Geladeira envelopada: mude o visual da cozinha gastando pouco

Já pensou em inovar na decoração e no visual da sua cozinha, mudando apenas a cor da geladeira de uma maneira simples, rápida e com um valor acessível para o seu bolso? O envelopamento é ideal para essas situações. Além do baixo custo, o produto é de fácil aplicação.
A coordenadora de marketing Anna Karla Lerbach conta que se rendeu à experiência do envelopamento, após sua geladeira começar a apresentar marcas de ferrugem e manchas que já não eram possíveis de serem retiradas.
“Minha geladeira já tinha 10 anos e começou a ficar marcada com ferrugem e manchas. Na época, eu estava mudando para o meu primeiro apartamento e não tinha condições de comprar uma nova geladeira. E, após conversar com uma amiga que tinha experiência em gráfica, ela deu a sugestão de adesivá-la. Acabou sendo um presente de casa nova”, relembra Anna Karla.
Ela ainda conta que o adesivo escolhido para compor o ambiente colorido da casa trouxe um design descontraído sem fugir da proposta e da sua personalidade.
“Eles fizeram manchas como as de vaca malhada. Eu amei, já que a minha casa tem uma pegada bem colorida e a geladeira em preto e branco ia ajudar no contraste, trazendo um ar de diversão, que era o que queria para minha casa. Com o adesivo consegui esconder os detalhes que não estavam me agradando”, disse Anna Karla.
A arquiteta Pati Cillo afirma a técnica ajuda a mudar o ambiente da cozinha em pouco tempo, além do custo-benefício dessa alternativa.
“Certamente envelopar uma geladeira é mais em conta do que investir em uma pintura ou comprar uma nova. Fora o bem que estamos fazendo para o meio ambiente, não descartando o eletrodoméstico que ainda pode ser usado”, diz a arquiteta.
Além de funcional, a arquiteta Cristiane Schiavoni explica que a durabilidade dos adesivos depende de alguns fatores como o tipo do vinil que é utilizado, tipo de impressão e a forma como a limpeza é feita.
“Trata-se de uma alternativa que é mais provisória. As recomendações com o envelopamento devem ser seguidas. Se não houver uma boa manutenção, corre o risco dos adesivos descolarem e o trabalho ter que ser refeito, antes do tempo previsto”, alerta a arquiteta.
Alan Fabiano, sócio proprietário da Factory Envelopamento, ressalta que a técnica é recomendada para proteção, alteração de estética e restauração, podendo durar até 10 anos.
Veja algumas dicas que os profissionais deram para a utilização dos adesivos:
Decoração industrial
Adesivos com cores mais claras são ótimas opções para este tipo de decoração. Podem ser usados, por exemplo, adesivos brancos com texturas.
Use adesivos que imitam o aço escovado ou outras cores, como prata, trazendo um visual mais high tech.
Para esse tipo de decoração, existem inúmeras opções de tons pastéis como o azul claro, amarelo claro, rosa claro, entre outros.
Uma opção é fazer dentro dessa linguagem algo como se a geladeira fosse uma lousa, investindo em letras mais trabalhadas. Aqui, entram as cores marcantes, como laranja e vermelho.
Use adesivos que imitam aço corten, um tipo de aço de tonalidade vermelho-ferrugem. As cores de concreto, cimento queimado e metal também são ótimas opções para este tipo de decoração.