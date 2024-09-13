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SUV de entrada

Volkswagen divulga teaser do “SUV do Gol”, que será lançado em 2025

Montadora criou uma ação nas redes sociais para que as pessoas possam adivinhar o nome do modelo que terá até cinco letras
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 set 2024 às 18:18

Publicado em 13 de Setembro de 2024 às 18:18

Volkswagen, SUV do Gol
O SUV do Gol deve ser lançado em 2026, mas até lá, será revelado aos poucos Crédito: Volkswagen/Divulgação
A Volkswagen está usando o Rock in Rio para a primeira aparição do novo modelo a ser lançado pela montadora em uma ofensiva de 16 novos produtos até 2026. Ainda sem nome, o “SUV do Gol” deve ser lançado em 2025 e será um modelo compacto e de entrada, abaixo do Nivus.
Segundo a montadora, a intenção é revelar, aos poucos, o design do novo SUV, até a data de seu lançamento. Nessa primeira investida, o modelo foi colocado no meio do festival, mas com uma camuflagem especial, dentro de uma redoma de LED glass, tecnologia que combina transparência e luminosidade com efeitos holográficos. Neste primeiro momento, é possível visualizar apenas a assinatura dos faróis, lanternas e a silhueta lateral do SUV.
“O Rock in Rio é o local certo para celebrarmos ícones. Hoje é dia de darmos início à revelação de um novo ícone pop da Volkswagen, que ganhará os palcos, ou melhor, as ruas do Brasil e do mundo em breve. Um carro 100% desenvolvido e produzido no Brasil, que nasce para ser mais um marco histórico nesse verdadeiro caso de amor entre a Volkswagen e os brasileiros”, antecipa Ciro Possobom, CEO da Volkswagen do Brasil.
Volkswagen, SUV do Gol
Novo SUV da Volkswagen tem campanha nas redes sociais e também em festival de música Crédito: Volkswagen/Divulgação
Como o nome ainda não foi divulgado (uma ação que lembra um pouco a escolha do nome do Fiat Pulse, que foi votado pelos espectadores da edição de 2021 do Big Brother Brasil), o público deve adivinhar, em uma tela touch, no estande do festival, um nome para batizar o novo SUV com até cinco letras. No entanto, segundo a montadora, só valem sugestões erradas.
A mesma ação deve ser repetida para o meio virtual, já que as redes sociais da marca também vão dar continuidade à campanha. O mote segue o mesmo, com sugestões improváveis. Com ajuda de inteligência artificial (IA), a Volkswagen vai transformar alguns nomes sugeridos em animações e marcar o autor.
Com informações da Volkswagen.

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