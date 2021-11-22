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Leonel Ximenes

Virou lei: ES agora tem o “Dia do Veículo Elétrico”

Sancionada pelo governador Casagrande, matéria define data de 7 de agosto para a comemoração

Públicado em 

22 nov 2021 às 02:09
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Carro elétrico dos Correios em teste
Carro elétrico dos Correios em teste Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Depois de discutir o projeto de lei declarando uma cidade do Norte do Estado como a “Jerusalém Capixaba”, a Assembleia Legislativa continua mantendo em funcionamento sua máquina de criatividade. E agora não se trata mais de projeto: já virou lei.
Aos fatos: o Espírito Santo agora tem o seu “Dia do Veículo Elétrico”, a ser comemorado em todo 7 de agosto. O projeto de lei, do deputado Alexandre Xambinho (PL), foi aprovado pelos deputados estaduais e sancionado pelo governador Renato Casagrande (PSB), na última terça-feira (16).
E por que um dia estadual dedicado ao carro elétrico? “Estamos apresentando essa proposição com o objetivo de incentivar ainda mais o uso do veículo elétrico e prestigiar seus proprietários e usuários que contribuem para um Estado mais sustentável e menos poluído”, argumenta o parlamentar eleito pela Rede e que depois migrou para o PL.

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A data de 7 de agosto se justifica, para o deputado, devido à Mec Show, uma feira da indústria metalmecânica e de inovação no ES. Segundo Xambinho, num desses eventos anuais, foi apresentado um “e-fusca”, um carro elétrico adaptado por uma engenheira capixaba, daí a data comemorativa que agora se torna lei.
E fica a dúvida: será que essa data especial vai contribuir para, pelo menos, a diminuição do preço dos (caríssimos) carros elétricos no Espírito Santo? Se pelo menos o governo do Estado diminuir a alta potência do ICMS...

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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