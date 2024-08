Duas séries especiais

Ram lança série limitada da 2500 e adianta nova versão da Rampage

Com homenagens aos tradicionais rodeios de Barretos e ao aniversário de modelo que vender mais de 20 mil unidades, marca apresentou edições especiais durante o Festival de Interlagos - Edição Carros; veja detalhes

3 min de leitura min de leitura

A Ram 2500 Rodeo Edition é uma homenagem ao aniversário de 77 anos do primeiro rodeio oficial do Brasil, realizado em Barretos. (Ram/Divulgação)

A Ram levou duas novidades para o estande da marca no Festival de Interlagos - Edição Carros, que vai até domingo (11), em São Paulo: a 2500 Rodeo Edition, série limitada e exclusiva para o Brasil, e a Rampage Rebel Ignition, versão especial da picape que ganha novos itens de série e uma nova cor.

Tanto a 2500 como a Rampage são modelos bem-sucedidos em suas categorias dentro do mercado brasileiro, com as 100 unidades da primeira esgotando em 10 horas no lançamento – em 2021 – e a segunda somando mais 20 mil unidades emplacadas em pouco mais de um ano, desde que estreou no país.

Confira os detalhes que a marca divulgou sobre as edições especiais:

Ram 2500 Rodeo Edition

A 2500 Rodeo Edition será disponibilizada apenas na cor Branco Pérola. (Ram/Divulgação)

Em homenagem aos 77 anos do primeiro rodeio realizado no Brasil, em Barretos (SP,) a nova série da Ram 2500 tem previsão para chegar ao mercado brasileiro até o final de agosto, com preço listado em R$ 469.990. As 77 unidades da edição comemorativa serão disponibilizadas na cor Branco Pérola, com um badge exclusivo posicionado nas portas dianteiras.

Além disso, a edição especial conta com o motor Cummins turbodiesel 6.7L com 377 cv de potência e 1150 Nm de torque, aliado à transmissão automática de seis velocidades e tração 4x4 com reduzida. O modelo tem ainda capacidade de reboque para até 7,6 toneladas.

O interior do carro tem como destaque um assento extra entre motorista e passageiro, aumentando a capacidade do modelo para transportar até seis ocupantes. Vem equipado ainda com central multimídia de 12” com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, conexão para dois smartphones e navegação embarcada, nove portas USB (sendo quatro do tipo C, de carregamento) e três tomadas de 115V, sendo duas no interior da picape e uma no Rambox.

Completam o pacote tecnológico a câmera de 360°, a câmera de caçamba e o som da Alpine com 10 alto-falantes e 506 watts de potência com sistema ativo de cancelamento de ruídos.

Rampage Rebel Ignition

A Rampage Rebel Ignition chega na cor Laranja Ignition, com teto pintado em preto. (Ram/Divulgação)

Em comemoração do primeiro ano da Rampage no Brasil, a Ram anunciou a Rebel Ignition, edição especial da picape desenvolvida e produzida no país, que é exibida em primeira mão no Festival de Interlagos. A versão estará disponível na cor exclusiva Laranja Ignition e chega por R$ 286.990.

O modelo vem equipado com o motor 2.0L Hurricane 4 Turbo gasolina de quatro cilindros, que entrega 272 cv de potência e 400 Nm (40,8 kgfm) de torque acoplado a uma transmissão automática de nove velocidades. A tração 4X4 Auto distribui automaticamente a força entre os dois eixos e conta com reduzida, para entregar força para as quatro rodas em terrenos de baixa aderência.

A versão Rebel Ignition conta com pacote de itens de série de conforto e tecnologia da Rampage, incluindo central multimídia de 12,3" com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, com conexão simultânea para dois smartphones e navegação embarcada, quadro de instrumentos completamente digital de 10,3”, ar-condicionado digital dual zone, sistema keyless e partida remota, carregador por indução e seis portas USB, sendo três do tipo C (que permitem o carregamento rápido), além de conjunto ótico dianteiro e traseiro inteiramente em LED.

Além disso, o modelo possui 7 airbags, sistemas de auxílio à condução como piloto automático adaptativo, alerta de colisão frontal com frenagem autônoma de emergência, monitoramento de ponto cego e de tráfego traseiro cruzado, alerta de saída de faixa, entre outros.

Outra tecnologia presente é o Ram Connect, plataforma de serviços conectados da Ram que permite realizar operações remotas, acionar socorro em caso de acidentes, além de alertar o proprietário sobre possível furto do veículo, que pode acionar o serviço de recuperação através do app.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta