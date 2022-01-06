Conheça 4 lançamentos de elétricos para ficar de olho em 2022

Os quatro modelos listados foram escolhidos por serem bastante diferentes entre si Crédito: Ford/Divulgação

Podemos dizer que 2021 foi o ano dos carros elétricos no Brasil. Isso porque as vendas dessa categoria de carros tiveram um aumento de 74% comparado ao ano de 2020. Foram vendidos quase 30 mil veículos elétricos em 2021, de acordo com Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE).

Por isso, listei aqui quatro modelos elétricos que estão em pré-lançamento no Brasil e que, em breve, devem chamar bastante a atenção desse nicho do mercado. No mercado existem várias outras opções, mas listei essas quatro por se diferenciarem bastante entre si.

BMW i4

O BMW i4 possui duas versões: uma com 340 cv e outra com 544 cv Crédito: BMW/Divulgação

Uma forma bem direta de denominar o BMW i4 é que ele pode ser considerado o modelo série 3 elétrico. Apesar de já estar como certa a chegada desse modelo ao mercado brasileiro, a BMW ainda não confirmou qual versão irá importar para cá ou até se vai trazer as duas versões produzidas pela marca alemã.

O que se sabe é que são duas versões: uma que prioriza maior autonomia com menos potência, gerando 340 cavalos de potência e autonomia de até 590 km, e outra mais potente, de 544 cavalos, mas com menor autonomia, de 521 km.

BYD TAN

Primeiro lote de vendas disponível para o SUV de 7 lugares BYD Tan já está esgotado Crédito: BYD/Divulgação

Muitos ainda não conhecem a marca BYD, mas pode ter certeza de que esse nome será bastante recorrente na cabeça dos compradores. Isso porque a marca promete inaugurar mais de 30 concessionárias no Brasil até o final de 2022. E de acordo com a montadora, o primeiro lote de vendas disponível para o SUV de 7 lugares BYD Tan já está esgotado.

Os atributos que podem explicar tal sucesso desse SUV são o motor elétrico que gera até 517 cavalos de potência, a aceleração de 0 a 100 km em menos de 5 segundos, a autonomia de até 437 quilômetros e a tela de 15,6 polegadas que pode ser posicionada de forma horizontal ou vertical.

FORD MUSTANG MACH E

Expectativa é que a Ford traga para o Brasil a versão GT do Mustang Mach E, que é a topo de linha Crédito: Ford/Divulgação

Nos EUA, o SUV que leva o nome do muscle car que tem uma legião de admiradores por todo o mundo, é oferecido em versões que variam de 266 cv a até 480 cv. De modo que a autonomia também varia, de acordo com a configuração escolhida, indo de 340 km a até 505 km.

A tendência é que a Ford traga para o Brasil a versão GT que é a topo de linha, com tração integral e excepcional aceleração de 0 a 100 km/h em 3,5 segundos.

Sejamos sinceros, esse SUV com certeza será um deleite para os olhos dos apaixonados por carros.

MERCEDES-BENZ EQA

A Mercedes-Benz EQA tem uma grande semelhança com a GLA 200 Crédito: Mercedes-Benz/Divulgação

Quando falamos de Mercedes-Benz a expectativa é sempre bem grande, já que a história da marca por si já explica o porquê disso.

E no caso da Mercedes escolhi apresentar a você o modelo EQA que se assemelha ao GLA 200, que é bem familiar no mercado nacional.

No velho continente, o EQA está disponível em duas versões, uma com dois motores elétricos e a outra com um motor. Na versão com um motor, o veículo vem com tração 4x2 e potência de 190 cv, com autonomia que pode chegar a 429 km. Já na versão com dois motores elétricos a tração é 4x4 integral e oferece dois níveis de potência, 228 cv e 292 cv, sendo na duas situações autonomia de 438 km.

Vale lembrar que alguns cuidados são importantes quando pensamos em adquirir um veículo elétrico. Confira minha coluna do dia 4 de novembro , em que abordo esse assunto.