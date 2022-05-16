Carro mais vendido no ES custa acima de R$ 90 mil; veja a lista

O carro mais vendido no Espírito Santo
no ano passado foi o Fiat Strada, campeão em vendas também no Brasil, pela primeira vez na história. A picape da Fiat, que vendeu 2.678 unidades no mercado capixaba, lidera a lista de vendas de veículos novos em outros 11 Estados, segundo dados da Anfavea, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores.
O modelo da montadora italiana é muito procurado por produtores rurais devido à sua versatilidade no campo e preços com desconto para este segmento. O modelo mais barato custa atualmente em torno de R$ 92 mil.
Em segundo lugar em vendas no ES aparece Hyundai HB20 com 2,3 mil unidades comercializadas. O terceiro lugar é ocupado por outro carro da Fiat, o Toro, que vendeu 1.764 unidades.
As demais posições no mercado capixaba de veículos em 2021: Toyota Corolla (4º); Hyundai Creta (5º); Toyota Hilux (6º); Jeep Renegade (7º); Jeep Compass (8º); Chevrolet Onix (9º); Chevrolet Tracker (10º).
Líder no país entre 2015 e 2020, o Chevrolet Onix desta vez foi o nº 1 no Amazonas
e em quatro Estados do Nordeste (Ceará, Paraíba, Pernambuco e Sergipe). No Amapá e em Roraima, a Fiat Toro comandou o ranking. Em Santa Catarina e no Rio de Janeiro – neste último, com dobradinha da marca -, o campeão foi o Jeep Compass. Entre os paraenses, a Toyota Hilux não teve concorrência. Em São Paulo, a liderança ficou com o Hyundai HB20.
Entre os paranaenses, a Volkswagen assegurou dobradinha com o T-Cross à frente do Gol, este último no topo no Acre. Em Minas, onde a Fiat garantiu 100% do pódio e foi onde o Fiat Uno (6º) emplacou quase 88% de suas unidades, o Argo liderou com mais de 44% de seus registros nacionais. Os 10 mais vendidos no Estado, aliás, representaram quase 11% de todas as vendas no país em 2021. O hatch da marca italiana também foi o nº 1 no Distrito Federal
