Deputado quer declarar cidade do ES como a “Jerusalém Capixaba”

Segundo Marques, a fama de Rio Bananal é decorrente da encenação da Paixão de Cristo que é realizada há décadas na comunidade de São Paulo, no interior do município. E como Jesus Cristo foi crucificado e morto em Jerusalém, lá na Terra Santa…

“É um espetáculo ao ar livre que conta com a participação não só dos munícipes, como de centenas de atores de todo o país. Os trabalhos contam com a participação de 430 atores e 150 auxiliares de bastidores. O espetáculo retrata a vida de Cristo e ganhou o nome de ‘Nascimento, vida pública, paixão, morte e ressurreição de Cristo’", argumenta o deputado para justificar seu projeto de lei.