Virou lei: ES agora tem o “Dia do Veículo Elétrico”

Aos fatos: o Espírito Santo agora tem o seu “Dia do Veículo Elétrico”, a ser comemorado em todo 7 de agosto. O projeto de lei, do deputado Alexandre Xambinho
(PL), foi aprovado pelos deputados estaduais e sancionado pelo governador Renato Casagrande
(PSB), na última terça-feira (16).
E por que um dia estadual dedicado ao carro elétrico? “Estamos apresentando essa proposição com o objetivo de incentivar ainda mais o uso do veículo elétrico e prestigiar seus proprietários e usuários que contribuem para um Estado mais sustentável e menos poluído”, argumenta o parlamentar eleito pela Rede e que depois migrou para o PL.
A data de 7 de agosto se justifica, para o deputado, devido à Mec Show, uma feira da indústria metalmecânica e de inovação no ES. Segundo Xambinho, num desses eventos anuais, foi apresentado um “e-fusca”, um carro elétrico adaptado por uma engenheira capixaba, daí a data comemorativa que agora se torna lei.
E fica a dúvida: será que essa data especial vai contribuir para, pelo menos, a diminuição do preço dos (caríssimos) carros elétricos
no Espírito Santo? Se pelo menos o governo do Estado diminuir a alta potência do ICMS
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