Vai a Pedra Azul no inverno? Tem novidade no acesso de veículos

Em alguns trechos, a Rota terá sua largura ampliada para que seja possível passar dois carros simultaneamente, em sentidos inversos, e com mais segurança sem que um deles precise parar para o outro passar.
A prefeitura vai também criar, junto com empreendedores da região, estacionamentos alternativos para que os carros não fiquem circulando desnecessariamente em busca de uma vaga, o que acaba interferindo no trânsito local. A sinalização viária será reforçada no trecho.
Uma proibição vai ser mantida: ônibus não poderão circular pela estreita Rota do Lagarto. Eles terão que estacionar em um dos extremos da rota, no acesso pela BR 262
ou do outro lado, nas imediações da rodovia que dá acesso a Vargem Alta.
“Ano passado adotamos a mão única, mas essa mudança incomodou muitos empreendimentos, que se sentiram prejudicados no movimento. Acreditamos que as mudanças que faremos neste ano serão suficientes para melhorar o acesso à Rota sem que seja preciso adotar medidas como a mão única”, explica Rejane Entringer, secretária de Turismo de Domingos Martins.
E para o lazer dos visitantes de Pedra Azul
, a prefeitura vai promover oficinas pedagógicas do Festival de Inverno, que volta neste ano depois de dois anos de ausência por causa da pandemia, e oficina de dança Italiana.
Para completar a festa, só falta o frio. E que a BR 262 se transforme numa rodovia moderna, segura e confiável. Mas, neste caso, é melhor o turista ir à Suíça
mesmo.