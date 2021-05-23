PM recebe 10 carros elétricos para a Patrulha Escolar no Espírito Santo

Carros elétricos adquiridos pelo Governo do Estado farão parte da Patrulha Escolar Crédito: Foto leitor

A Gazeta teve acesso à foto dos veículos da Chevrolet, modelo Bolt EV, já plotados com identificação da PM. Cada veículo custa a partir de R$ 274 mil, conforme valor no site da montadora. O Governo do Estado vai entregar, nesta segunda-feira (24), dez carros elétricos para a Polícia Militar realizar a Patrulha Escolar no Espírito Santo. A reportagem deteve acesso à foto dos veículos da Chevrolet, modelo Bolt EV, já plotados com identificação da PM. Cada veículo custa a partir de R$ 274 mil, conforme valor no site da montadora.

Por ser totalmente elétrico, o veículo dispensa o uso de etanol ou gasolina. Com uma carga, o Bolt EV, que é importado, tem uma autonomia de 416 km. O veículo conta ainda com 10 airbags, tem potência de 203 cv e faz de 0 a 100 km/h em 7,3 segundos, de acordo com a medição realizada pela fabricante.

CARREGAMENTO

Segundo a fabricante, é possível carregar o Chevrolet Bolt EV com a utilização do carregador básico (fornecido junto com o veículo), por meio de uma tomada residencial/comum de 220 VAC/10 A. Neste modo, a taxa de carregamento será de aproximadamente 10 km por hora de carga.