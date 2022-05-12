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Leonel Ximenes

Vai a Pedra Azul no inverno? Tem novidade no acesso de veículos

Rota do Lagarto terá mudanças para que o trânsito na região não se torne caótico

Publicado em 12 de Maio de 2022 às 12:55

Públicado em 

12 mai 2022 às 12:55
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Pedra Azul; Paisagem da Rota do Lagarto
Acesso à Rota do Lagarto em Pedra Azul Crédito: Rita Benezath
Este ano não vai ser igual àquele que passou para quem for visitar Pedra Azul, o maior destino de inverno do Estado. Em agosto de 2021, por causa do grande acesso de veículos, a Rota do Lagarto chegou a ter mão única nos fins de semana e nos feriados, mas para a próxima temporada a Prefeitura de Domingos Martins desistiu de alterar o trânsito. Em compensação, vai adotar, a partir de junho, outras soluções para não transformar o lazer na região num caos.
Em alguns trechos, a Rota terá sua largura ampliada para que seja possível passar dois carros simultaneamente, em sentidos inversos, e com mais segurança sem que um deles precise parar para o outro passar.

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A prefeitura vai também criar, junto com empreendedores da região, estacionamentos alternativos para que os carros não fiquem circulando desnecessariamente em busca de uma vaga, o que acaba interferindo no trânsito local. A sinalização viária será reforçada no trecho.
"Importante ressaltar que nenhuma mudança drástica na paisagem será feita na Rota do Lagarto - ela continuará bucólica. Serão feitas apenas intervenções pequenas, como limpeza de vegetação rasteira e alargamento de meio-fio. A natureza e a bela vista da região serão preservadas"
Rejane Entringer - Secretária de Cultura e Turismo de Domingos Martins
Uma proibição vai ser mantida: ônibus não poderão circular pela estreita Rota do Lagarto. Eles terão que estacionar em um dos extremos da rota, no acesso pela BR 262 ou do outro lado, nas imediações da rodovia que dá acesso a Vargem Alta.
“Ano passado adotamos a mão única, mas essa mudança incomodou muitos empreendimentos, que se sentiram prejudicados no movimento. Acreditamos que as mudanças que faremos neste ano serão suficientes para melhorar o acesso à Rota sem que seja preciso adotar medidas como a mão única”, explica Rejane Entringer, secretária de Turismo de Domingos Martins.

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E para o lazer dos visitantes de Pedra Azul, a prefeitura vai promover oficinas pedagógicas do Festival de Inverno, que volta neste ano depois de dois anos de ausência por causa da pandemia, e oficina de dança Italiana.
Para completar a festa, só falta o frio. E que a BR 262 se transforme numa rodovia moderna, segura e confiável. Mas, neste caso, é melhor o turista ir à Suíça mesmo.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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