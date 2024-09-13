Volkswagen divulga teaser do “SUV do Gol”, que será lançado em 2025

O SUV do Gol deve ser lançado em 2026, mas até lá, será revelado aos poucos Crédito: Volkswagen/Divulgação

Segundo a montadora, a intenção é revelar, aos poucos, o design do novo SUV, até a data de seu lançamento. Nessa primeira investida, o modelo foi colocado no meio do festival, mas com uma camuflagem especial, dentro de uma redoma de LED glass, tecnologia que combina transparência e luminosidade com efeitos holográficos. Neste primeiro momento, é possível visualizar apenas a assinatura dos faróis, lanternas e a silhueta lateral do SUV.

“O Rock in Rio é o local certo para celebrarmos ícones. Hoje é dia de darmos início à revelação de um novo ícone pop da Volkswagen, que ganhará os palcos, ou melhor, as ruas do Brasil e do mundo em breve. Um carro 100% desenvolvido e produzido no Brasil, que nasce para ser mais um marco histórico nesse verdadeiro caso de amor entre a Volkswagen e os brasileiros”, antecipa Ciro Possobom, CEO da Volkswagen do Brasil.

Novo SUV da Volkswagen tem campanha nas redes sociais e também em festival de música Crédito: Volkswagen/Divulgação

Como o nome ainda não foi divulgado (uma ação que lembra um pouco a escolha do nome do Fiat Pulse , que foi votado pelos espectadores da edição de 2021 do Big Brother Brasil), o público deve adivinhar, em uma tela touch, no estande do festival, um nome para batizar o novo SUV com até cinco letras. No entanto, segundo a montadora, só valem sugestões erradas.

A mesma ação deve ser repetida para o meio virtual, já que as redes sociais da marca também vão dar continuidade à campanha. O mote segue o mesmo, com sugestões improváveis. Com ajuda de inteligência artificial (IA), a Volkswagen vai transformar alguns nomes sugeridos em animações e marcar o autor.