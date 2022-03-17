Concessionária, revenda ou particular: onde comprar carro usado e seminovo?

Pagamento:
Exija saber da procedência do carro, se o mesmo já foi de leilão, se existe algum tipo de restrição, etc. Existem empresas que prestam esse serviço, tanto online ou até mesmo com pontos de atendimento físico.
Peça a quem estiver te vendendo o carro o histórico de manutenções, através de notas de serviço e carimbo de manual de revisões. Caso o veículo não tenha esse histórico, exija levar o carro ao seu mecânico de confiança para que ele faça uma vistoria mecânica antes de fechar negócio.
Se estiver comprando um carro de particular seja através do próprio dono do carro, seja através de um intermediador, consulte um advogado para que o mesmo verifique se o veículo em questão está como garantia em algum processo judicial e até se o proprietário do carro responde a algum processo na Justiça. Caso o carro esteja envolvido em algum processo que está em andamento desista da compra imediatamente.
Contrate um profissional ou empresa para fazer uma vistoria geral estrutural no veículo. Dessa maneira você saberá se o carro é batido, se já esteve numa enchente, etc. Lembrando que essa verificação vale para qualquer que seja o local que você esteja comprando.
Voltando a falar de compra de particular, só efetue qualquer pagamento na conta de quem o carro está em nome e apenas depois do documento de transferência já estar preenchido, assinado e com firma reconhecida para seu nome.