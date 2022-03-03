Qual o sinônimo de bom negócio na compra de um carro?

O mais importante acaba ficando de lado na negociação quando falamos de carros usados e seminovos: a qualidade.Crédito: FaustFoto/Freepik
Quando pensamos em bom negócio em qualquer que seja o segmento é natural pensarmos em preço e desconto. Se a forma de pagamento for à vista isso é ainda mais acentuado. Pelo que vejo essa realidade faz parte da cultura do brasileiro.
E quando falamos de carros, será que sinônimo de bom negócio é preço/desconto?
Ao longo desses 16 anos de mercado percebo muitas vezes que o consumidor na maioria das negociações foca em valores, seja o preço do carro procurado, seja o desconto conseguido na negociação, seja a valorização do seu usado na troca.
Entretanto, é aí que mora o risco.
O mais importante acaba ficando de lado na negociação quando falamos de carros usados e seminovos: a qualidade.
Imagine você comprando o carro dos seus sonhos, depois de bastante programação financeira abdicando de várias situações corriqueiras em sua vida e, finalmente, você está preparado financeiramente para essa conquista.
Fato é que preço e condição de pagamento não é garantia de bom negócio. Muitas vezes é bem ao contrário. Isso porque o carro que você consegue um valor diferenciado na negociação na maioria das vezes esconde algo que com certeza iria lhe desagradar.
É claro que toda regra tem exceção. Existem sim boas oportunidades de compra relacionadas ao preço, inclusive em revendas e concessionárias.
No entanto, ao pensar em comprar um carro usado ou seminovo seu foco principal sempre deve ser a qualidade do veículo e se esse perfil de veículo se enquadra no que você realmente precisa.
Em relação ao custo, já se caracteriza um bom negócio nesse quesito o fato do veículo estar com valor igual ou bem próximo ao preço médio dos outros carros anunciados nos sites de venda e na tabela KBB que considera o tipo de negociação (compra de revenda, compra de particular ou troca de revenda) e a quilometragem do carro.
A coluna traz uma análise do mercado automotivo, com tendências do segmento, panorama, dicas e orientações. Tem como público-alvo o cliente que compra carro ou moto, quer trocar de veículo, quer tirar dúvidas sobre fazer a manutenção desses bens e também de leitores apaixonados pelo tema