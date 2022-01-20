Carros elétricos em feira de tecnologia apontam para futuro da mobilidade

Sony criou dois protótipos de veículos eletrificados que foram apresentados durante a maior feira de eletrônicos do mundo Crédito: Sony/Divulgação

Uma das maiores e principais feiras de tecnologia do mundo, a CES (Consumer Eletronics Show), que funciona como um termômetro para as tendências, é o local preferido de grandes marcas do setor para mostrarem seus produtos que, em breve, estarão chegando às prateleiras do mercado. E parece que os olhos estão todos voltados para as montadoras de veículos, que tiveram um espaço de destaque na última CES, realizada no início de janeiro. Pois elas trouxeram o que estão desenvolvendo de mais novo na tecnologia de carros elétricos, apontando para o futuro da mobilidade.

Teve, inclusive, apresentação de um protótipo de veículo eletrificado da Sony, que não tem nenhuma tradição em fabricar automóveis, além da criação da Sony Mobility, empresa voltada para automóveis elétricos. Estaríamos diante da entrada de novos concorrentes no mercado automotivo?

Por outro lado, as montadoras tradicionais trouxeram alguns modelos bastante interessantes, que prometem fazer bastante barulho quando forem lançados para o mercado consumidor. Apesar da parcela de expositores do segmento automotivo ter sido bastante pequena comparada ao total de 2,2 mil expositores, destaca-se a presença das montadoras Chevrolet e Mercedes-Benz.

A picape elétrica da Chevrolet, Silverado EV, deve chegar no mercado em meados de 2023 Crédito: Chevrolet/Divulgação

O destaque da Chevrolet foi a apresentação da Silverado EV, uma picape 100% elétrica, que vai estar à venda somente em meados de 2023. A proposta é lançar uma caminhonete de cabine dupla com incríveis 1.000 cavalos de potência distribuídos em três motores elétricos.

Versões mais acessíveis com um e dois motores estarão disponíveis na Silverado EV, que manterá a tração 4x4. A aposta da Chevrolet é para disputar de igual para igual, no segmento de picapes elétricas, com concorrentes de peso, como a Ford F-150 Lightining, a Tesla Cybertruck e a Rivian R1t.

A marca alemã Mercedes-Benz apresentou o protótipo Vision EQXX, antecipando o que a montadora espera para o futuro de um sedã 100% elétrico com autonomia de até mil quilômetros com uma única carga de bateria. Vale frisar que a fabricante não informou a que velocidade média o veículo entregará essa autonomia, porém alguns testes indicam um excelente consumo de energia abaixo de 10 km/kWh.

O elétrico Mercedes-Benz Vision EQXX terá tração e motor traseiros com potência de 204 cavalos e 1.000 km de autonomia Crédito: Mercedes-Benz/Divulgação

Falando de dados relacionados à performance, o Mercedes-Benz Vision EQXX terá tração e motor traseiros com potência de 204 cavalos. Destaca-se nesse quesito a bateria de 900V que pesa apenas 495 kg.