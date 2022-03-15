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Mercado de carros de luxo se mantém em alta no ES

Alguns modelos chegam a ter fila de espera de até dois anos, afirma João Pedro Checon, sócio da Autovix Motors, revenda em Vitória especializada no segmento
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

15 mar 2022 às 14:40

Publicado em 15 de Março de 2022 às 14:40

Mercado de carros de luxo se mantém em alta no ES - Branded Autovix
Marcas de luxo ganharam mais status e passaram a ser mais cobiçadas em meio à pandemia e à crise de semicondutores Crédito: Autovix Motors/Divulgação
O segmento de automóveis de luxo e premium tem se mantido aquecido no país e no Espírito Santo, mesmo durante a pandemia e com a crise de falta de semicondutores nas montadoras. Algumas marcas ganharam ainda mais status e passaram a ser mais cobiçadas, como a Volvo, cujo modelo elétrico XC40 Recharge Pure Electric foi o carro elétrico mais vendido no Brasil, em janeiro deste ano.
Outras, como a Porsche, têm tido filas de espera de até dois anos para adquirir um modelo 0 km, dependendo da versão do carro, segundo afirma o sócio da Autovix Motors, João Pedro Checon. “Esse é um dos modelos mais queridos e um dos mais procurados aqui na loja. O mercado de luxo e de automóveis premium traz uma particularidade, que é trabalhar com o desejo das pessoas”, conta.
Com uma loja de 1,6 mil metros quadrados recém-inaugurada em Vitória, a Autovix é um exemplo de como esse segmento tem se tornado atraente, alavancado, principalmente, durante a pandemia. “Já trabalhávamos com o segmento desde antes da pandemia, mas vimos que o volume começou a aumentar: eram pessoas que decidiram realizar seu sonho de ter um veículo de qualidade e status superior”, afirma.
Mercado de carros de luxo se mantém em alta no ES
Sócios da Autovix Motors: João Pedro Checon e Alex Uliana: loja faz suas entregas com transparência, honestidade e seriedade Crédito: Autovix Motors/Divulgação
Com boa parte de sua comercialização feita on-line, antes da inauguração da loja física em fevereiro, Checon conta que a maioria de seus clientes é de fora do Espírito Santo, mas desde a inauguração da loja, os resultados têm sido acima do esperado.
“Cerca de 70% da nossa clientela são de outros Estados. É uma compra totalmente on-line e segura, em que os clientes podem confiar que receberão seus veículos em suas casas. Mas, desde que abrimos a loja física, os resultados também têm sido excepcionais”, acrescenta.
Segundo Checon, a empresa possui estoque próprio de veículos e não trabalha com carros de leilão, sinistros ou seguradoras. “Somos hoje a maior loja de veículos premium e esportivos do Espírito Santo. Contamos com um espaço de mais de 1,6 mil m² e todos os nossos veículos passam por um criterioso processo de seleção e com laudo cautelar aprovado. Além de luxo e sofisticação, também entregamos transparência, honestidade e seriedade”, afirma.

SONHOS REALIZADOS

Adquirir um carro de mais de R$ 200 mil representa status para muitas pessoas que buscam esse segmento de veículos. Mas também é a realização de um sonho, afirma Checon. Ele conta que muitos dos clientes já chegam com a marca e o modelo do carro que desejam comprar em mente.
“Costumamos falar aqui que não vendemos carros, e sim sonhos. Lembro de uma ocasião, quando chegou um cliente com uma sacola na mão e bem simples. Ele se apaixonou por um modelo da RAM e quando perguntamos qual seria o meio de pagamento, ele mostrou a sacola, onde estava o dinheiro, que havia guardado o ano todo, para comprar a picape. Ele contou que era o sonho dele ter uma RAM”, conta Checon.
Mercado de carros de luxo se mantém em alta no ES
Adquirir um carro de mais de R$ 200 mil representa status, mas também é a realização de um sonho Crédito: Autovix Motors/Divulgação
A empresa também faz todo o processo de busca e importação de um modelo, seja seminovo, seja zero km. Além disso, a entrega é personalizada para o cliente: se estiver fora da Grande Vitória, a loja possui uma rede de parceiros que realizam o transporte até o endereço informado.
Na loja, em Vitória, é montado todo um aparato para entregar o veículo novo para o cliente, diz Checon. Além disso, a loja tem espaço para reuniões e confraternizações. “Criamos um clima de exclusividade e todos os carros são entregues com um kit personalizado para o cliente. Para os que entregamos a distância, vai ainda uma carta feita especialmente para esse comprador. Cuidamos de todos os detalhes para tornar a experiência do cliente única e exclusiva”, acrescenta.

SAIBA MAIS

Mercado de carros de luxo se mantém em alta no ES - Branded Autovix
Loja da Autovix Motors tem 1,6 mil metros quadrados e tem um showroom com os modelos de luxo comercializados Crédito: Autovix Motors/Divulgação

Sobre a Autovix Motors

Loja de veículos premium e esportivos do Espírito Santo, possui estrutura de 1.600 metros quadrados, incluindo espaços exclusivos, como a área de happy hour e lounge para recepção dos clientes.

Estoque próprio

A empresa possui estoque próprio, não trabalha com carros de leilão, sinistros ou seguradoras. Todos os veículos passam por um processo de seleção e possuem laudo cautelar aprovado.

Experiência do cliente

A Autovix Motors entrega transparência, honestidade e seriedade ao cuidar de todos os detalhes para tornar a experiência do cliente única e exclusiva.

Localização

Av. Adalberto Simão Nader, 1729, Goiabeiras, Vitória (ES)

Contato

(27) 2142-2122
Instagram: @autovixmotors

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