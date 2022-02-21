Estrutura para carros elétricos já é realidade em lançamentos imobiliários no ES

Cada vez mais frequentes, lançamentos imobiliários buscam acompanhar a demanda por pontos de recarga Crédito: Michael Fousert/Unsplash

No mercado automotivo, os carros eletrificados - elétricos, híbridos plug-in e híbridos - já são uma realidade cada vez mais crescente. Dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE) apontam que houve um aumento de 77% do segmento em 2021 com relação ao ano anterior, totalizando 34.990 unidades. Diante desse novo cenário, a necessidade de ter um espaço onde carregar o veículo tem se tornado cada vez mais crescente.

Acompanhando essa demanda, o mercado imobiliário começa a ter lançamentos mais frequentes pensando nos futuros moradores que possuem ou irão comprar um veículo eletrificado. Um exemplo é o The View, da Construtora Abaurre, na Mata da Praia, em Vitória, que tem como projeto unir tecnologia com arquitetura moderna e sustentável.

“Nós chamamos de ‘vaga verde’. Cada morador tem direito a três vagas, e uma delas é preparada para o carregamento do carro elétrico. Percebemos que faz diferença para o futuro morador, que certamente busca o que há de mais moderno no mercado e sente mais confiança ao comprar uma unidade em um condomínio já alinhado com essas novas tecnologias”, explica a diretora e arquiteta da Construtora Abaurre, Letícia Abaurre.

Outra construtora de olho e que promete levar a nova tecnologia para a porta da casa dos capixabas é a CG Engenharia, com o lançamento AM100 – Edifício Alice Madeira, que também está sendo construído na Capital com preparação para receber veículos elétricos.

“Essa é uma tendência mundial. Esse foco de sustentabilidade veio para ficar. Por isso, já pensamos nessa possibilidade desde o projeto inicial do condomínio. Com o passar dos anos, o morador que adquirir um veículo elétrico pode ter mais comodidade na hora de entrar e sair de casa e esperamos que a demanda aumente com o tempo”, conta a diretora de Incorporação da CG Engenharia, Flávia Gimenes.

Outro lançamento com conceitos de sustentabilidade é o Landscape, da MZI e Empar, em parceria com a Metron, na Enseada do Suá. Além do conceito biofílico presente em todas as áreas, o projeto agrega diferentes espaços e itens de conveniência para facilitar o dia a dia dos moradores, como pontos para carregar carro elétrico.

“São empreendimentos pensados para um público que busca soluções inteligentes para atender as necessidades da vida moderna, como local para carregar carro elétrico, guarda-entrega, automação dos apartamentos, entre outros itens. No Landscape, por exemplo, teremos pontos de carregamento de carro elétrico na garagem para todos os apartamentos, de forma individualizada, já conectada diretamente à energia de cada unidade”, reforça a diretora da MZI, Rachel Menezes.

TENDÊNCIA QUE VEIO PARA FICAR

Segundo o presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), Eduardo Fontes, essa é uma tendência muito forte e que veio para ficar. O Estado tem aumentado a quantidade de pontos de recarga, assim como cresceu a quantidade de carros elétricos nas ruas e nas garagens. Então, essa movimentação das empresas do mercado imobiliário tem acompanhado a tendência.

“Inicialmente, vemos esse tipo de vaga com mais frequência nos lançamentos de empreendimentos de alto padrão. As construtoras buscam entregar o imóvel de acordo com as expectativas dos futuros moradores. É mais uma facilidade oferecida para os futuros ocupantes do empreendimento. Essa é uma tendência que não tem mais volta”, observa.

Para o CEO da De Castro, Leandro Canal de Castro, os compradores veem com muito valor a possibilidade de ter uma vaga para recarga de veículos elétricos no condomínio, ainda mais quando esta faz parte do projeto. No entanto, na avaliação dele, este ainda não é um item decisório de compra.

Vaga de carregamento de carro elétrico no Carolina Caliari Residencial Clube Crédito: De Castro Construtora/Divulgação

“A não ser em ocasiões de empreendimentos equivalentes, onde apenas um tem vaga para recarga. Mas é uma forma de valorização do imóvel. Tanto na sensação de que a pessoa está em um imóvel com mais recursos quanto o preço de venda ou revenda”, avalia.

E CONDOMÍNIOS QUE NÃO TÊM VAGAS?

Se os novos empreendimentos estão buscando acompanhar as tendências do mercado, os condomínios que já estão em funcionamento também podem se atualizar. Os veículos 100% elétricos precisam ser recarregados em uma tomada preparada especificamente para essa finalidade.

Segundo a engenheira especialista em carros elétricos na SolarMaxxi, Aline Santos, instalar um carregador de carro elétrico precisa de todo um estudo antes disso ser feito para evitar problemas futuros como roubo de carga elétrica, apagões e até mesmo incêndios.

“Existe uma norma técnica exclusiva para a instalação de carregadores de carros elétricos. O ideal a se fazer é contratar uma empresa que trabalhe com esse tipo de instalação, que terá um corpo técnico de engenheiros para analisar pontos como projeto elétrico do condomínio, se está compatibilizado com a situação atual, se vai haver aumento de carga e assim por diante”, destaca.

EMPREENDIMENTOS COM VAGAS PARA CARROS ELÉTRICOS

THE GALLERY ART RESIDENCE

The Gallery Art Residence: previsão de carga para instalação de carregador de carros elétricos no estacionamento residencial Crédito: Opportunity/Divulgação

Características: duas torres com lojas e escritórios no térreo e 108 unidades, sendo 50 apartamentos de 137,62m² com 4 suítes, 50 apartamentos de 107,60m² com 3 suítes, 4 apartamentos exclusivos, sendo um por andar, com 5 suítes de 245,22 m² e 4 coberturas duplex com 259,18 m².

duas torres com lojas e escritórios no térreo e 108 unidades, sendo 50 apartamentos de 137,62m² com 4 suítes, 50 apartamentos de 107,60m² com 3 suítes, 4 apartamentos exclusivos, sendo um por andar, com 5 suítes de 245,22 m² e 4 coberturas duplex com 259,18 m². Lazer: salão de jogos com hamburgueria, salão de festas gourmet, pet place, cine open air, brinquedoteca, playground, espaço brasa com churrasqueira e cooktop, piscina infantil, piscina com raia de 25 m, piscina recreativa, deck molhado com bangalô, solarium, forneria com churrasqueira e forno de pizza, sauna úmida, fitness.

salão de jogos com hamburgueria, salão de festas gourmet, pet place, cine open air, brinquedoteca, playground, espaço brasa com churrasqueira e cooktop, piscina infantil, piscina com raia de 25 m, piscina recreativa, deck molhado com bangalô, solarium, forneria com churrasqueira e forno de pizza, sauna úmida, fitness. Diferenciais: previsão de carga para instalação de carregador de carros elétricos no estacionamento residencial.

previsão de carga para instalação de carregador de carros elétricos no estacionamento residencial. Realização: Opportunity – Fundo de Investimento Imobiliário

Opportunity – Fundo de Investimento Imobiliário Localização: Enseada do Suá, Vitória

Enseada do Suá, Vitória Valor: a partir de R$ 1.130.421

ILHAS DE KIRIBATI

Ilhas de Kiribati tem pontos de recarga de patinetes elétricos e de automóveis Crédito: Kemp Engenharia/Divulgação

Características: ao todo, serão 91 unidades com cinco plantas diferentes: apartamentos com 1 quarto; 1 quarto e espaço multiuso; 2 quartos com suíte; duplex estilo garden com 2 ou 3 quartos com até 2 suítes, piscina e churrasqueira; e 3 quartos com até 3 suítes e terraço com spa.

ao todo, serão 91 unidades com cinco plantas diferentes: apartamentos com 1 quarto; 1 quarto e espaço multiuso; 2 quartos com suíte; duplex estilo garden com 2 ou 3 quartos com até 2 suítes, piscina e churrasqueira; e 3 quartos com até 3 suítes e terraço com spa. Lazer: espaço gourmet, churrasqueira, fitness, piscina com spa integrado, lounge da piscina e sauna. Nas áreas comuns, guarda-entregas, beach point; pet point; self store, lavanderia; coworking plus (com áreas de estar, café, sala de reunião, box de trabalho e reunião privativos, ferramentas).

espaço gourmet, churrasqueira, fitness, piscina com spa integrado, lounge da piscina e sauna. Nas áreas comuns, guarda-entregas, beach point; pet point; self store, lavanderia; coworking plus (com áreas de estar, café, sala de reunião, box de trabalho e reunião privativos, ferramentas). Diferenciais: bike sharing com bicicletas comuns, elétricas e patinetes elétricos. O condomínio vai contar com estação de recarga e vaga destinada para recarga de veículos elétricos.

bike sharing com bicicletas comuns, elétricas e patinetes elétricos. O condomínio vai contar com estação de recarga e vaga destinada para recarga de veículos elétricos. Localização: Praia de Itaparica, Vila Velha

Praia de Itaparica, Vila Velha Realização: Kemp Engenharia

Kemp Engenharia Valor: a partir de R$ 339.900

THE VIEW

O The View terá três vagas de garagem para cada unidade, sendo uma exclusiva para recarga de veículos elétricos Crédito: Abaurre Construtora/Divulgação

Características: unidades de 4 suítes com 223,81 m², sendo dois apartamentos por andar. Sistema de envidraçamento “floor to ceiling” do piso ao teto da sala, varanda e living com isolamento termoacústico, jardineira privativa na sala, infraestrutura para aspiração central.

unidades de 4 suítes com 223,81 m², sendo dois apartamentos por andar. Sistema de envidraçamento “floor to ceiling” do piso ao teto da sala, varanda e living com isolamento termoacústico, jardineira privativa na sala, infraestrutura para aspiração central. Lazer: salão de festas, playground com parede de escalada, espaço gourmet e grill, piscina com deck molhado, solarium e bangalôs, espaço kids, fitness center by technogym, beach lounge, quadra recreativa e espaço gourmet.

salão de festas, playground com parede de escalada, espaço gourmet e grill, piscina com deck molhado, solarium e bangalôs, espaço kids, fitness center by technogym, beach lounge, quadra recreativa e espaço gourmet. Diferenciais: o condomínio irá contar três vagas de garagem para cada unidade, uma delas exclusiva para recarga de veículos elétricos.

o condomínio irá contar três vagas de garagem para cada unidade, uma delas exclusiva para recarga de veículos elétricos. Localização: Mata da Praia, Vitória.

Mata da Praia, Vitória. Realização: Construtora Abaurre e Nazca Incorporadora

Construtora Abaurre e Nazca Incorporadora Valor: a partir de R$ 3,9 milhões

AM100 - EDIFÍCIO ALICE MADEIRA

AM 100 - Edifício Alice Madeira terá preparação para receber pontos de recarga de veículos elétricos Crédito: CG Enrenharia/Divulgação

Características: unidades de 67m² a 171m², com 2 ou 3 quartos com suíte.

unidades de 67m² a 171m², com 2 ou 3 quartos com suíte. Lazer: cobertura com churrasqueira, salão de festas, brinquedoteca, piscina, academia, sauna e área de ducha. Espaço pet, coworking e bicicletário.

cobertura com churrasqueira, salão de festas, brinquedoteca, piscina, academia, sauna e área de ducha. Espaço pet, coworking e bicicletário. Diferenciais: o empreendimento virá preparado para receber pontos de recarga de veículos elétricos.

o empreendimento virá preparado para receber pontos de recarga de veículos elétricos. Realização: CG Engenharia

CG Engenharia Localização: Jardim Camburi, Vitória.

Jardim Camburi, Vitória. Valor: a partir de R$ 670 mil

LANDSCAPE GREEN LIVING

Landscape Green Living tem conceito biofílico e contará com pontos para carregamento de veículo elétrico Crédito: MZI/Divulgação

Características: 46 unidades residenciais com apartamentos de 4 quartos de 171 m² e mais um quinto espaço que pode ser adequado à necessidade de cada morador. Cada andar tem dois apartamentos com halls e elevadores privativos.

46 unidades residenciais com apartamentos de 4 quartos de 171 m² e mais um quinto espaço que pode ser adequado à necessidade de cada morador. Cada andar tem dois apartamentos com halls e elevadores privativos. Lazer: salão de festas, irish pub, gourmet grill e pizza, fitness, piscina infantil e adulto com deque molhado e solarium, quadra recreativa, palyground, viveiro e pomar, horta comunitária e brinquedoteca.

salão de festas, irish pub, gourmet grill e pizza, fitness, piscina infantil e adulto com deque molhado e solarium, quadra recreativa, palyground, viveiro e pomar, horta comunitária e brinquedoteca. Diferenciais: além do conceito biofílico em todas as áreas, o projeto agrega diferentes espaços e itens de conveniência como pontos para carregar carro elétrico, guarda-entregas, com acesso inteligente para delivery e pet care.

além do conceito biofílico em todas as áreas, o projeto agrega diferentes espaços e itens de conveniência como pontos para carregar carro elétrico, guarda-entregas, com acesso inteligente para delivery e pet care. Localização: Enseada do Suá, Vitória

Enseada do Suá, Vitória Realização: MZI e Empar, em parceria com a Metron

MZI e Empar, em parceria com a Metron Valor: a partir de R$ 1.850.000

CAROLINA CALIARI RESIDENCIAL CLUBE

Carolina Caliari Residencial Clube vai contar com vaga para carregamento de veículos elétricos Crédito: De Castro Construtora/Divulgação