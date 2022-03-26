Grupo do ES faz parceria com gigante de carros elétricos da China

O Grupo Águia Branca
vai abrir cinco concessionárias no Brasil
em parceria com a BYD, a maior produtora de carros elétricos da China
e a maior produtora de baterias do mundo. Serão abertas unidades em Vitória e Vila Velha e em Belo Horizonte, Uberlândia e Juiz de Fora, em Minas Gerais, a partir do mês de julho
Os dois primeiros modelos a serem comercializados serão o TAN EV, um SUV, e o RAN EV, um sedan esportivo, ambos totalmente elétricos. Mas em setembro, no Salão do Automóvel, serão lançados mais dois modelos com a tecnologia Plugin, que combinam o motor elétrico, para uso na cidade e curtas distância, com motor híbrido, para viagens mais longas
A previsão do Grupo Águia Branca é a de comercializar cerca de 500 unidades no primeiro ano de operação. As concessionárias vão oferecer também equipamentos necessários para geração de energia sustentável, como painéis fotovoltaicos, recarregadores e unidades de armazenamento de energia
.
“Já estamos estudando locais para expor os veículos e realizar test-drive para que as pessoas possam conhecer os modelos”, diz Marcelo Tinti.