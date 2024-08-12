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Lançamento duplo

Jeep lança novos Wrangler e Gladiator Rubicon no Brasil

Disponíveis na versão Rubicon, o SUV e a picape chegaram ao país no último dia 8; confira preço e itens de série dos modelos
Gabriel Mazim

Gabriel Mazim

Publicado em 

12 ago 2024 às 18:00

Publicado em 12 de Agosto de 2024 às 18:00

Novos Jeep Wrangler e Gladiator Rubicon têm a badge Trailrated, que reconhece a capacidade off-road do veículo
Novos Jeep Wrangler e Gladiator Rubicon têm a badge Trailrated, que reconhece a capacidade off-road do veículo Crédito: Pedro Brito
Após lançar o Compass e o Commander com novas motorizações e renovar o lineup do Renegade, a Jeep apresentou duas outras novidades para o mercado de off-road: as versões 2025 do Wrangler e do Gladiator. Disponíveis na versão Rubicon, os modelos chegaram ao Brasil no último dia 8 de agosto com preço público sugerido de R$ 499.990.
As duas novas versões têm em comum a reformulação do interior, com nova central multimídia, painel frontal, saídas de ar e bancos elétricos dianteiros. Ambas chegam ainda com mudanças no design externo, incluindo nova grade frontal que acomoda as tradicionais sete fendas do Wrangler e do Gladiator, com visual atualizado com as fendas texturizadas em preto, molduras metálicas em cinza neutro e contornos na cor da carroçaria.
As cores disponíveis são preto, branco bright, cinza granite e vermelho firecrakcer, além das novas cores cinza anvil, azul hydro e azul earl (disponível no Wrangler).

Design interior

Interior do Wrangler tem central multimídia, quadro de instrumentos digital,
Interior do Wrangler tem central multimídia, quadro de instrumentos digital, Crédito: Pedro Brito
Os novos modelos incluem, de série, o conjunto premium cabin, que possui vidros dianteiros acústicos e espuma adicional de isolamento acústico no para-brisas, na capota dianteira e nas colunas B, buscando proporcionar uma condução mais silenciosa.
O interior renovado dos dois modelos inclui bancos elétricos para os passageiros dianteiros e um novo sistema multimídia touchscreen de 12,3 polegadas, com sistema Uconnect 5, posicionado no topo do console central. Além disso, os passageiros da fila da frente podem contar com entradas USB C duplas, que permitem carregamento até quatro vezes mais rápido. No total, são sete entradas USB A e C no veículo, com tomadas de acessórios de 12 volts.

Características off-road

A picape Gladiator tem tração 4x4, bloqueio eletrônico, barra estabilizadora e outros elementos para melhorar o desempenho em terrenos desafiadores
A picape Gladiator tem tração 4x4, bloqueio eletrônico, barra estabilizadora e outros elementos para melhorar o desempenho em terrenos desafiadores Crédito: Jeep/Divulgação
Além do visual característico do “sobrenome” Rubicon, a Jeep destaca que os modelos têm um potencial off-road extremo, com um conjunto de componentes e tecnologias que permitem superar obstáculos mais desafiadores. Conheça alguns destaques:
Tração 4x4 Rock-Trac
O sistema de tração 4x4 com relação reduzida 4:1 e crawl ratio de 77:1 permite aos modelos entregar o máximo de força em baixa velocidade, para maior controle, além de aumentar a quantidade de torque disponível nas rodas.
Bloqueio eletrônico dos diferenciais Tru-Lok
Esse recurso trava mecanicamente os eixos, fazendo com que ambas as rodas girem na mesma velocidade e evitando que as rodas sem contato com o solo girem em falso, permitindo que a roda em contato com o solo tenha o máximo de torque possível.
Os Jeep Wrangler e Gladiator Rubicon oferecem duas maneiras de maximizar a direção: bloqueando apenas o eixo traseiro ou então os eixos traseiro + dianteiro em conjunto. Assim, entrega o máximo de força nas rodas para ajudar em situações off-road, com tração máxima. Além disso, o eixo traseiro pode ser travado no modo 4HI, para uso em velocidades altas em terrenos de baixo atrito. 
Desconexão eletrônica da barra estabilizadora 
Para terrenos mais desafiadores, a desconexão da barra estabilizadora dianteira pode ser feita eletronicamente através do botão “Sway Bar”, aumentando a articulação da suspensão em até 30% e permitindo que o eixo dianteiro trabalhe de forma mais livre, com ambas as rodas mantendo contato com o solo e maior capacidade de tração.
Sistema Off-road+
Quando ativado, esse sistema ajusta de forma automática os modelos para as condições do terreno, atuando nos principais sistemas, como acelerador, controle Select-Speed, controle de tração e trocas de marchas, para garantir o desempenho ideal para o terreno. Se habilitado em 4-HI, ele adapta a operação para velocidades mais altas, para uso em dunas, por exemplo. Já em 4-LO, ele ajusta a operação para um off-road de baixa velocidade, ideal para terrenos com pedras.
Câmera Off-Road 
A câmera frontal Off-Road TrailCam oferece linhas de grade que exibem o caminho à frente dos pneus. Além disso, um esguicho integrado, que pode ser ativado com o toque de um botão, permite limpar respingos de lama na câmera. 
Rock Rails
Ajuda a proteger a cabine com trilhos de aço de roda a roda e trilhos atrás das rodas traseiras, que ajudam a proteger a caixa de roda, permitindo a travessia de terrenos muito acidentados sem preocupação.
Ganchos de reboque Off-Road 
Necessidade comum entre veículos off-road, os ganchos de reboque dianteiro e traseiro servem para ajudar veículos com menor capacidade fora de estrada em dificuldades. 
Off-Road Pages
Acesso em tempo real aos dados de desempenho off-road, como inclinação lateral e vertical, coordenadas, entre outros detalhes.
Protetores de uso Off-Road
Placas de aço de alta resistência que ajudam a proteger componentes importantes, como cárter, transmissão, tanque de combustível e caixa de transferência, de danos que podem ser causados por elementos do terreno.
Trailrated
Para ganhar a badge certificando a capacidade Trailrated, um veículo deve passar uma série de testes em terrenos difíceis, provando sua capacidade de resistir a condições adversas e oferecer capacidade off-road. A avaliação é feita em cinco categorias:
  • Tração 4x4: além da tração, a picape e o SUV chegam com caixa de transferência com cinco posições, relação de reduzida de 4:1 e Crawl Ratio de 77:1;
  • Capacidade de imersão: os modelos contam com entrada de ar alta e vedação de água especial para ajudar a atravessar rios e riachos em profundidades de até 76 centímetros a oito km/h;
  • Articulação: eixos rígidos proporcionam um nível elevado de articulação mantendo sempre os quatro pneus no solo, proporcionando assim mais estabilidade e tração. Em obstáculos mais extremos, a desconexão da barra estabilizadora dianteira proporciona nível ainda maior de articulação; 
  • Altura do solo: ambos os modelos contam com 27 centímetros de distância do solo para assegurar a ultrapassagem de obstáculos com facilidade; 
  • Manobrabilidade: com direção precisa e distância entre eixos otimizada, o veículo pode contornar vias estreitas e manobrar em torno de pedras, troncos e outros. 

Itens de série do Novo Jeep Wrangler Rubicon

O Novo Jeep Wrangler Rubicon
Novo Jeep Wrangler Rubicon Crédito: Pedro Brito
  • Motor 2.0T - Gasolina - 272cv e 40,8 kgfm
  • Câmbio AT de 8 marchas
Off-road:
  • Tração 4x4 Rock-Track com relação reduzida 4:1
  • Bloqueio eletrônico dos diferenciais Tru-Lok
  • Barra estabilizadora dianteira com desconexão eletrônica
  • Protetores para Pedra
  • Dois ganchos para reboque frontais
  • Um gancho para reboque traseiro
  • HDC – Hill Descent Control
  • Off-Road Pages
  • Trail Rated Badge
  • TrailCam - Câmera Frontal Off-Road
  • Eixos Dana 44
  • Nova Câmera Frontal Off-Road
  • Crawl ratio: 77:1
  • Reduzida: 4:1
Total Open-Air Experience:
  • Teto e portas removíveis
  • Para-brisa rebatível
Externo:
  • Nova grade dianteira
  • Faróis Full LED e lanternas em LED
  • Caixas de rodas pintadas na cor da carroceria
  • Novas rodas de 17” com pneus 245/75 R17 de uso misto
Tecnologias semi-autônomas:
  • Aviso de colisão frontal com frenagem de emergência (AEB)
  • Comutação automática dos faróis
  • Monitoramento de pontos cegos
  • Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)
Tecnologia:
  • Central Multimídia Uconnect de 12,3” com Apple Carplay e Android Auto Wireless
  • Quadro de instrumentos digital de 7”
  • Câmera de ré
  • Sistema de som premium Alpine com nove alto falantes e subwoofer
Conforto:
  • Bancos revestidos em couro
  • Bancos dianteiros com ajustes elétricos
  • Ar-condicionado dualzone
  • Sistema de escoamento de água para lavagem interna
  • Tapetes de borracha "All-Weather" by Mopar
Segurança:
  • Monitoramento da pressão dos pneus
  • Airbags frontais e laterais
  • ESC – Controle de estabilidade
  • ERM - Sistema Eletrônico Anticapotamento
  • HSA - Hill Start Assist
  • Sensor de estacionamento traseiro

Itens de série do Novo Jeep Gladiator Rubicon

Novo Jeep Gladiator Rubicon
Novo Jeep Gladiator Rubicon Crédito: Jeep/Divulgação
  • Motor 3.6L V6 – Gasolina 284cv e 347NM
  • Câmbio AT de 8 marchas
  • Reboque: 3.138 kg
  • Caçamba: 1.000L
Off-road
  • Tração 4x4 Rock-Track com relação reduzida 4:1
  • Bloqueio eletrônico dos diferenciais Tru-Lok
  • Barra estabilizadora dianteira com desconexão eletrônica
  • Protetores para Pedra
  • 2 ganchos para reboque frontais
  • 1 gancho para reboque traseiro
  • HDC – Hill Descent Control
  • Off-Road Pages
  • Trail Rated Badge
  • TrailCam - Câmera Frontal Off-Road
  • Eixos Dana 44
  • Nova Câmera Frontal Off-Road
  • Crawl ratio: 77:1
  • Reduzida: 4:1
Total Open-Air Experience:
  • Teto e portas removíveis
  • Para-brisa rebatível
Externo:
  • Nova grade dianteira
  • Faróis Full LED e lanternas em LED
  • Caixas de rodas pintadas na cor da carroceria
  • Novas rodas de 17” com pneus 245/75 R17 de uso misto
Tecnologias semi-autonômas:
  • Aviso de colisão frontal com frenagem de emergência (AEB)
  • Monitoramento de pontos cegos
  • Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)
Tecnologia:
  • Central Multimídia Uconnect de 12,3” com Apple Carplay e Android Auto Wireless
  • Quadro de instrumentos digital de 7”
  • Câmera de ré
  • Sistema de som premium Alpine com nove alto falantes e subwoofer
Conforto:
  • Ar-condicionado dualzone
  • Bancos revestidos em couro
  • Bancos dianteiros com ajustes elétricos
  • Porta objetos com chave sob o banco traseiro
  • Sistema de escoamento de água para lavagem interna
  • Tapetes de borracha "All-Weather" by Mopar
  • “Spray-in Bedliner” by Mopar para a caçamba
  • Porta da caçamba com 3 posições
  • Tomada na caçamba
  • Ganchos para suporte de carga na caçamba
Segurança: 
  • Monitoramento da pressão dos pneus
  • Airbags frontais e laterais
  • ESC – Controle de estabilidade
  • ERM - Sistema Eletrônico Anticapotamento
  • HSA - Hill Start Assist
  • Sensor de estacionamento traseiro

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