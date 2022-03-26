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Leonel Ximenes

Grupo do ES faz parceria com gigante de carros elétricos da China

Conglomerado chinês é também o maior produtor de baterias do mundo

Publicado em 26 de Março de 2022 às 02:09

Públicado em 

26 mar 2022 às 02:09
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Carro elétrico produzido pela BYD
Carro elétrico produzido pela BYD Crédito: Divulgação
Grupo Águia Branca vai abrir cinco concessionárias no Brasil em parceria com a BYD, a maior produtora de carros elétricos da China e a maior produtora de baterias do mundo. Serão abertas unidades em Vitória e Vila Velha e em Belo Horizonte, Uberlândia e Juiz de Fora, em Minas Gerais, a partir do mês de julho
Os dois primeiros modelos a serem comercializados serão o TAN EV, um SUV, e o RAN EV, um sedan esportivo, ambos totalmente elétricos. Mas em setembro, no Salão do Automóvel, serão lançados mais dois modelos com a tecnologia Plugin, que combinam o motor elétrico, para uso na cidade e curtas distância, com motor híbrido, para viagens mais longas

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A previsão do Grupo Águia Branca é a de comercializar cerca de 500 unidades no primeiro ano de operação. As concessionárias vão oferecer também equipamentos necessários para geração de energia sustentável, como painéis fotovoltaicos, recarregadores e unidades de armazenamento de energia.
“Já estamos estudando locais para expor os veículos e realizar test-drive para que as pessoas possam conhecer os modelos”, diz Marcelo Tinti.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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