Quais motivos podem ter feito o preço dos carros subir tanto?

O Brasil sempre figura no top 10 do ranking mundial de veículos comercializados. Crédito: Shutterstock

Se existe um assunto que chama atenção do brasileiro que é apaixonado por carros é em relação ao preço desse bem de consumo.

Já é de conhecimento de todos que por conta da pandemia do coronavírus existe uma dificuldade em relação aos insumos e semicondutores e chips que fazem parte da produção dos veículos. Mas será que esse é o único motivo para que os carros tenham subido tanto de preço no Brasil?

Sabe-se que automóvel é sinônimo de desejo e é prioridade para muitas pessoas. Tanto que o Brasil sempre figura no top 10 do ranking mundial de veículos comercializados. Dessa forma, o mercado se torna extremamente atrativo para as montadoras.

Sendo assim, vamos pensar juntos e ligar alguns pontos que na minha visão influenciam diretamente para essa atual realidade em relação ao preço dos carros.

Você sabia que algumas montadoras não tiveram dificuldade de entrega mesmo em meio à pandemia? Um exemplo claro é a Caoa Chery, que além de não ter tido dificuldade na entrega de seus carros vendidos, investiu pesado em propaganda em horário nobre nos principais veículos de comunicação. Acredito que você já tenha ouvido o locutor da propaganda dizendo que um dos SUVs da marca é a oitava maravilha do mundo.

Além disso, a título de informação, a Volkswagem que fechava no vermelho todos os anos há mais de 10 anos, em 2021, em meio a essa crise mundial com dificuldade de produção, a marca fechou no azul.

Não estou aqui dizendo que não existiu crise por conta da falta de matéria-prima para produção dos carros, mas afirmo que essa crise se tornou uma excepcional oportunidade para as montadoras. Vale ressaltar, inclusive, que me refiro às montadoras. Ou seja, é importante separarmos as concessionárias das montadoras.

O que aconteceu e ainda acontece, ao meu ver, é algo chamado por mim de indução psicológica. As marcas geram escassez de um determinado tipo de produto, inconscientemente essa escassez gera a necessidade por esse produto por parte do consumidor. Como consequência aumenta-se a procura por esse produto e, se há um aumento da demanda com baixa oferta, existe o aumento de preço. Bingo! Acredito veementemente que isso está acontecendo no mercado brasileiro.

Ao mesmo tempo, existe uma queda de preço dos carros usados. Vários veículos antes comercializados 10/15/20 por cento acima da tabela Fipe hoje já estão sendo comercializados da tabela para baixo. É óbvio que existem as exceções, mas essa é a atual realidade do mercado.

Ou seja, quando falamos de usados esse é um ótimo momento para se pensar em comprar ou trocar de carro visto que muitas revendas e concessionárias estão com estoque cheio precisando girar mercadoria. Isto é, o poder de negociação está nas mãos do comprador nesse momento e não o contrário como vimos durante todo o ano passado.

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