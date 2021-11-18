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Leonel Ximenes

Deputado quer declarar cidade do ES como a “Jerusalém Capixaba”

O motivo? É que no município é encenada a Paixão de Cristo todos os anos

Públicado em 

18 nov 2021 às 02:09
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Cena da montagem da Paixão de Cristo em Rio Bananal
Cena da montagem da Paixão de Cristo em Rio Bananal Crédito: TV Gazeta
A máquina de criatividade da Assembleia Legislativa continua a todo vapor. Agora quem inova é o deputado Torino Marques (PSL), que apresentou um projeto de lei declarando a cidade de Rio Bananal como a “Jerusalém Capixaba”.
E o que teria em comum entre a pequena e pacata cidade do Norte do Estado, mais afeita à produção de café conilon, coco e pimenta-do-reino, com a milenar cidade de Israel considerada sagrada para as três grandes religiões monoteístas - Cristianismo, Judaísmo e Islamismo? O parlamentar conseguiu uma conexão entre o remoto passado bíblico e o presente. A ela.
Segundo Marques, a fama de Rio Bananal é decorrente da encenação da Paixão de Cristo que é realizada há décadas na comunidade de São Paulo, no interior do município. E como Jesus Cristo foi crucificado e morto em Jerusalém, lá na Terra Santa…
“É um espetáculo ao ar livre que conta com a participação não só dos munícipes, como de centenas de atores de todo o país. Os trabalhos contam com a participação de 430 atores e 150 auxiliares de bastidores. O espetáculo retrata a vida de Cristo e ganhou o nome de ‘Nascimento, vida pública, paixão, morte e ressurreição de Cristo’", argumenta o deputado para justificar seu projeto de lei.

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Além disso, Marques destaca a dimensão do espetáculo exibido na Semana Santa em Rio Bananal: “A encenação se tornou uma das maiores e mais tradicionais do Espírito Santo, atraindo um público cada vez maior, vindo de todo o Estado e de Estados vizinhos como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Bahia. O público que assiste à encenação chega a ser de mais de 12 mil pessoas. São mais de 40 anos de tradição”.
O projeto está em tramitação e, depois de receber parecer favorável da Procuradoria da Assembleia, foi encaminhado para relatoria da deputada Janete de Sá (PMN) para dar seu parecer. Portanto, falta pouco para o ES ter uma Jerusalém para ser chamada de sua. Uma caminhada burocrática que não deve ser uma via-crúcis para ser concluída com êxito.

Correção

18/11/2021 - 11:29
Na primeira versão desta matéria, a foto publicada da Paixão de Cristo foi identificada, erroneamente, como sendo em Rio Bananal; na realidade, foi em Vargem Alta. A foto de Rio Bananal foi atualizada.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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