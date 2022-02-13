Novos empreendimentos para morar ou investir em Guarapari

Praia do Morro, em Guarapari, é um dos bairros onde há bastante procura de imóveis tanto para alugar quanto para comprar Crédito: Vitor Jubini

Destino certo no verão de muita gente, tanto do Espírito Santo quanto de outros Estados, a cidade de Guarapari sempre foi bastante requisitada no mercado imobiliário para férias ou aluguel de temporada. No entanto, desde o ano passado, cada vez mais pessoas buscam a cidade como uma opção de moradia – seja temporária, seja permanente – e também de investimento.

Segundo o diretor comercial da Roma Imóveis, Wilson Costa, com o isolamento social provocado pela pandemia , as pessoas começaram a repensar a forma de morar, e locais que anteriormente eram procuradas apenas para passar férias, aumentaram as vendas de moradia.

“A decisão de compra tem sido mais rápida e muitos lançamentos recentes foram vendidos em menos de um ano. Temos visto uma procura maior por imóveis de médio e de alto padrão em Guarapari, na faixa de R$ 400 mil a R$ 4 milhões, de frente para o mar. São os imóveis que vendem mais rápido, pois as pessoas estão buscando um local para morar”, avalia.

Por outro lado, a vocação do município para aluguel de temporada ainda continua bastante forte. “Investir em Guarapari sempre foi vantajoso, pois o investidor ganha na valorização do imóvel e no aluguel, que pode girar em torno de R$ 3 mil a depender da localização. E muitas construtoras facilitam o financiamento na compra”, afirma Costa.

A região de Nova Guarapari também tem recebido empreendimentos imobiliários, principalmente de alto padrão Crédito: Ricardo Medeiros

A procura por imóveis anda tão grande na cidade que uma das construtoras locais, a Ideally Construtora, está com três obras na fase de acabamento e, recentemente, lançou mais seis empreendimentos imobiliários no município. Com projetos diferentes, eles buscam atrair públicos distintos, desde aqueles que veem a cidade apenas como balneário até quem está se mudando para Guarapari ou buscando um apartamento maior.

“É um mercado muito bom e de boa rotatividade de compra e venda. Guarapari é bem visitada e é uma cidade com uma cultura de casa de praia. Por conta da pandemia, as pessoas começaram a buscar mais qualidade de vida e, com isso, cresceu também a busca por imóveis de alto padrão”, avalia o gerente de vendas da Ideally, Jucinei Gabriel.

A diretora comercial e de Marketing da De Martin Construtora, Aline De Martin, também chama a atenção para o período de verão, quando as vendas na cidade ficam mais aquecidas.

“É uma cidade que atrai pelas belezas naturais, pela proximidade da Capital, Vitória, e ainda oferece uma estrutura básica de comércio e serviços. É um excelente lugar para viver e também para investir, pois é o balneário mais badalado do Espírito Santo, uma região com imóveis valorizados”, ressalta.

Para ela, a pandemia também trouxe outros interesses das famílias. “Há uma tendência das famílias buscarem imóveis maiores, que oferecem varanda e cozinhas mais espaçosas e também empreendimentos que permitam contato com a natureza e áreas livres”, destaca.

CONDOMÍNIOS HORIZONTAIS

A busca por uma moradia em área mais aberta fez crescer a demanda de condomínios de casas e loteamentos no Espírito Santo. E Guarapari não ficou para trás. A cidade teve uma procura maior pelos chamados condomínios horizontais, e mais empresas passaram a investir em regiões consolidadas, próximas ao mar.

Segundo o presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Estado do Espírito Santo (Ademi-ES), Eduardo Fontes, o crescente interesse pela Cidade Saúde tem feito com que loteamentos na região sejam vendidos em uma velocidade cada vez maior.

E essa tendência parece permanecer ainda este ano, principalmente porque as pessoas têm buscado destinos mais próximos para viajar por conta da pandemia.

"Isso aumentou a quantidade de pessoas viajando ou escolhendo Guarapari como destino de férias. Por conta da pandemia, as pessoas passaram a dar valor à segunda moradia, como um upgrade de onde morar. Com isso, presenciamos uma explosão de condomínios horizontais e de loteamentos no município e um grande sucesso na comercialização" Eduardo Fontes - Presidente da Ademi-ES

Como exemplo, o condomínio de lotes Reserva da Praia, de realização da MZI, Empar e Grupo Incospal. Segundo conta o gerente comercial do empreendimento, Samir Ginaid, a velocidade de vendas tem se mostrado alta, com cerca de 85% vendidos durante o lançamento.

“Muitas famílias buscam um condomínio horizontal atrás de um refúgio, onde formam uma comunidade com os outros moradores. A Praia da Cerca, onde está localizado o Reserva, tem tido uma procura muito grande principalmente durante o verão. E não só de moradores do Espírito Santo, mas de Minas Gerais, Campos, no Rio de Janeiro, e outros Estados”, conta.

LANÇAMENTOS EM GUARAPARI

RESERVA DA PRAIA

Reserva da Praia fica localizado na Praia da Cerca, em Guarapari Crédito: Metron/Divulgação

Características: condomínio de lotes de uso residencial, tem 165 unidades com áreas de 400m² a 1,1mil m². Área total do empreendimento será de 171 mil m², com estrutura completa, entregue montada e decorada, que inclui ala náutica com guarderia, ambiente de spa, salão de jogos, quadras de tênis, brinquedoteca, entre outros itens de lazer e entretenimento distribuídos em uma área com mais de 7 mil m². Paisagismo assinado por Benedito Abbud, projeto arquitetônico de Kennedy Vianna e decoração das áreas sociais de Vivian Coser.

condomínio de lotes de uso residencial, tem 165 unidades com áreas de 400m² a 1,1mil m². Área total do empreendimento será de 171 mil m², com estrutura completa, entregue montada e decorada, que inclui ala náutica com guarderia, ambiente de spa, salão de jogos, quadras de tênis, brinquedoteca, entre outros itens de lazer e entretenimento distribuídos em uma área com mais de 7 mil m². Paisagismo assinado por Benedito Abbud, projeto arquitetônico de Kennedy Vianna e decoração das áreas sociais de Vivian Coser. Localização: Praia da Cerca

Praia da Cerca Realização: MZI, Empar e Incospal, sob a gestão da Metron Engenharia

ELEGANCE

Edifício Elegance tem unidades de 3 quartos, com opção de uma a três suítes Crédito: Ideally Construtora/Divulgação

Características: unidades de frente para o mar com 3 quartos e uma a três suítes em área privativa de 106m² a 122m². Duas vagas de garagem. Lazer com sauna, piscina, áreas de convivência interna e externa, espaço gourmet, fitness, salão de festas, espaço kids e salão de jogos.

unidades de frente para o mar com 3 quartos e uma a três suítes em área privativa de 106m² a 122m². Duas vagas de garagem. Lazer com sauna, piscina, áreas de convivência interna e externa, espaço gourmet, fitness, salão de festas, espaço kids e salão de jogos. Localização: Praia do Morro

Praia do Morro Realização: Ideally Construtora

SPAZIO AZULI

Spazio Azuli tem área privativa de até 320m² Crédito: Ideally Construtora/Divulgação

Características: unidades de frente para o mar com 4 quartos com quatro suítes e três ou quatro vagas de garagem. Área privativa até 320m². Lazer com Lazer com sauna, piscinas adulto e infantil, quadra de tênis, espaço gourmet, área fitness, salão de festas, brinquedoteca, churrasqueiras, playground, salão de jogo e quadra poliesportiva.

unidades de frente para o mar com 4 quartos com quatro suítes e três ou quatro vagas de garagem. Área privativa até 320m². Lazer com Lazer com sauna, piscinas adulto e infantil, quadra de tênis, espaço gourmet, área fitness, salão de festas, brinquedoteca, churrasqueiras, playground, salão de jogo e quadra poliesportiva. Localização: Praia do Morro

Praia do Morro Realização: Ideally Construtora

PRAIA DE PERACANGA

O edifício Praia de Peracanga tem unidades de frente para o mar com 4 suítes Crédito: RDamazio Engenharia/Divulgação

Características: unidades de frente para o mar com 4 suítes, três varandas sendo uma gourmet, três vagas garagem. Área privativa de 196,70m². Lazer com espaço gourmet, brinquedoteca, churrasqueira, piscina, playground, fitness e salão de jogos.

unidades de frente para o mar com 4 suítes, três varandas sendo uma gourmet, três vagas garagem. Área privativa de 196,70m². Lazer com espaço gourmet, brinquedoteca, churrasqueira, piscina, playground, fitness e salão de jogos. Localização: Nova Guarapari

Nova Guarapari Realização: RDamazio Engenharia e Cincorp Incorporadora

EUZÉBIO PELIÇÃO

Características: unidades de 1 e 2 quartos, com área privativa de 68m² e uma vaga de garagem. Lazer com spa, deck, sauna, área gourmet, fitness. Espaço para carregamento de veículos elétricos, reaproveitamento de água da chuva e piso permeável na calçada.

unidades de 1 e 2 quartos, com área privativa de 68m² e uma vaga de garagem. Lazer com spa, deck, sauna, área gourmet, fitness. Espaço para carregamento de veículos elétricos, reaproveitamento de água da chuva e piso permeável na calçada. Localização: Centro

Centro Realização: Aguiar de Paula Engenharia

CRISRETELI RESIDENCE

O Crisreteli Residence está com 70% das obras em andamento e tem previsão de entrega para dezembro de 2022 Crédito: De Martin Construtora

Características: empreendimento residencial e comercial, com duas lojas no térreo. Total de 108 unidades com áreas de 73,50m² a 80,80m², e opção com área externa com tamanho total de 159m². Uma vaga de garagem e preparação para a instalação de ar-condicionado tipo split nos quartos e na sala. Lazer entregue decorado e mobiliado com espaço fitness, espaço kids, espaço cinema, espaço gourmet, salão de festas e sauna.

empreendimento residencial e comercial, com duas lojas no térreo. Total de 108 unidades com áreas de 73,50m² a 80,80m², e opção com área externa com tamanho total de 159m². Uma vaga de garagem e preparação para a instalação de ar-condicionado tipo split nos quartos e na sala. Lazer entregue decorado e mobiliado com espaço fitness, espaço kids, espaço cinema, espaço gourmet, salão de festas e sauna. Localização: Praia do Morro

Praia do Morro Realização: De Martin Construtora

PRAIA DO ESPELHO

Residencial Praia do Espelho terá área de lazer entregue decorada e montada Crédito: Javé Construtora/Divulgação