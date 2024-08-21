Volkswagen Amarok ganha tapa no visual e aumenta garantia para 5 anos

Volkswagen deu uma leve repaginada no visual da Amarok para estrear a linha 2025 da picape média no Brasil Crédito: Volkswagen/Divulgação

A exemplo do que fez com a Saveiro , a Volkswagen deu uma leve repaginada no visual da Amarok para estrear a linha 2025 da picape média no Brasil. Fabricada na Argentina, a picape traz, além do visual atualizado, novidades no pacote de segurança e pula para cinco anos de garantia, igualando-se às rivais Toyota Hilux Chevrolet S10 e à novata Fiat Titano

O que acaba criando uma tendência nesse segmento, que é conhecido pela robustez de seus veículos, focando, principalmente, no público agro. Essa máxima é tanta que a Volkswagen decidiu apresentar a nova versão da Amarok na Festa do Peão de Barretos (SP) como o carro oficial do evento.

Nova versão da Amarok ganha mais itens de segurança Crédito: Volkswagen/Divulgação

A montadora decidiu, então, potencializar, no design, esses elementos que dão um aspecto de mais resistente e “bruta” para a picape, com novos para-choque, grade, capô e rodas.

Com a atualização, a Amarok ganha dianteira mais proeminente, com visual arrematado pelo novo conjunto óptico com faróis full LED e a faixa de luz de LED na grade frontal, presente em modelos como o novo T-Cross. Na parte traseira, ela ganhou novo para-choque e novas lanternas. Isso também fez com que a picape aumentasse 96 mm nas dimensões.

A picape ganha duas novas cores: Branco Puro e Cinza Olive Crédito: Volkswagen/Divulgação

No portfólio de cores estão duas novas: Branco Puro e Cinza Oliver, que se juntam às quatro outras cores disponíveis, Preto Mystic, Prata Pyrit, Cinza Indium e Azul Atlantic.

Motorização e tecnologia

A motorização também não muda, com o propulsor 3.0 V6 com 258cv (com função overboost até 272 cv) a diesel. A aceleração vai de zero a 100 km/h em oito segundos. Sua capacidade de carga é de 1.104 litros e conta ainda com itens como a Tração 4Motion, assistente para partida em subida (HSA), controle automático de descida (HDC) e ABS Off-road.

A Amarok traz ainda novos itens tecnológicos, como central multimídia com tela de nove polegadas Crédito: Volkswagen/Divulgação

A nova Amarok V6 traz ainda novos itens tecnológicos, como central multimídia com tela de nove polegadas touch screen com conexão Apple CarPlay e Android Auto e navegação nativa; airbag de cabeça, uma porta USB-A no console, na dianteira, e duas portas USB-C na traseira.

Um dos destaques fica para o novo assistente de condução, o Safer Tag, que auxilia o condutor, alertando para eventuais situações de perigo, entre eles os alertas de saída de faixa e de colisão frontal. Outra novidade que estreia no modelo é a Blindagem Vale+, com a garantia do veículo mantida pela VW para blindar o veículo.

Na parte traseira, a picape ganhou novo para-choque e novas lanternas Crédito: Volkswagen/Divulgação

Versões e pacotes

A picape continua com as três versões já comercializados do modelo, que não mexeu no preço:

Comfortline: a partir de R$ 309.990, com seis airbags, bancos dianteiros com ajustes elétricos, câmera de ré e sensor de estacionamento dianteiro e traseiro e rodas de 17 polegadas.

Highline: a partir de R$ 328.990, com ar-condicionado de duas zonas, retrovisores rebatíveis, assistente de condução passiva, volante multifuncional esportivo em couro com troca de marchas por aletas e rodas de liga leve de 19 polegadas.

Extreme: a partir de R$ 350.990, com adesivo lateral e logotipo “Extreme”, faróis com função coming and leaving home (acendimento automático ao travar e destravar as portas), santantônio esportivo e estribo lateral, sistema de controle de pressão dos pneus e rodas de liga leve de 20 polegadas.

A versão Extreme ganha ainda dois pacotes visuais: o Hero e o Dark. No primeiro, está disponível apenas para a escolha da cor Cinza Oliver, e sem qualquer custo adicional, a picape sai de fábrica com santantônio em preto brilhante, assim como as maçanetas das portas e os logotipos traseiros. Estão na lista outros detalhes como capas dos parafusos das rodas e rodas de liga-leve de 20 polegadas escurecidas.

Versão de entrada tem bancos dianteiros com ajustes elétricos Crédito: Volkswagen/Divulgação

Para o pacote Dark, disponível para as demais cores, exceto a Cinza Oliver, a Amarok traz detalhes em preto nos para-choques, emblemas traseiros e maçanetas. A repetição acontece para capas de parafusos e rodas de liga-leve de 20 polegadas escurecidas.