Chevrolet abre pré-venda da S10, após apresentação do novo modelo

A Chevrolet S10 ganhou um novo design, alinhado aos modelos globais da marca Crédito: Chevrolet/Divulgação

Um dos seis lançamentos previstos para este ano da Chevrolet , a S10 ganhou uma nova repaginação. As mudanças começam pelo design e se estendem ao conjunto mecânico, bem como ao pacote tecnológico e de conectividade, com interior novo, com a inclusão do novo sistema multimídia Chevrolet MyLink combinado com o painel de instrumentos digital.

Por fora, a picape ganhou um design em linha com a atual identidade global da Chevrolet, aproximando-a, visualmente, de modelos como a grandona Silverado e a “prima-irmã” Colorado, ambas vendidas nos EUA, sendo que a primeira já é comercializada no Brasil, oficialmente, pela marca, desde o ano passado.

A traseira ganhou novas lanternas com LED e a tampa da caçamba que evidencia o nome Chevrole Crédito: Chevrolet/Divulgação

Cada uma das versões (Z71, LTZ e a topo High Country) tem diferenciação visual, principalmente na dianteira. O modelo ganhou apliques e conjunto óptico em full LED.

Na lateral, além dos para-lamas posteriores, muda o acabamento inferior das portas, o desenho das rodas e os emblemas. A traseira ganhou novas lanternas com LED e a tampa da caçamba que evidencia o nome Chevrolet gravado em baixo relevo.

No caso da Z71, a grade, retrovisores e maçanetas são pretos; há lanternas escurecidas, estribo e santantônio tubulares e pneus de uso misto. Na LTZ, o acabamento é mais sóbrio, com elementos na mesma cor da carroceria e rodas com acabamento exclusivo. Já a High Country diferencia-se pelo santantônio esportivo e cromados bem ao estilo norte-americano.

Nova geração do motor

A S10 chega equipada com a nova geração do motor Duramax 2.8 turbodiesel de quatro cilindros Crédito: Chevrolet/Divulgação

A picape da Chevrolet chega equipada com a nova geração do motor Duramax 2.8 turbodiesel de quatro cilindros. Ele é gerenciado por inteligência artificial (IA). O motor, que agora entrega 207 cavalos e 52 kgfm. O novo câmbio automático de oito marchas é o mesmo que equipa a Colorado norte-americana, porém, com calibração customizada para o uso no Brasil.

“A inteligência artificial é capaz de processar centenas de simulações por microssegundos, considerando também a condição de componentes do motor para encontrar o parâmetro de calibração mais próximo do ideal. Isso traz uma vantagem sem precedentes por conseguir combinar performance, consumo de combustível, dirigibilidade e emissões”, explica Fabio Daumichen, engenheiro-chefe da Nova S10.

O motor traz ainda avanços de hardware e software, levando a picape aos 100 km/h em 9,4 segundos. Sobre consumo de combustível, a S10 automática a diesel percorre 11,4 km/l na estrada e 9,5 km/l na cidade, médias até 13% melhores, segundo o Instituto Nacional de Pesos e Medidas (Inmetro).

Para permitir um rodar mais aproximado de um SUV, a picape ganhou alguns ajustes como recalibração da suspensão, novos amortecedores e coluna de direção telescópica, aumento das bitolas e novo conjunto de pneus e rodas. O modelo tem capacidade de carga superior a uma tonelada, tração 4x4 e reduzida.

S10 por dentro

A S10 agora traz uma central multimídia de 11 polegadas integrada ao painel digital de 8 polegadas, Crédito: Chevrolet/Divulgação

Por dentro, a S10 ganhou novo volante, da mesma família da Silverado, com regulagem de altura e de profundidade. A picape herda também o conceito de cockpit virtual, presente em lançamentos globais da General Motors. Outra novidade são os novos bancos da frente, mais largos e macios, de acordo com a montadora.

A S10 agora traz uma central multimídia de 11 polegadas integrada ao painel digital de 8 polegadas, carregador por indução e entradas USB tipo A e C na dianteira e na traseira. Ela vem equipada, também, com o sistema OnStar que oferece serviços customizados de proteção e segurança, como o de resposta automática em caso de acidente.

A picape ainda traz recursos de segurança e itens de conforto como alerta de tráfego cruzado traseiro, alerta de ponto cego, farol alto automático, iluminação full LED, chave presencial com partida por botão e tampa traseira com trava elétrica e sistema de alívio de peso.

Na lateral, além dos para-lamas posteriores, muda o acabamento inferior das portas Crédito: Chevrolet/Divulgação

Esses itens se somam aos equipamentos já disponibilizados para a linha S10, como partida remota, acendimento automático dos faróis, câmera de ré de alta definição, controle eletrônico de oscilação de reboque, ar-condicionado digital, banco do motorista com ajuste elétrico, sensor de chuva, alerta de colisão com frenagem automática de emergência e alerta de saída de faixa. Outra novidade é que o novo modelo tem garantia de cinco anos.