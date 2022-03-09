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Leonel Ximenes

Ovos gigantes enfeitam cidade nas montanhas do ES

Decoração marca a festa de Páscoa de inspiração alemã que será realizada no município

Públicado em 

09 mar 2022 às 14:12
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Ovo multicolorido na Rua de Lazer, em Campinho
Ovo multicolorido na Rua de Lazer, em Campinho Crédito: Giovani Polli
Famosa pela sua decoração de Natal, Domingos Martins resolveu dobrar a aposta e está enfeitando a sede do município também para a Páscoa. A famosa Rua de Lazer, em Campinho, amanheceu nesta quarta-feira (9) enfeitada com ovos coloridos e gigantes, itens decorativos que marcam a festa de inspiração alemã conhecida como Osterfest e que é realizada anualmente em Pomerode, no interior de Santa Catarina.
Pintados por artistas locais e de fora, os 12 ovos gigantes e multicoloridos foram esculpidos em isopor e cobertos por massa acrílica e areia. A iniciativa, segundo a prefeitura, é manter vivas as tradições judaico-cristãs nas montanhas capixabas.
Ovos coloridos enfeitam a Rua de Lazer, em Campinho
A Osterfest será realizada de 18 de março a 26 de abril Crédito: Giovani Polli
“Domingos Martins comemora anualmente os festejos de Páscoa, em uma cenografia com artefatos diversos que lembram essa data, como a osterbaum, que é o símbolo da Páscoa na cultura germânica”, explica Rejane Entringer Lopes, secretária municipal de Turismo.
Na tradição alemã, segundo Rejane, a osterbaum consiste numa árvore com galhos secos enfeitados com cascas de ovos coloridos, que simbolizam a morte e ressurreição de Jesus Cristo.

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Além dos ovos gigantes da Rua de Lazer, a praça principal de Campinho está ganhando uma decoração lúdica, com muitas osterbaum, coelhos e uma casa-ovo para divertir as crianças. Outros pontos da cidade também estão sendo ornamentados, como a Rua das Flores, o Portal da Cidade e a Casa de Artesanato de Domingos Martins.
Os ovos foram pintados por artistas locais e de fora
Os ovos foram pintados por artistas locais e de fora Crédito: Giovani Polli
A Osterfest de Domingos Martins, que neste ano será realizada de 18 de março a 26 de abril, já é um evento tradicional da cidade e a cada ano atrai milhares de pessoas para o município. Nos últimos dois anos não foi realizada por causa da pandemia. O primeiro evento de Páscoa do município, que já teve outros nomes, foi realizado há 17 anos.
O evento está sendo realizado em parceria da prefeitura com empreendedores da Rua de Lazer, instituições e associações.

Ruas de Domingos Martins recebem ovos de páscoa enfeitados

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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