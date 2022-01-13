Os 3 golpes mais comuns na hora de comprar ou vender um carro

Código de aplicativo de mensagens
Quando um veículo está anunciado com um preço muito abaixo do valor médio de mercado é quase garantido que esse veículo apresenta problemas disfarçados por quem está efetuando a venda ou que se trata de um golpe para roubar dinheiro.
Por isso, sempre desconfie de anúncios de carros com valor muito abaixo do preço médio de mercado do modelo. E nunca faça nenhum tipo de depósito de sinal de compra.
Na minha visão, esse é o golpe mais sério e grave.
A pessoa tem um veículo financiado, entra em contato com o banco responsável pelo financiamento por meio do 0800 do banco e solicita o boleto de quitação do financiamento. De alguma maneira, a quadrilha de golpistas consegue acesso a isso, envia um boleto falso para o cliente, que faz o pagamento. Porém, esse valor não vai para o banco e sim para os bandidos.
Como atuo no segmento automotivo, vi vários casos como esse acontecerem em 2021. A orientação que passo para não cair nesse tipo de golpe é, ao solicitar esse boleto de quitação, já se informar com o atendente como conferir a veracidade do boleto. Além disso, faça essa mesma pesquisa no site da instituição financeira em questão.
Apesar de manjado, esse golpe continua acontecendo. O golpista fica atento no site de anúncios e, ao ver um novo anúncio de venda de veículo, faz contato com o anunciante se passando por um funcionário do site. Ele diz que vai solicitar um código de confirmação do anúncio e que se essa confirmação não ocorrer ele será excluído. Na verdade, o golpista está com o número de WhatsApp da pessoa, tentando acessar a conta do aplicativo da pessoa. Ao tentar entrar o aplicativo de mensagens, ele solicita o código que o proprietário da conta recebe via SMS. Se a pessoa não ficar atenta, acaba enviando esse código para o bandido, que invade essa conta de WhatsApp e faz contato com as pessoas conhecidas da vítima para solicitar dinheiro se passando por ela.
A dica é nunca enviar nenhum código, nenhuma empresa de anúncios on-line faz esse tipo de solicitação.