Geladeira envelopada: mude o visual da cozinha gastando pouco

Utilizar da técnica de envelopamento, muda o ambiente da cozinha em pouco tempo, além do custo-benefício dessa alternativa. Crédito: Carlos Piratininga

Já pensou em inovar na decoração e no visual da sua cozinha, mudando apenas a cor da geladeira de uma maneira simples, rápida e com um valor acessível para o seu bolso? O envelopamento é ideal para essas situações. Além do baixo custo, o produto é de fácil aplicação.

A coordenadora de marketing Anna Karla Lerbach conta que se rendeu à experiência do envelopamento, após sua geladeira começar a apresentar marcas de ferrugem e manchas que já não eram possíveis de serem retiradas.

“Minha geladeira já tinha 10 anos e começou a ficar marcada com ferrugem e manchas. Na época, eu estava mudando para o meu primeiro apartamento e não tinha condições de comprar uma nova geladeira. E, após conversar com uma amiga que tinha experiência em gráfica, ela deu a sugestão de adesivá-la. Acabou sendo um presente de casa nova”, relembra Anna Karla.

Geladeira da coordenadora de marketing Anna Karla Lerbach foi personalizada com estampa de vaquinha Crédito: Arquivo Pessoal

Ela ainda conta que o adesivo escolhido para compor o ambiente colorido da casa trouxe um design descontraído sem fugir da proposta e da sua personalidade.

“Eles fizeram manchas como as de vaca malhada. Eu amei, já que a minha casa tem uma pegada bem colorida e a geladeira em preto e branco ia ajudar no contraste, trazendo um ar de diversão, que era o que queria para minha casa. Com o adesivo consegui esconder os detalhes que não estavam me agradando”, disse Anna Karla.

A arquiteta Pati Cillo afirma a técnica ajuda a mudar o ambiente da cozinha em pouco tempo, além do custo-benefício dessa alternativa.

“Certamente envelopar uma geladeira é mais em conta do que investir em uma pintura ou comprar uma nova. Fora o bem que estamos fazendo para o meio ambiente, não descartando o eletrodoméstico que ainda pode ser usado”, diz a arquiteta.

Além de funcional, a arquiteta Cristiane Schiavoni explica que a durabilidade dos adesivos depende de alguns fatores como o tipo do vinil que é utilizado, tipo de impressão e a forma como a limpeza é feita.

Para adesivar uma geladeira é preciso seguir algumas recomendações para não correr o risco do material descolar e o trabalho ter que ser refeito. Crédito: Carlos Piratininga

“Trata-se de uma alternativa que é mais provisória. As recomendações com o envelopamento devem ser seguidas. Se não houver uma boa manutenção, corre o risco dos adesivos descolarem e o trabalho ter que ser refeito, antes do tempo previsto”, alerta a arquiteta.

Alan Fabiano, sócio proprietário da Factory Envelopamento, ressalta que a técnica é recomendada para proteção, alteração de estética e restauração, podendo durar até 10 anos.

Veja algumas dicas que os profissionais deram para a utilização dos adesivos: