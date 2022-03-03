Qual o sinônimo de bom negócio na compra de um carro?

O mais importante acaba ficando de lado na negociação quando falamos de carros usados e seminovos: a qualidade. Crédito: FaustFoto/Freepik

Quando pensamos em bom negócio em qualquer que seja o segmento é natural pensarmos em preço e desconto. Se a forma de pagamento for à vista isso é ainda mais acentuado. Pelo que vejo essa realidade faz parte da cultura do brasileiro.

E quando falamos de carros, será que sinônimo de bom negócio é preço/desconto?

Ao longo desses 16 anos de mercado percebo muitas vezes que o consumidor na maioria das negociações foca em valores, seja o preço do carro procurado, seja o desconto conseguido na negociação, seja a valorização do seu usado na troca.

Entretanto, é aí que mora o risco.

O mais importante acaba ficando de lado na negociação quando falamos de carros usados e seminovos: a qualidade.

Imagine você comprando o carro dos seus sonhos, depois de bastante programação financeira abdicando de várias situações corriqueiras em sua vida e, finalmente, você está preparado financeiramente para essa conquista.

A forma de pagamento será à vista, então naturalmente você quer uma valorização nesse sentido, através de um bom desconto na negociação.

Depois de muita pesquisa você encontra um carro que te agrada na internet. Ao fazer contato é bem atendido pelo vendedor que o convida a ver o veículo pessoalmente.

Tudo caminha muito bem, o carro está lindo, o atendimento do vendedor é bom e, ao final, a loja aceita a proposta de pagamento à vista com o desconto solicitado.

Em sua primeira viagem o carro acende algumas luzes no painel, mas o funcionamento do veículo não é afetado aparentemente.

Ao chegar de viagem você leva o carro para um eletricista automotivo verificar o que acontece e aí vem a surpresa desagradável.

O carro escolhido com ótima condição de pagamento é fruto de uma enchente. Será que foi por isso que o desconto solicitado na negociação foi prontamente aceito?

Essa hipotética situação acontece com frequência, seja por um veiculo que já esteve numa enchente, seja por qualquer outra peculiaridade que o veículo tem.

Fato é que preço e condição de pagamento não é garantia de bom negócio. Muitas vezes é bem ao contrário. Isso porque o carro que você consegue um valor diferenciado na negociação na maioria das vezes esconde algo que com certeza iria lhe desagradar.

É claro que toda regra tem exceção. Existem sim boas oportunidades de compra relacionadas ao preço, inclusive em revendas e concessionárias.

No entanto, ao pensar em comprar um carro usado ou seminovo seu foco principal sempre deve ser a qualidade do veículo e se esse perfil de veículo se enquadra no que você realmente precisa.