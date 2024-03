Preço competitivo

Aventureira da Mitsubishi L200 Triton quer bater de frente com a Fiat Titano

A L200 Triton Sport Outdoor GLS busca se apoiar no custo-benefício, visual robusto e capacidade para enfrentar todo tipo de terreno

A L200 Triton Sport Outdoor GLS quer bater de frente com a mais nova concorrente no preço e na capacidade 4x4. (Mitsubishi/Divulgação)

A Mitsubishi apresentou, nesta quinta-feira (14), a aventureira L200 Triton Sport Outdoor GLS. A picape busca pelo mesmo público da Fiat Titano, lançado no mesmo dia, tendo como foco a motorização a diesel, capacidade off-road e preço competitivo para o segmento de picapes médias no Brasil.

No caso da L200, esta chega em versão única, com câmbio automático de seis velocidades e preço mais baixo do que a topo de linha da Titano (a Ranch, que custa a partir de R$ 259 mil): R$ 245.490. Ela está disponível em quatro opções de cores de carroceria: Preto Ônix, Cinza Londrino, Prata Lítio e Branco Fuji.

Os estribos laterais, as linhas do rack de teto têm visual mais aventureiro. (Mitsubishi/Divulgação)

Seu visual remete à sua primeira versão, apresentada em 2007, com detalhes externos em acabamento grafite fosco. É o caso do para-choque de impulsão, dos para-lamas, da grade dianteira para a entrada de ar, das maçanetas das portas, dos espelhos retrovisores, do para-choque traseiro e das novas rodas de aro 18.

Os estribos laterais, as linhas do rack de teto – ambos também em grafite fosco -, além do skid plate traseiro e dianteiro com acabamento em preto brilhante geram um visual com apelo aventureiro, principalmente por serem acompanhados de um adesivo “4x4” na lateral. O nome “Outdoor” que identifica a versão está presente logo abaixo da coluna A e, também, no painel da picape.

Caçamba tem 1.520 mm de comprimento por 1.470 mm de altura. (Mitsubishi/Divulgação)

Entretenimento

Por dentro as molduras do sistema de entretenimento JBL e da manopla de câmbio receberam acabamentos que remetem ao estilo fibra de carbono, o mesmo presente nas saídas de ar do painel. A predominância da cor preta reforça o visual da picape.

O sistema de entretenimento traz tela sensível ao toque de 7 polegadas integrado a Apple CarPlay e Android Auto. Já o ar-condicionado tem saídas de ar colocadas no teto.

Bancos do motorista e carona têm ajuste elétrico. (Mitsubishi/Divulgação)

Os passageiros do banco traseiro podem ajustar a intensidade da ventilação em até quatro níveis, através de um comando localizado no teto. O modelo também recebeu ajuste de temperatura digital de duas zonas e bancos com ajuste elétrico para o motorista.

Mecânica

Assim como as demais L200 Triton Sport, a versão Outdoor GLS também é equipada com o sistema de transmissão automática de seis velocidades com opções para trocas sequenciais na alavanca seletora.

O motor que equipa a série é o 2.4 Turbodiesel de quatro cilindros com estrutura leve em alumínio. (Mitsubishi/Divulgação)

O motor que equipa a série é o 2.4 Turbodiesel de quatro cilindros com estrutura leve em alumínio. Ele traz a tecnologia de válvulas variáveis MIVEC e turbina de geometria variável, que o torna capaz de desenvolver 190cv de potência e impressionante torque de 43,9 kgfm.

A L200 Triton Sport Outdoor GLS tem modo off-road, recurso que deixa a picape preparada para encarar os mais variados terrenos. São três opções que garantem um excelente desempenho em diversos tipos de piso: Cascalho, Lama/Neve, Areia e Pedra.

Os passageiros do banco traseiro podem ajustar a intensidade da ventilação em até quatro níveis. (Mitsubishi/Divulgação)

Cada modo tem uma configuração específica e todos otimizam a tração para cada tipo de piso, alterando automaticamente a entrega de potência do motor e ajustando a transmissão e os controles de estabilidade e de tração.

O sistema 4x4 Easy Select oferece ao motorista três modos de operação, incluindo a reduzida, ideais para o tráfego em diferentes tipos de terreno. Por meio do seletor no console central, ele pode facilmente escolher o melhor ajuste, dependendo do local e das características do piso:

O sistema 4x4 Easy Select oferece ao motorista três modos de operação. (Mitsubishi/Divulgação)

2H: usado para estradas e vias públicas, privilegia a economia de combustível com desempenho suave.

4H: para estradas e pisos irregulares, serras e em condição de chuva.

4L: para subidas ou descidas íngremes, rochas, areia e lama.

Para situações em que uma ou mais rodas estão destracionadas, a picape conta ainda com o Sistema Ativo de Controle de Tração (ATC), que monitora a rotação das rodas e atua desacelerando a roda que tem menos aderência, enviando a tração para a roda melhor apoiada ao solo. Adicionalmente controla o torque do motor para evitar escorregamentos.

O sistema de entretenimento traz tela sensível ao toque de 7 polegadas. (Mitsubishi/Divulgação)

Com informações da Mitsubishi.

Ficha técnica

Seu visual remete à sua primeira versão, apresentada em 2007, com detalhes externos em acabamento grafite fosco. (Mitsubishi/Divulgação)

Mitsubishi L200 Triton Sport Outdoor GLS

Motor: diesel com 4 cilindros em linha e 16 válvulas DOHC MIVEC

diesel com 4 cilindros em linha e 16 válvulas DOHC MIVEC Alimentação: injeção eletrônica direta Common Rail com turbocompressor e intercooler

injeção eletrônica direta Common Rail com turbocompressor e intercooler Potência máxima: 190 cv @ 3.500 rpm

190 cv @ 3.500 rpm Torque máximo: 43,9 kgfm @ 2.500 rpm

43,9 kgfm @ 2.500 rpm Tração: Easy Select 4X2 traseira, 4X4 tempo integral, 4X4 tempo parcial e reduzida

Easy Select 4X2 traseira, 4X4 tempo integral, 4X4 tempo parcial e reduzida Suspensão dianteira: independente, braços triangulares duplos, amortecedores hidráulicos, molas helicoidais

independente, braços triangulares duplos, amortecedores hidráulicos, molas helicoidais Suspensão traseira: eixo rígido, molas semi-elípticas, amortecedores hidráulicos defasados

eixo rígido, molas semi-elípticas, amortecedores hidráulicos defasados Pneus: 265/60 R18

265/60 R18 Rodas: liga leve 18” na cor cinza grafite

liga leve 18” na cor cinza grafite Estepe: roda de aço 17” x 7,5”

roda de aço 17” x 7,5” Comprimento da caçamba: 1.520 mm

1.520 mm Largura total da caçamba: 1.470 mm

1.470 mm Altura da caçamba: 475 mm

475 mm Comprimento: 5.300 mm

5.300 mm Largura total: 1.820 mm

1.820 mm Altura: 1.795 mm

1.795 mm Entre-eixos: 3.000 mm

3.000 mm Ângulo de entrada: 32º

32º Ângulo de rampa: 25º

25º Ângulo de saída: 23º

23º Altura livre do solo: 220 mm

220 mm Tanque de combustível: 76 litros

76 litros Preço: a partir de R$ 245.490

