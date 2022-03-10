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Redução de imposto

Entenda como o desconto do IPI vai impactar o preço dos veículos

Governo federal anunciou uma redução de 18,5% sobre o IPI para automóveis zero quilômetro; entenda o que isso muda

Públicado em 

10 mar 2022 às 02:00
Gabriel de Oliveira

Colunista

Gabriel de Oliveira

Como esse desconto de IPI vai impactar no mercado?
Não há como o preço dos zero km sofrer reajuste de 25% para baixo só por conta da redução do IPI Crédito: Freepik
Muito tem se falado sobre o preço dos carros. E vou ser bem sincero ao dizer que, em 16 anos de mercado automotivo, é a primeira vez que vejo esse assunto ser tão abordado. Afinal, faz todo sentido esse alarde, visto que os carros subiram de preço drasticamente devido à crise dos semicondutores, consequência direta da pandemia do novo coronavírus.
Contudo, vejo que muita informação errada tem sido divulgada nas redes sociais. E é exatamente por isso que decidi elaborar esta coluna, trazendo informações corretas no que diz respeito ao que está acontecendo no mercado automotivo.

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Como os impostos interferem no preço dos automóveis no Brasil

Nos últimos dias, o governo federal anunciou um desconto de 18,5% sobreo Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para automóveis zero quilômetro. Isso foi o suficiente para que informações equivocadas fossem disparadas no mercado.
Veja bem: não existe possibilidade do preço dos carros zero quilômetro sofrer reajuste de 25% para baixo só por conta dessa ação do governo. Muitas pessoas têm falado isso, porém essa é uma informação equivocada.
Aliás, na coluna do dia 27 de janeiro, fiz um texto explicando quais impostos fazem parte da composição do preço de um carro zero quilômetro, e explico, inclusive, como funciona o IPI no preço dos carros. 
Sendo assim, fiz uma simulação com valores fictícios, mas que já mostram como é feito esse cálculo para que você tenha a informação correta e entenda o real desconto que será dado na compra do veículo.

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Por que a margem de lucro das montadoras é tão alta no Brasil?

VEÍCULO FLEX ABAIXO DE 2 MIL CILINDRADAS

  • Preço do carro: R$ 100 mil
  • IPI cheio: 7% (R$ 7 mil)
  • Desconto de 18,5% sobre o IPI: nesse caso, o desconto é de R$ 1.295, ou seja, 18,5% sobre os R$ 7 mil
  • Preço do carro com desconto de IPI: R$ 98.705

VEÍCULO IMPORTADO

  • Preço do carro: R$ 300 mil
  • IPI cheio: 30% (R$ 90 mil)
  • Desconto de 18,5% sobre o IPI: nesse caso, o desconto é de R$ 16.650, ou seja, 18,5% sobre os R$ 90 mil.
  • Preço do carro com atual desconto de IPI: R$ 283.350

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Gabriel de Oliveira

A coluna traz uma análise do mercado automotivo, com tendências do segmento, panorama, dicas e orientações. Tem como público-alvo o cliente que compra carro ou moto, quer trocar de veículo, quer tirar dúvidas sobre fazer a manutenção desses bens e também de leitores apaixonados pelo tema

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