79.990. A nova versão Style do Peugeot 208 chega para assumir o posto de 1.0L mais completo entre os hatches compactos equipados com esta motorização. De acordo com a montadora, esses fatores contribuem para posicionar o modelo em um patamar mais premium.

A chegada do 208 1.0L também expressa o fortalecimento da marca numa categoria de extrema importância no mercado brasileiro, que representa atualmente aproximadamente 60% das vendas dentro do segmento B hatch.

“A Peugeot já possui uma atuação marcante entre os hatchbacks compactos, e a chegada da motorização 1.0L à família do novo 208 representa muito bem nossa ambição de garantir uma cobertura de mercado ainda mais ampla”, afirma Felipe Daemon, Head da marca para a América do Sul.

O novo Peugeot 208 1.0L preserva qualidades da linha 208, incluindo o design expressivo, que associa de maneira habilidosa elementos da atual assinatura visual da Peugeot na parte inferior e um “olhar felino”, que remete diretamente ao “dente de sabre” citado anteriormente. Na versão Style ele é ressaltado pela iluminação com faróis full LED.

Segundo a montadora, outro aspecto que reforça a identidade da marca é a tecnologia. Com o i-Cockpit® Peugeot, um conceito patenteado pela empresa para expandir as sensações e o prazer de dirigir, se tornou não somente um símbolo, mas também um importante componente de seu DNA.

“Dinâmico, premium, tecnológico e completo, o Peugeot 208 1.0L por si só é um produto extremamente competitivo. Com todos esses atributos e uma oferta arrebatadora, a nova versão tem total potencial para aumentar a presença, a visibilidade e a participação da marca num espaço extremamente forte e importante em nosso mercado, que merecia ter o novo 208 também como opção de compra”, completa o executivo.