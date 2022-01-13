Os 3 golpes mais comuns na hora de comprar ou vender um carro

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Quando um veículo está anunciado com um preço muito abaixo do valor médio de mercado é quase garantido que esse veículo apresenta problemas disfarçados por quem está efetuando a venda ou que se trata de um golpe para roubar dinheiro. Por isso, sempre desconfie de anúncios de carros com valor muito abaixo do preço médio de mercado do modelo. E nunca faça nenhum tipo de depósito de sinal de compra.

Na minha visão, esse é o golpe mais sério e grave. A pessoa tem um veículo financiado, entra em contato com o banco responsável pelo financiamento por meio do 0800 do banco e solicita o boleto de quitação do financiamento. De alguma maneira, a quadrilha de golpistas consegue acesso a isso, envia um boleto falso para o cliente, que faz o pagamento. Porém, esse valor não vai para o banco e sim para os bandidos. Como atuo no segmento automotivo, vi vários casos como esse acontecerem em 2021. A orientação que passo para não cair nesse tipo de golpe é, ao solicitar esse boleto de quitação, já se informar com o atendente como conferir a veracidade do boleto. Além disso, faça essa mesma pesquisa no site da instituição financeira em questão.