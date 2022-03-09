Ovos gigantes enfeitam cidade nas montanhas do ES

Ovo multicolorido na Rua de Lazer, em Campinho Crédito: Giovani Polli

Famosa pela sua decoração de Natal, Domingos Martins resolveu dobrar a aposta e está enfeitando a sede do município também para a Páscoa. A famosa Rua de Lazer, em Campinho, amanheceu nesta quarta-feira (9) enfeitada com ovos coloridos e gigantes, itens decorativos que marcam a festa de inspiração alemã conhecida como Osterfest e que é realizada anualmente em Pomerode, no interior de Santa Catarina.

Pintados por artistas locais e de fora, os 12 ovos gigantes e multicoloridos foram esculpidos em isopor e cobertos por massa acrílica e areia. A iniciativa, segundo a prefeitura, é manter vivas as tradições judaico-cristãs nas montanhas capixabas.

A Osterfest será realizada de 18 de março a 26 de abril Crédito: Giovani Polli

“Domingos Martins comemora anualmente os festejos de Páscoa, em uma cenografia com artefatos diversos que lembram essa data, como a osterbaum, que é o símbolo da Páscoa na cultura germânica”, explica Rejane Entringer Lopes, secretária municipal de Turismo.

Na tradição alemã, segundo Rejane, a osterbaum consiste numa árvore com galhos secos enfeitados com cascas de ovos coloridos, que simbolizam a morte e ressurreição de Jesus Cristo.

Além dos ovos gigantes da Rua de Lazer, a praça principal de Campinho está ganhando uma decoração lúdica, com muitas osterbaum, coelhos e uma casa-ovo para divertir as crianças. Outros pontos da cidade também estão sendo ornamentados, como a Rua das Flores, o Portal da Cidade e a Casa de Artesanato de Domingos Martins.

Os ovos foram pintados por artistas locais e de fora Crédito: Giovani Polli

A Osterfest de Domingos Martins, que neste ano será realizada de 18 de março a 26 de abril, já é um evento tradicional da cidade e a cada ano atrai milhares de pessoas para o município. Nos últimos dois anos não foi realizada por causa da pandemia. O primeiro evento de Páscoa do município, que já teve outros nomes, foi realizado há 17 anos.

O evento está sendo realizado em parceria da prefeitura com empreendedores da Rua de Lazer, instituições e associações.