Novos SUVs compactos com motorização híbrida flex estreiam em 2025

A Honda trabalha em silêncio na nova geração do WR-V, que deixa de ser uma adaptação sobre o Fit (que saiu de linha no Brasil) para ganhar identidade própria. A motorização deverá ser a 1.5 já conhecida no país, mas agora combinando etanol, gasolina e eletricidade. A marca também tem um 1.0 turbo em outros mercados, mas ainda sem confirmação para o Brasil. O lançamento está vinculado ao investimento de R$ 4,2 bilhões anunciado em abril. O ciclo de aportes vai até 2030.