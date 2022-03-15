Mercado de carros de luxo se mantém em alta no ES

Marcas de luxo ganharam mais status e passaram a ser mais cobiçadas em meio à pandemia e à crise de semicondutores Crédito: Autovix Motors/Divulgação

O segmento de automóveis de luxo e premium tem se mantido aquecido no país e no Espírito Santo, mesmo durante a pandemia e com a crise de falta de semicondutores nas montadoras. Algumas marcas ganharam ainda mais status e passaram a ser mais cobiçadas, como a Volvo, cujo modelo elétrico XC40 Recharge Pure Electric foi o carro elétrico mais vendido no Brasil, em janeiro deste ano.

Autovix Motors, João Pedro Checon. “Esse é um dos modelos mais queridos e um dos mais procurados aqui na loja. O Outras, como a Porsche, têm tido filas de espera de até dois anos para adquirir um modelo 0 km, dependendo da versão do carro, segundo afirma o sócio da, João Pedro Checon. “Esse é um dos modelos mais queridos e um dos mais procurados aqui na loja. O mercado de luxo e de automóveis premium traz uma particularidade, que é trabalhar com o desejo das pessoas”, conta.

Com uma loja de 1,6 mil metros quadrados recém-inaugurada em Vitória, a Autovix é um exemplo de como esse segmento tem se tornado atraente, alavancado, principalmente, durante a pandemia. “Já trabalhávamos com o segmento desde antes da pandemia, mas vimos que o volume começou a aumentar: eram pessoas que decidiram realizar seu sonho de ter um veículo de qualidade e status superior”, afirma.

Sócios da Autovix Motors: João Pedro Checon e Alex Uliana: loja faz suas entregas com transparência, honestidade e seriedade Crédito: Autovix Motors/Divulgação

Com boa parte de sua comercialização feita on-line, antes da inauguração da loja física em fevereiro, Checon conta que a maioria de seus clientes é de fora do Espírito Santo, mas desde a inauguração da loja, os resultados têm sido acima do esperado.

“Cerca de 70% da nossa clientela são de outros Estados. É uma compra totalmente on-line e segura, em que os clientes podem confiar que receberão seus veículos em suas casas. Mas, desde que abrimos a loja física, os resultados também têm sido excepcionais”, acrescenta.

Segundo Checon, a empresa possui estoque próprio de veículos e não trabalha com carros de leilão, sinistros ou seguradoras. “Somos hoje a maior loja de veículos premium e esportivos do Espírito Santo. Contamos com um espaço de mais de 1,6 mil m² e todos os nossos veículos passam por um criterioso processo de seleção e com laudo cautelar aprovado. Além de luxo e sofisticação, também entregamos transparência, honestidade e seriedade”, afirma.

SONHOS REALIZADOS

Adquirir um carro de mais de R$ 200 mil representa status para muitas pessoas que buscam esse segmento de veículos. Mas também é a realização de um sonho, afirma Checon. Ele conta que muitos dos clientes já chegam com a marca e o modelo do carro que desejam comprar em mente.

“Costumamos falar aqui que não vendemos carros, e sim sonhos. Lembro de uma ocasião, quando chegou um cliente com uma sacola na mão e bem simples. Ele se apaixonou por um modelo da RAM e quando perguntamos qual seria o meio de pagamento, ele mostrou a sacola, onde estava o dinheiro, que havia guardado o ano todo, para comprar a picape. Ele contou que era o sonho dele ter uma RAM”, conta Checon.

Adquirir um carro de mais de R$ 200 mil representa status, mas também é a realização de um sonho Crédito: Autovix Motors/Divulgação

A empresa também faz todo o processo de busca e importação de um modelo , seja seminovo, seja zero km. Além disso, a entrega é personalizada para o cliente: se estiver fora da Grande Vitória, a loja possui uma rede de parceiros que realizam o transporte até o endereço informado.

Na loja, em Vitória, é montado todo um aparato para entregar o veículo novo para o cliente, diz Checon. Além disso, a loja tem espaço para reuniões e confraternizações. “Criamos um clima de exclusividade e todos os carros são entregues com um kit personalizado para o cliente. Para os que entregamos a distância, vai ainda uma carta feita especialmente para esse comprador. Cuidamos de todos os detalhes para tornar a experiência do cliente única e exclusiva”, acrescenta.

SAIBA MAIS

Loja da Autovix Motors tem 1,6 mil metros quadrados e tem um showroom com os modelos de luxo comercializados Crédito: Autovix Motors/Divulgação