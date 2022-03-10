Entenda como o desconto do IPI vai impactar o preço dos veículos

Muito tem se falado sobre o preço dos carros. E vou ser bem sincero ao dizer que, em 16 anos de mercado automotivo, é a primeira vez que vejo esse assunto ser tão abordado. Afinal, faz todo sentido esse alarde, visto que os carros subiram de preço drasticamente devido à crise dos semicondutores, consequência direta da pandemia do novo coronavírus
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Contudo, vejo que muita informação errada tem sido divulgada nas redes sociais. E é exatamente por isso que decidi elaborar esta coluna, trazendo informações corretas no que diz respeito ao que está acontecendo no mercado automotivo.
Nos últimos dias, o governo federal anunciou um desconto de 18,5% sobreo Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para automóveis zero quilômetro. Isso foi o suficiente para que informações equivocadas fossem disparadas no mercado.
Veja bem: não existe possibilidade do preço dos carros zero quilômetro sofrer reajuste de 25% para baixo só por conta dessa ação do governo. Muitas pessoas têm falado isso, porém essa é uma informação equivocada.
Sendo assim, fiz uma simulação com valores fictícios, mas que já mostram como é feito esse cálculo para que você tenha a informação correta e entenda o real desconto que será dado na compra do veículo.