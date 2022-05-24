Fiat Strada é o carro mais vendido até maio no ES; veja ranking

Fiat Strada permanece no topo de vendas de janeiro a maio, tanto no Brasil quanto no Espírito Santo Crédito: Fiat/Divulgação

Uma lista parcial de vendas dos quatro primeiros meses de 2022 da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) mostrou que a Fiat Strada permanece no topo de vendas, tanto no Brasil quanto no Espírito Santo. A picape compacta da montadora italiana já vendeu até agora, no Estado, 738 unidades, incluindo os meses de janeiro a março e uma parcial do mês de maio, segundo dados fornecidos pelo Sindicato dos Concessionários Distribuidores de Veículos do ES (Sincodives).

Com preços que partem de R$ 92.890 para a versão cabine simples, a Fiat Strada tem sido um fenômeno de vendas desde a sua repaginação, lançada em 2020, chegando ao topo dos mais vendidos no ano passado, com 109.107 unidades em todo o Brasil. No Espírito Santo, foram 2.678 unidades em 2021

Para o diretor comercial da Podium, José Geraldo da Cunha, o motorista capixaba tem características de “picapeiro”, por isso o sucesso da Strada e também da picape média da Fiat, a Toro, que ficou no terceiro lugar de veículos mais vendidos no Estado nos cinco primeiros meses de 2022, com 568 unidades.

“A nova versão da Strada é campeã de vendas e a Toro é uma picape com o conforto de um SUV. A busca é tão grande pelos dois modelos, que há uma fila de espera com uma média de 120 dias, dependendo da versão. Outro aspecto é que tanto a Toro quanto a Strada têm um alto índice de fidelidade, chegando a 67%. Ou seja, quando o motorista faz a troca, geralmente busca outro do mesmo modelo”, observa José Geraldo da Cunha.

Já o segundo lugar ficou com o Hyundai Creta, com 667 unidades vendidas de janeiro a maio de 2022. Apesar da polêmica gerada após a mudança no visual do modelo, o Creta é o SUV mais vendido no Espírito Santo , ultrapassando modelos já consolidados, como o Jeep Renegade (que ocupa o 9º lugar entre os mais vendidos este ano).

Para o gerente comercial da Prime Hyundai, Gleibson Nascimento, o resultado é consequência dos investimentos que a marca vem fazendo para agradar o público brasileiro, principalmente no design e na tecnologia embarcada dos modelos.

“O Creta mais uma vez mostra a sua força no segmento SUV, tendo conquistado a segunda colocação em emplacamentos no Espírito Santo. Resultado de todo investimento da Hyundai em tecnologia e design tão apreciados pelo consumidor brasileiro. Nós, da Prime, ficamos ainda mais certos da força da marca no Espírito Santo e o quanto o segmento vem se fortalecendo no país”, afirma.

CONFIRA OS 10 MODELOS MAIS VENDIDOS NO ES DE JANEIRO A MAIO DE 2022

FIAT STRADA - 738 UNIDADES

A versão de entrada é a Endurance, com cabine simples Crédito: Fiat/Divulgação

Preço: a partir de R$ 92.890

a partir de R$ 92.890 A versão de entrada é a Endurance, com cabine simples e motor 1.4 8V flex. Entre os itens de série estão computador de bordo, hill holder, airbags duplos, direção hidráulica, controle eletrônico de estabilidade e controle de tração avançado.

HYUNDAI CRETA - 667 UNIDADES

A versão mais barata do Hyundai Creta é a Comfort, que ainda tem o visual antigo Crédito: Hyundai/Divulgação

Preço: a partir de R$ 116.490

a partir de R$ 116.490 O modelo passou por uma repaginada, ganhando novo visual. A versão mais barata é a Comfort, que ainda tem o visual antigo. Nessa versão, o modelo está equipado com motor 1.0 turbo GDI de três cilindros, 120 cv e câmbio automático de 6 marchas, faróis com projetor, luzes diurnas em LED, rodas de liga-leve de 16”, computador de bordo com tela de 3,5 e multimídia de 8”.

FIAT TORO - 568 UNIDADES

A versão de entrada da Fiat Toro é a Endurance, com motor 270 Flex AT6 Crédito: Fiat/ Divulgação

Preço: a partir de R$ 137.098

a partir de R$ 137.098 A versão de entrada é a Endurance, com motor 270 Flex AT6, com função Sport, câmbio automático de 6 velocidades, hill holder, controle eletrônico de estabilidade, controle de tração, 6 airbags, direção elétrica, rodas de aço e pneus 16”, central multimídia de 7”, painel de instrumentos digital de 7 “, travas e retrovisor elétrico.

TOYOTA COROLLA - 544 UNIDADES

O Toyota Corolla foi o quarto veículo mais vendido no ES de janeiro a maio de 2022 Crédito: Toyota/Divulgação

Preço: a partir de R$ 152.690

a partir de R$ 152.690 Versão de entrada é a XEi, com motor 2.0L Dual VVT-iE 16V DOHC Flex (Dynamic Force), com 177 cv. Transmissão automática CVT com modo sequencial de 10 velocidades, paddle shift no volante e botão seletor de modo de condução Sport. Assistente de pré-colisão, sistema de alerta de mudança de faixa, 7 airbags, controle eletrônico de estabilidade. Computador de bordo com tela TFT de 4,2” digital e colorida, start button/push start e smart entry, ar-condicionado automático digital frio e quente com filtro antipólen, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro e kit multimídia com 8”.

GM ONIX - 514 UNIDADES

GM Onix tem 6 airbags, controles de estabilidade e tração e assistente de partida em rampas Crédito: Chevrolet/Divulgação

Preço: a partir de R$ 73.820

a partir de R$ 73.820 A versão de entrada tem motor 1.0 Ecotec flex de três cilindros, 78 cv (gasolina) e 82 cv (etanol), a 6.400 rpm e transmissão manual de 6 velocidades. Seis airbags, controles de estabilidade e tração, assistente de partida em rampas, sistema de som com conexão Bluetooth, direção elétrica progressiva, ar-condicionado, vidros dianteiros e travas elétricas.

TOYOTA COROLLA CROSS - 475 UNIDADES

O Toyota Corolla Cross tem sistema multimídia de 8 polegadas e câmera de ré Crédito: Toyota/Divulgação

Preço: a partir de R$ 171.290

a partir de R$ 171.290 A versão de entrada XRE tem motor 2.0L Dual VVT-iE 16V DOHC Flex com 177 cv e 21,4 Kgf.m. Transmissão automática CVT com modo sequencial de 10 velocidades, paddle shift no volante e botão seletor de modo de condução Sport. Sistema multimídia de 8”, câmera de ré, retrovisores elétricos com rebatimento automático, assistente de pré-colisão, sistema de alerta de mudança de faixa, 7 airbags, controle eletrônico de estabilidade. Computador de bordo com tela TFT de 4,2” digital.

GM ONIX PLUS - 422 UNIDADES

O GM Onix Plus vendeu 422 unidades desde o início de 2022 Crédito: Chevrolet/Divulgação

Preço: a partir de R$ 80.610

a partir de R$ 80.610 A versão de entrada tem motor 1.0 Ecotec flex de três cilindros, 78 cv (gasolina) e 82 cv (etanol), a 6.400 rpm e transmissão manual de 6 velocidades. Seis airbags, assistente de partida em aclive, controle eletrônico de estabilidade e tração, controles do rádio e telefone no volante, direção elétrica, retrovisores elétricos e maçanetas na cor do veículo, multimídia de 8”, roda de aço 15”, assistência de frenagem de urgência, travas e vidros elétricos com acionamento na chave e acionamento por um toque.

HYUNDAI HB20 - 414 UNIDADES

O Hyundai HB20 tem versão de entrada com motor 1.0 Kappa com 75 cv (gasolina) e 80 cv (etanol) Crédito: Hyundai/Divulgação

Preço: a partir de R$ 71.490

a partir de R$ 71.490 A versão Sense de entrada tem motor 1.0 Kappa aspirado flex de três cilindros, com 75 cv (gasolina) e 80 cv (etanol), a 6.000 rpm. Airbags, assistente de partida em rampas, freios ABS com EBD, controles de tração e estabilidade, direção elétrica progressiva, rodas de aço de 14” com calotas, painel de instrumentos analógico, sistema de som com Bluetooth, streaming de áudio, acesso a agenda e histórico de chamadas, MP3 player e conexões USB, volante multifuncional com comandos de som e telefone.

JEEP RENEGADE - 404 UNIDADES

O Jeep Renegade tem rodas em liga leve, retrovisores externos elétricos e câmera de estacionamento Crédito: Jeep/Divulgação

Preço: a partir de R$ 127.590

a partir de R$ 127.590 A versão de entrada é a Sport T270 Turbo Flex AT6, com motor 1.3 Turboflex com 180 cv (gasolina) ou 185 cv (etanol) a 5.750 rpm e 27,5 kgfm (gasolina ou etanol) a 1.750 rpm. Central multimídia com tela de 7”, rodas em liga leve aro 17”, retrovisores externos elétricos, câmera de estacionamento traseira, lanternas em LED, controle de estabilidade, freio de estacionamento eletrônico, detector de fadiga, faróis full LED, sistema Start&Stop, câmbio automático de 6 marchas.

TOYOTA HILUX - 394 UNIDADES

A Toyota Hilux foi a terceira picape mais vendida no ES de janeiro a maio de 2022 Crédito: Toyota/Divulgação