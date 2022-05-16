Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Carro mais vendido no ES custa acima de R$ 90 mil; veja a lista

Modelo, que lidera as vendas pela primeira vez na história, é muito utilizado pelos produtores rurais

Publicado em 16 de Maio de 2022 às 11:38

Fiat Strada foi o campeão de vendas no ano passado em 12 Estados Crédito: Divulgação
O carro mais vendido no Espírito Santo no ano passado foi o Fiat Strada, campeão em vendas também no Brasil, pela primeira vez na história. A picape da Fiat, que vendeu 2.678 unidades no mercado capixaba, lidera a lista de vendas de veículos novos em outros 11 Estados, segundo dados da Anfavea, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores.
O modelo da montadora italiana é muito procurado por produtores rurais devido à sua versatilidade no campo e preços com desconto para este segmento. O modelo mais barato custa atualmente em torno de R$ 92 mil.
Em segundo lugar em vendas no ES aparece Hyundai HB20 com 2,3 mil unidades comercializadas. O terceiro lugar é ocupado por outro carro da Fiat, o Toro, que vendeu 1.764 unidades.
As demais posições no mercado capixaba de veículos em 2021: Toyota Corolla (4º); Hyundai Creta (5º); Toyota Hilux (6º); Jeep Renegade (7º); Jeep Compass (8º); Chevrolet Onix (9º); Chevrolet Tracker (10º).

Líder no país entre 2015 e 2020, o Chevrolet Onix desta vez foi o nº 1 no Amazonas e em quatro Estados do Nordeste (Ceará, Paraíba, Pernambuco e Sergipe). No Amapá e em Roraima, a Fiat Toro comandou o ranking. Em Santa Catarina e no Rio de Janeiro – neste último, com dobradinha da marca -, o campeão foi o Jeep Compass. Entre os paraenses, a Toyota Hilux não teve concorrência. Em São Paulo, a liderança ficou com o Hyundai HB20.

Entre os paranaenses, a Volkswagen assegurou dobradinha com o T-Cross à frente do Gol, este último no topo no Acre. Em Minas, onde a Fiat garantiu 100% do pódio e foi onde o Fiat Uno (6º) emplacou quase 88% de suas unidades, o Argo liderou com mais de 44% de seus registros nacionais. Os 10 mais vendidos no Estado, aliás, representaram quase 11% de todas as vendas no país em 2021. O hatch da marca italiana também foi o nº 1 no Distrito Federal.

MODELOS MAIS VENDIDOS NO ES (UNIDADES) EM 2021

  1. Fiat Strada - 2.678
  2. Hyundai HB20 - 2.300
  3. Fiat Toro - 1.764
  4. Toyota Corolla - 1.697
  5. Hyundai Creta - 1.652
  6. Toyota Hilux - 1.528
  7. Jeep Renegade - 1.467
  8. Jeep Compass - 1.383
  9. Chevrolet Onix - 1.321
  10. Chevrolet Tracker - 1.074

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Economia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cessar-fogo entre EUA e Irã se aproxima do fim em meio a incerteza sobre negociações
Imagem de destaque
Como um brasileiro buscou apoio de Thomas Jefferson, autor da independência americana, para separar o Brasil de Portugal
Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados