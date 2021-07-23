São Paulo anuncia parceria com a Volvo Cars Brasil para difundir o uso de carros elétricos e híbridos

Crédito: Igor Amorim/saopaulofc.net

O São Paulo anunciou nesta sexta-feira (23) uma parceria com a Volvo Car Brasil, buscando promover veículos híbridos e elétricos no Brasil. A parceria fechada com a marca internacionalmente conhecida deve trazer aos sócios torcedores, associados do clube e funcionários do Tricolor, ações, promoções, descontos especiais e benefícios exclusivos. A empresa sueca também deixará veículos elétricos à disposição do clube.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

O diretor de marketing Latam Hub para Volvo Car Brasil, Rafael Ugo, falou sobre os objetivos da parceria e a importância de firmar esse acordo com o São Paulo.

- Nosso principal objetivo é difundir a eletrificação e mostrar ao público que veículos híbridos e elétricos já são uma realidade. Hoje somos líderes em vendas no segmento plug-in hybrid e queremos que cada vez mais pessoas tenham acesso a essa tecnologia. Com essa importante parceria com o São Paulo Futebol Clube, teremos veículos expostos no estádio, exibição de vídeos nos intervalos dos jogos e faremos ações especiais com os torcedores para difundir cada vez mais a eletrificação - afirmou Rafael Ugo, diretor de marketing Latam Hub para Volvo Car Brasil.

Outra novidade da parceria serão pontos de recarga para carros híbridos e elétricos no estádio do Morumbi, e no centro de treinamento da Barra Funda. Estes pontos poderão ser utilizados tanto por veículos Volvo, como de outras marcas.