Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Chevrolet Bolt Ev

PM recebe 10 carros elétricos para a Patrulha Escolar no Espírito Santo

Por ser totalmente elétrico, o veículo dispensa o uso de etanol ou gasolina. Com uma carga, o Bolt EV, que é importado, tem uma autonomia de 416 km. Cada veículo custa a partir de R$ 274 mil

Publicado em 23 de Maio de 2021 às 13:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mai 2021 às 13:29
Carros elétricos adquiridos pelo Governo do Estado farão parte da Patrulha Escolar
Carros elétricos adquiridos pelo Governo do Estado farão parte da Patrulha Escolar Crédito: Foto leitor
O Governo do Estado vai entregar, nesta segunda-feira (24), dez carros elétricos para a Polícia Militar realizar a Patrulha Escolar no Espírito Santo. A reportagem de A Gazeta teve acesso à foto dos veículos da Chevrolet, modelo Bolt EV, já plotados com identificação da PM. Cada veículo custa a partir de R$ 274 mil, conforme valor no site da montadora.
Por ser totalmente elétrico, o veículo dispensa o uso de etanol ou gasolina. Com uma carga, o Bolt EV, que é importado, tem uma autonomia de 416 km. O veículo conta ainda com 10 airbags, tem potência de 203 cv e faz de 0 a 100 km/h em 7,3 segundos, de acordo com a medição realizada pela fabricante.

CARREGAMENTO

Segundo a fabricante, é possível carregar o Chevrolet Bolt EV com a utilização do carregador básico (fornecido junto com o veículo), por meio de uma tomada residencial/comum de 220 VAC/10 A. Neste modo, a taxa de carregamento será de aproximadamente 10 km por hora de carga.
O Bolt EV também pode ser carregado em estações públicas de carregamento super-rápido (eletropostos), que utilizam corrente contínua, em que a taxa de carregamento é de aproximadamente 145 km em apenas 30 minutos ou 80% de recarga total da bateria em apenas uma hora.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados