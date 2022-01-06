Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Imoveis
  • Geladeira envelopada: mude o visual da cozinha gastando pouco
Adesivos personalizados

Geladeira envelopada: mude o visual da cozinha gastando pouco

O uso de adesivos na geladeira, além de deixar o ambiente mais descontraído, ajuda na conservação e pode durar até 10 anos
Gabriela Molina

Gabriela Molina

Publicado em 

06 jan 2022 às 14:33

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 14:33

geladeira
Utilizar da técnica de envelopamento, muda o ambiente da cozinha em pouco tempo, além do custo-benefício dessa alternativa. Crédito: Carlos Piratininga
Já pensou em inovar na decoração e no visual da sua cozinha, mudando apenas a cor da geladeira de uma maneira simples, rápida e com um valor acessível para o seu bolso? O envelopamento é ideal para essas situações. Além do baixo custo, o produto é de fácil aplicação.
A coordenadora de marketing Anna Karla Lerbach conta que se rendeu à experiência do envelopamento, após sua geladeira começar a apresentar marcas de ferrugem e manchas que já não eram possíveis de serem retiradas.
“Minha geladeira já tinha 10 anos e começou a ficar marcada com ferrugem e manchas. Na época, eu estava mudando para o meu primeiro apartamento e não tinha condições de comprar uma nova geladeira. E, após conversar com uma amiga que tinha experiência em gráfica, ela deu a sugestão de adesivá-la. Acabou sendo um presente de casa nova”, relembra Anna Karla.
geladeira
Geladeira da coordenadora de marketing Anna Karla Lerbach foi personalizada com estampa de vaquinha Crédito: Arquivo Pessoal
Ela ainda conta que o adesivo escolhido para compor o ambiente colorido da casa trouxe um design descontraído sem fugir da proposta e da sua personalidade.
“Eles fizeram manchas como as de vaca malhada. Eu amei, já que a minha casa tem uma pegada bem colorida e a geladeira em preto e branco ia ajudar no contraste, trazendo um ar de diversão, que era o que queria para minha casa. Com o adesivo consegui esconder os detalhes que não estavam me agradando”, disse Anna Karla.
A arquiteta Pati Cillo afirma a técnica ajuda a mudar o ambiente da cozinha em pouco tempo, além do custo-benefício dessa alternativa.
“Certamente envelopar uma geladeira é mais em conta do que investir em uma pintura ou comprar uma nova. Fora o bem que estamos fazendo para o meio ambiente, não descartando o eletrodoméstico que ainda pode ser usado”, diz a arquiteta.
Além de funcional, a arquiteta Cristiane Schiavoni explica que a durabilidade dos adesivos depende de alguns fatores como o tipo do vinil que é utilizado, tipo de impressão e a forma como a limpeza é feita.
geladeira
Para adesivar uma geladeira é preciso seguir algumas recomendações para não correr o risco do material descolar e o trabalho ter que ser refeito. Crédito: Carlos Piratininga
“Trata-se de uma alternativa que é mais provisória. As recomendações com o envelopamento devem ser seguidas. Se não houver uma boa manutenção, corre o risco dos adesivos descolarem e o trabalho ter que ser refeito, antes do tempo previsto”, alerta a arquiteta.
Alan Fabiano, sócio proprietário da Factory Envelopamento, ressalta que a técnica é recomendada para proteção, alteração de estética e restauração, podendo durar até 10 anos.
Veja algumas dicas que os profissionais deram para a utilização dos adesivos:

Decoração industrial

Adesivos com cores mais claras são ótimas opções para este tipo de decoração. Podem ser usados, por exemplo, adesivos brancos com texturas.
Use adesivos que imitam o aço escovado ou outras cores, como prata, trazendo um visual mais high tech.
Para esse tipo de decoração, existem inúmeras opções de tons pastéis como o azul claro,  amarelo claro, rosa claro, entre outros.
Uma opção é fazer dentro dessa linguagem algo como se a geladeira fosse uma lousa, investindo em letras mais trabalhadas. Aqui, entram as cores marcantes, como laranja e vermelho.
Use adesivos que imitam aço corten, um tipo de aço de tonalidade vermelho-ferrugem. As cores de concreto, cimento queimado e metal também são ótimas opções para este tipo de decoração.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

decoracao imoveis Mercado imobiliário
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Começa o show do Guns N' Roses em Cariacica
Guns N' Roses faz show histórico no ES; veja detalhes
Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados