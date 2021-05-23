PM recebe 10 carros elétricos para a Patrulha Escolar no Espírito Santo

O Governo do Estado vai entregar, nesta segunda-feira (24), dez carros elétricos para a Polícia Militar realizar a Patrulha Escolar no Espírito Santo. A reportagem de A Gazeta teve acesso à foto dos veículos da Chevrolet, modelo Bolt EV, já plotados com identificação da PM. Cada veículo custa a partir de R$ 274 mil, conforme valor no site da montadora.
Por ser totalmente elétrico, o veículo dispensa o uso de etanol ou gasolina. Com uma carga, o Bolt EV, que é importado, tem uma autonomia de 416 km. O veículo conta ainda com 10 airbags, tem potência de 203 cv e faz de 0 a 100 km/h em 7,3 segundos, de acordo com a medição realizada pela fabricante.
CARREGAMENTO
Segundo a fabricante, é possível carregar o Chevrolet Bolt EV com a utilização do carregador básico (fornecido junto com o veículo), por meio de uma tomada residencial/comum de 220 VAC/10 A. Neste modo, a taxa de carregamento será de aproximadamente 10 km por hora de carga.
O Bolt EV também pode ser carregado em estações públicas de carregamento super-rápido (eletropostos), que utilizam corrente contínua, em que a taxa de carregamento é de aproximadamente 145 km em apenas 30 minutos ou 80% de recarga total da bateria em apenas uma hora.