Entenda como o desconto do IPI vai impactar o preço dos veículos

Não há como o preço dos zero km sofrer reajuste de 25% para baixo só por conta da redução do IPI Crédito: Freepik

Muito tem se falado sobre o preço dos carros. E vou ser bem sincero ao dizer que, em 16 anos de mercado automotivo, é a primeira vez que vejo esse assunto ser tão abordado. Afinal, faz todo sentido esse alarde, visto que os carros subiram de preço drasticamente devido à crise dos semicondutores, consequência direta da pandemia do novo coronavírus

Contudo, vejo que muita informação errada tem sido divulgada nas redes sociais. E é exatamente por isso que decidi elaborar esta coluna, trazendo informações corretas no que diz respeito ao que está acontecendo no mercado automotivo.

Nos últimos dias, o governo federal anunciou um desconto de 18,5% sobreo Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para automóveis zero quilômetro. Isso foi o suficiente para que informações equivocadas fossem disparadas no mercado.

Veja bem: não existe possibilidade do preço dos carros zero quilômetro sofrer reajuste de 25% para baixo só por conta dessa ação do governo. Muitas pessoas têm falado isso, porém essa é uma informação equivocada.

Sendo assim, fiz uma simulação com valores fictícios, mas que já mostram como é feito esse cálculo para que você tenha a informação correta e entenda o real desconto que será dado na compra do veículo.

VEÍCULO FLEX ABAIXO DE 2 MIL CILINDRADAS

Preço do carro: R$ 100 mil

R$ 100 mil IPI cheio: 7% (R$ 7 mil)

7% (R$ 7 mil) Desconto de 18,5% sobre o IPI: nesse caso, o desconto é de R$ 1.295, ou seja, 18,5% sobre os R$ 7 mil

nesse caso, o desconto é de R$ 1.295, ou seja, 18,5% sobre os R$ 7 mil Preço do carro com desconto de IPI: R$ 98.705

VEÍCULO IMPORTADO