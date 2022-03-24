Acessórios valorizam o carro na hora de vender o veículo?

A central multimídia, por exemplo, é um dos itens que pode ser acrescentado em um veículo. Crédito: Rawpixel.com/Freepik

Com frequência me deparo com proprietários de carros que buscam maior valorização de seu carro através de acessórios que foram instalados em seus veículos. Será que esses acessórios valorizam mesmo um carro quando pensamos em vendê-lo?

Deixando meu conservadorismo de lado, já que sou adepto assumido do carro mais original possível, busco aqui passar para você, leitor de A Gazeta , como o mercado reage em relação a essa situação tão comum no mercado automotivo.

Abaixo segue uma relação do que faz diferença e valoriza ou não seu carro na hora da venda:

BANCOS EM COURO

Bancos revestidos em couro na maioria das vezes é sinônimo de desejo de quem compra um carro. É importante colocar o revestimento o mais próximo possível do que é feito nos carros que vem com esse benefício original de fábrica. Dessa forma, quando você for vender seu carro para o consumidor final, esse item poderá sim facilitar a venda de seu carro e poderá servir para que você consiga vender seu carro pelo melhor preço possível dentro da realidade de mercado.

RODAS DE LIGA LEVE

Esse é um item polêmico visto que me deparo várias vezes com clientes que alteram a originalidade do carro, colocando rodas de tamanho maior e com desenho que vai de acordo com o gosto próprio, esperando que isso seja valorizado no ato da venda de seu carro. A verdade é que em regra isso é uma ilusão e em várias situações isso pode significar até depreciação no valor do veículo.

Uma situação diferente são veículos que vem de fábrica com rodas de ferro com calotas de plástico e o proprietário do carro substitui por outra roda na mesma polegada, porém de liga leve. Nesse caso, existe sim algo mais atrativo no carro ao pensar em vendê-lo.

CENTRAL MULTIMÍDIA

Considero a central multimídia no atual mercado automotivo um item de maior desejo entre os consumidores de maneira geral. Muitas vezes os carros vêm com som original de fábrica apenas com bluetooth e câmera de ré e quando esse aparelho de som é substituído por uma central multimídia completa com GPS, geração de vídeo, conectividade com internet, etc. com certeza esse item acaba gerando valor ao carro.

MOLAS ESPORTIVAS

Na minha avaliação, esse é um item que desvaloriza o carro. Por mais que o atual usuário goste desse tipo de customização é necessário entender que quem gosta desse acessório é exceção no mercado e não maioria. Sendo assim, esse item de maneira geral não vai gerar valorização ao veículo.

ENVELOPAMENTO DE CARRO COM PELÍCULA PPF

Esse é um item que não é popular, porém agrega valor sim. Trata-se de uma película transparente que é colocada na lataria do veículo, gerando proteção contra riscos, fezes de pássaros e manchas causadas por frutas que caem de árvores.

Normalmente, esse tipo de envelopamento é feito em veículos da linha premium, veículos esportivos e superesportivos. Para que você possa uma ter ideia, esse investimento varia de R$ 15 mil a R$ 25 mil para ser feito apenas no capô de um carro. Já vi casos que o proprietário pagou mais de R$ 50 mil para envelopar o veículo inteiro.

Sendo assim, um automóvel com esse tipo de "acessório" torna-se mais desejado no mercado.

É importante deixar claro que o objetivo deste conteúdo é apontar alguns acessórios que podem contribuir com a valorização, tornando o carro mais atrativo para o mercado. Isso não significa que ao colocar determinados itens você irá recuperar o investimento feito quando mandou instalar algum acessório. Reforço: esses itens citados podem agregar valor fazendo com que o carro seja mais desejado diante de outras opções de veículos usados e seminovos disponíveis no momento para venda.