Concessionária, revenda ou particular: onde comprar carro usado e seminovo?

independentemente do local onde você escolher comprar seu carro seu nível de exigência deve ser o maior possível. Crédito: Shutterstock

Uma dúvida comum que paira com frequência na cabeça do consumidor de carros usados é onde conseguir comprar seu veículo fazendo o melhor negócio.

Tradicionalmente, as três opções para essa compra são: as concessionárias de zero quilômetro que oferecem o serviço de venda de usados e seminovos; as revendas especializadas nesse tipo de produto; e a compra direta com o particular, ou seja, o proprietário do carro que por opção preferiu ele mesmo fazer a venda.

Além dessas opções, um movimento crescente acontece no mercado: profissionais autônomos que se aventuram nas vendas de veículos, seja por já terem experiência no ramo, seja por simplesmente gostarem de carros.

Por mais que sua expectativa seja obter uma resposta concreta como um mapa do tesouro, infelizmente o mercado não me permite fazer uma afirmação contundente sobre o assunto. Isso porque em todas as opções o consumidor terá a possibilidade de fazer um ótimo ou um péssimo negócio.

Os motivos são os mais variados possíveis. Porém, apesar de não poder ser categórico em te dizer onde comprar seu próximo usado ou seminovo, eu posso te dar algumas dicas que vão te ajudar a fazer uma boa compra.

Veja bem, é óbvio que ao comprar um carro usado ou seminovo em uma concessionária ou em uma revenda de renome você tem uma segurança no aspecto jurídico maior do que em qualquer outra possibilidade.

Vamos supor que você comprou o veiculo tão almejado, passaram-se alguns meses e um bloqueio judicial aparece nesse veículo. Agora, pense comigo. Imagine as quatro possibilidades citadas acima.

Se você comprar um carro numa concessionária ou revenda renomada, teoricamente a solução para esse problema será bem mais provável do que você ter comprado esse carro de particular ou de um intermediador.

Outro aspecto importante é em relação a qualidade dos carros. Ao contrário do que muitos pensam, não há garantia de qualidade em nenhuma dessas possibilidades de compra.

Agora, você deve estar se perguntando se seu amigo Gabriel está aqui apenas para colocar uma pulga atrás da sua orelha. Fique tranquilo que minha intenção não é essa.

O que estou te dizendo é que independentemente do local onde você escolher comprar seu carro seu nível de exigência deve ser o maior possível.

Abaixo, vai uma relação de informações que você, como comprador, deve exigir ao pensar em comprar um carro usado ou seminovo:

Pagamento: Exija saber da procedência do carro, se o mesmo já foi de leilão, se existe algum tipo de restrição, etc. Existem empresas que prestam esse serviço, tanto online ou até mesmo com pontos de atendimento físico. Peça a quem estiver te vendendo o carro o histórico de manutenções, através de notas de serviço e carimbo de manual de revisões. Caso o veículo não tenha esse histórico, exija levar o carro ao seu mecânico de confiança para que ele faça uma vistoria mecânica antes de fechar negócio. Se estiver comprando um carro de particular seja através do próprio dono do carro, seja através de um intermediador, consulte um advogado para que o mesmo verifique se o veículo em questão está como garantia em algum processo judicial e até se o proprietário do carro responde a algum processo na Justiça. Caso o carro esteja envolvido em algum processo que está em andamento desista da compra imediatamente. Contrate um profissional ou empresa para fazer uma vistoria geral estrutural no veículo. Dessa maneira você saberá se o carro é batido, se já esteve numa enchente, etc. Lembrando que essa verificação vale para qualquer que seja o local que você esteja comprando. Voltando a falar de compra de particular, só efetue qualquer pagamento na conta de quem o carro está em nome e apenas depois do documento de transferência já estar preenchido, assinado e com firma reconhecida para seu nome.

Seguindo essas dicas básicas as chances de fazer um bom negócio aumentam consideravelmente, independente de quem será o vendedor.