Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Motor
  • Fiat Strada é o carro mais vendido até maio no ES; veja ranking
Picapes no topo

Fiat Strada é o carro mais vendido até maio no ES; veja ranking

Repetindo a tendência de 2021, a picape compacta da montadora italiana acumulou nos cinco primeiros meses do ano 738 unidades vendidas

Publicado em 24 de Maio de 2022 às 14:01

Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

24 mai 2022 às 14:01
A nova geração da Fiat Strada já está nas concessionárias de todo o Brasil
Fiat Strada permanece no topo de vendas de janeiro a maio, tanto no Brasil quanto no Espírito Santo Crédito: Fiat/Divulgação
Uma lista parcial de vendas dos quatro primeiros meses de 2022 da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) mostrou que a Fiat Strada permanece no topo de vendas, tanto no Brasil quanto no Espírito Santo. A picape compacta da montadora italiana já vendeu até agora, no Estado, 738 unidades, incluindo os meses de janeiro a março e uma parcial do mês de maio, segundo dados fornecidos pelo Sindicato dos Concessionários Distribuidores de Veículos do ES (Sincodives).
Com preços que partem de R$ 92.890 para a versão cabine simples, a Fiat Strada tem sido um fenômeno de vendas desde a sua repaginação, lançada em 2020, chegando ao topo dos mais vendidos no ano passado, com 109.107 unidades em todo o Brasil. No Espírito Santo, foram 2.678 unidades em 2021.
Para o diretor comercial da Podium, José Geraldo da Cunha, o motorista capixaba tem características de “picapeiro”, por isso o sucesso da Strada e também da picape média da Fiat, a Toro, que ficou no terceiro lugar de veículos mais vendidos no Estado nos cinco primeiros meses de 2022, com 568 unidades.
“A nova versão da Strada é campeã de vendas e a Toro é uma picape com o conforto de um SUV. A busca é tão grande pelos dois modelos, que há uma fila de espera com uma média de 120 dias, dependendo da versão. Outro aspecto é que tanto a Toro quanto a Strada têm um alto índice de fidelidade, chegando a 67%. Ou seja, quando o motorista faz a troca, geralmente busca outro do mesmo modelo”, observa José Geraldo da Cunha.
Já o segundo lugar ficou com o Hyundai Creta, com 667 unidades vendidas de janeiro a maio de 2022. Apesar da polêmica gerada após a mudança no visual do modelo, o Creta é o SUV mais vendido no Espírito Santo, ultrapassando modelos já consolidados, como o Jeep Renegade (que ocupa o 9º lugar entre os mais vendidos este ano).

Veja Também

Indústria automotiva espera alívio com novas fábricas de semicondutores

Para o gerente comercial da Prime Hyundai, Gleibson Nascimento, o resultado é consequência dos investimentos que a marca vem fazendo para agradar o público brasileiro, principalmente no design e na tecnologia embarcada dos modelos.
“O Creta mais uma vez mostra a sua força no segmento SUV, tendo conquistado a segunda colocação em emplacamentos no Espírito Santo. Resultado de todo investimento da Hyundai em tecnologia e design tão apreciados pelo consumidor brasileiro. Nós, da Prime, ficamos ainda mais certos da força da marca no Espírito Santo e o quanto o segmento vem se fortalecendo no país”, afirma.

CONFIRA OS 10 MODELOS MAIS VENDIDOS NO ES DE JANEIRO A MAIO DE 2022

FIAT STRADA - 738 UNIDADES

Fiat Strada é o veículo mais vendido no início do ano no ES
A versão de entrada é a Endurance, com cabine simples Crédito: Fiat/Divulgação
  • Preço: a partir de R$ 92.890
  • A versão de entrada é a Endurance, com cabine simples e motor 1.4 8V flex. Entre os itens de série estão computador de bordo, hill holder, airbags duplos, direção hidráulica, controle eletrônico de estabilidade e controle de tração avançado.

HYUNDAI CRETA - 667 UNIDADES

Novo Hyundai Creta
A versão mais barata do Hyundai Creta é a Comfort, que ainda tem o visual antigo Crédito: Hyundai/Divulgação
  • Preço: a partir de R$ 116.490
  • O modelo passou por uma repaginada, ganhando novo visual. A versão mais barata é a Comfort, que ainda tem o visual antigo. Nessa versão, o modelo está equipado com motor 1.0 turbo GDI de três cilindros, 120 cv e câmbio automático de 6 marchas, faróis com projetor, luzes diurnas em LED, rodas de liga-leve de 16”, computador de bordo com tela de 3,5 e multimídia de 8”.

FIAT TORO - 568 UNIDADES

Nova Fiat Toro Endurance 2022 com motor 1.8 flex
A versão de entrada da Fiat Toro é a Endurance, com motor 270 Flex AT6 Crédito: Fiat/ Divulgação
  • Preço: a partir de R$ 137.098
  • A versão de entrada é a Endurance, com motor 270 Flex AT6, com função Sport, câmbio automático de 6 velocidades, hill holder, controle eletrônico de estabilidade, controle de tração, 6 airbags, direção elétrica, rodas de aço e pneus 16”, central multimídia de 7”, painel de instrumentos digital de 7 “, travas e retrovisor elétrico.

TOYOTA COROLLA - 544 UNIDADES

Fiat Strada é o veículo mais vendido no início do ano no ES
O Toyota Corolla foi o quarto veículo mais vendido no ES de janeiro a maio de 2022 Crédito: Toyota/Divulgação
  • Preço: a partir de R$ 152.690
  • Versão de entrada é a XEi, com motor 2.0L Dual VVT-iE 16V DOHC Flex (Dynamic Force), com 177 cv. Transmissão automática CVT com modo sequencial de 10 velocidades, paddle shift no volante e botão seletor de modo de condução Sport. Assistente de pré-colisão, sistema de alerta de mudança de faixa, 7 airbags, controle eletrônico de estabilidade. Computador de bordo com tela TFT de 4,2” digital e colorida, start button/push start e smart entry, ar-condicionado automático digital frio e quente com filtro antipólen, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro e kit multimídia com 8”.

GM ONIX - 514 UNIDADES

Fiat Strada é o veículo mais vendido no início do ano no ES
GM Onix tem 6 airbags, controles de estabilidade e tração e assistente de partida em rampas Crédito: Chevrolet/Divulgação
  • Preço: a partir de R$ 73.820
  • A versão de entrada tem motor 1.0 Ecotec flex de três cilindros, 78 cv (gasolina) e 82 cv (etanol), a 6.400 rpm e transmissão manual de 6 velocidades. Seis airbags, controles de estabilidade e tração, assistente de partida em rampas, sistema de som com conexão Bluetooth, direção elétrica progressiva, ar-condicionado, vidros dianteiros e travas elétricas.

TOYOTA COROLLA CROSS - 475 UNIDADES

Fiat Strada é o veículo mais vendido no início do ano no ES
O Toyota Corolla Cross tem sistema multimídia de 8 polegadas e câmera de ré Crédito: Toyota/Divulgação
  • Preço: a partir de R$ 171.290
  • A versão de entrada XRE tem motor 2.0L Dual VVT-iE 16V DOHC Flex com 177 cv e 21,4 Kgf.m. Transmissão automática CVT com modo sequencial de 10 velocidades, paddle shift no volante e botão seletor de modo de condução Sport. Sistema multimídia de 8”, câmera de ré, retrovisores elétricos com rebatimento automático, assistente de pré-colisão, sistema de alerta de mudança de faixa, 7 airbags, controle eletrônico de estabilidade. Computador de bordo com tela TFT de 4,2” digital.

GM ONIX PLUS - 422 UNIDADES

Fiat Strada é o veículo mais vendido no início do ano no ES
O GM Onix Plus vendeu 422 unidades desde o início de 2022 Crédito: Chevrolet/Divulgação
  • Preço: a partir de R$ 80.610
  • A versão de entrada tem motor 1.0 Ecotec flex de três cilindros, 78 cv (gasolina) e 82 cv (etanol), a 6.400 rpm e transmissão manual de 6 velocidades. Seis airbags, assistente de partida em aclive, controle eletrônico de estabilidade e tração, controles do rádio e telefone no volante, direção elétrica, retrovisores elétricos e maçanetas na cor do veículo, multimídia de 8”, roda de aço 15”, assistência de frenagem de urgência, travas e vidros elétricos com acionamento na chave e acionamento por um toque.

HYUNDAI HB20 - 414 UNIDADES

Fiat Strada é o veículo mais vendido no início do ano no ES
O Hyundai HB20 tem versão de entrada com motor 1.0 Kappa com 75 cv (gasolina) e 80 cv (etanol) Crédito: Hyundai/Divulgação
  • Preço: a partir de R$ 71.490
  • A versão Sense de entrada tem motor 1.0 Kappa aspirado flex de três cilindros, com 75 cv (gasolina) e 80 cv (etanol), a 6.000 rpm. Airbags, assistente de partida em rampas, freios ABS com EBD, controles de tração e estabilidade, direção elétrica progressiva, rodas de aço de 14” com calotas, painel de instrumentos analógico, sistema de som com Bluetooth, streaming de áudio, acesso a agenda e histórico de chamadas, MP3 player e conexões USB, volante multifuncional com comandos de som e telefone.

JEEP RENEGADE - 404 UNIDADES

Fiat Strada é o veículo mais vendido no início do ano no ES
O Jeep Renegade tem rodas em liga leve, retrovisores externos elétricos e câmera de estacionamento Crédito: Jeep/Divulgação
  • Preço: a partir de R$ 127.590
  • A versão de entrada é a Sport T270 Turbo Flex AT6, com motor 1.3 Turboflex com 180 cv (gasolina) ou 185 cv (etanol) a 5.750 rpm e 27,5 kgfm (gasolina ou etanol) a 1.750 rpm. Central multimídia com tela de 7”, rodas em liga leve aro 17”, retrovisores externos elétricos, câmera de estacionamento traseira, lanternas em LED, controle de estabilidade, freio de estacionamento eletrônico, detector de fadiga, faróis full LED, sistema Start&Stop, câmbio automático de 6 marchas.

TOYOTA HILUX - 394 UNIDADES

Fiat Strada é o veículo mais vendido no início do ano no ES
A Toyota Hilux foi a terceira picape mais vendida no ES de janeiro a maio de 2022 Crédito: Toyota/Divulgação
  • Preço: a partir de R$ 227.390
  • A versão de entrada tem cabine simples e vem equipada com motor a diesel 2.8 L 16 V Turbo com torque 42,8 kgf.m. Tração 4×4 e 4×4 reduzida com acionamento eletrônico e bloqueio do diferencial traseiro. Transmissão manual de 6 velocidades, rodas de aço estampado aro 17”, direção hidráulica, freios ABS com EBD, airbags frontais (dois) e de joelho (motorista). Controle eletrônico de estabilidade e de tração, assistente de subida e direção com regulagem de altura e profundidade.

LEIA MAIS EM MOTOR

Hyundai Creta Platinum é SUV com tecnologia de sobra

Jeep apresenta nova picape Gladiator no reality No Limite

Motos Honda CB 500F e 500X são atualizadas para mais performance e segurança

BYD Han EV surpreende com design futurista e tecnologias avançadas

Harley-Davidson lança nova Nightster com mais performance e design renovado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Hyundai HB20 Chevrolet Onix Fiat Strada Fiat Toro Jeep Renegade Toyota Corolla Corolla Cross Toyota Hilux Hyundai Creta
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sara Gimenes Torres morreu em acidente de carro na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado de jovem morta em acidente em Cariacica pede perdão e promete se apresentar à polícia
Imagem de destaque
Montadora chinesa traz 7 novos veículos comerciais 100% elétricos, sendo que 2 já estão no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados