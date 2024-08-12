Jeep lança novos Wrangler e Gladiator Rubicon no Brasil

Novos Jeep Wrangler e Gladiator Rubicon têm a badge Trailrated, que reconhece a capacidade off-road do veículo Crédito: Pedro Brito

Após lançar o Compass e o Commander com novas motorizações e renovar o lineup do Renegade, a Jeep apresentou duas outras novidades para o mercado de off-road: as versões 2025 do Wrangler e do Gladiator. Disponíveis na versão Rubicon, os modelos chegaram ao Brasil no último dia 8 de agosto com preço público sugerido de R$ 499.990.

As duas novas versões têm em comum a reformulação do interior, com nova central multimídia, painel frontal, saídas de ar e bancos elétricos dianteiros. Ambas chegam ainda com mudanças no design externo, incluindo nova grade frontal que acomoda as tradicionais sete fendas do Wrangler e do Gladiator, com visual atualizado com as fendas texturizadas em preto, molduras metálicas em cinza neutro e contornos na cor da carroçaria.

As cores disponíveis são preto, branco bright, cinza granite e vermelho firecrakcer, além das novas cores cinza anvil, azul hydro e azul earl (disponível no Wrangler).

Design interior

Interior do Wrangler tem central multimídia, quadro de instrumentos digital, Crédito: Pedro Brito

Os novos modelos incluem, de série, o conjunto premium cabin, que possui vidros dianteiros acústicos e espuma adicional de isolamento acústico no para-brisas, na capota dianteira e nas colunas B, buscando proporcionar uma condução mais silenciosa.

O interior renovado dos dois modelos inclui bancos elétricos para os passageiros dianteiros e um novo sistema multimídia touchscreen de 12,3 polegadas, com sistema Uconnect 5, posicionado no topo do console central. Além disso, os passageiros da fila da frente podem contar com entradas USB C duplas, que permitem carregamento até quatro vezes mais rápido. No total, são sete entradas USB A e C no veículo, com tomadas de acessórios de 12 volts.

Características off-road

A picape Gladiator tem tração 4x4, bloqueio eletrônico, barra estabilizadora e outros elementos para melhorar o desempenho em terrenos desafiadores Crédito: Jeep/Divulgação

Além do visual característico do “sobrenome” Rubicon, a Jeep destaca que os modelos têm um potencial off-road extremo, com um conjunto de componentes e tecnologias que permitem superar obstáculos mais desafiadores. Conheça alguns destaques:

Tração 4x4 Rock-Trac

O sistema de tração 4x4 com relação reduzida 4:1 e crawl ratio de 77:1 permite aos modelos entregar o máximo de força em baixa velocidade, para maior controle, além de aumentar a quantidade de torque disponível nas rodas.

Bloqueio eletrônico dos diferenciais Tru-Lok

Esse recurso trava mecanicamente os eixos, fazendo com que ambas as rodas girem na mesma velocidade e evitando que as rodas sem contato com o solo girem em falso, permitindo que a roda em contato com o solo tenha o máximo de torque possível.

Os Jeep Wrangler e Gladiator Rubicon oferecem duas maneiras de maximizar a direção: bloqueando apenas o eixo traseiro ou então os eixos traseiro + dianteiro em conjunto. Assim, entrega o máximo de força nas rodas para ajudar em situações off-road, com tração máxima. Além disso, o eixo traseiro pode ser travado no modo 4HI, para uso em velocidades altas em terrenos de baixo atrito.

Desconexão eletrônica da barra estabilizadora

Para terrenos mais desafiadores, a desconexão da barra estabilizadora dianteira pode ser feita eletronicamente através do botão “Sway Bar”, aumentando a articulação da suspensão em até 30% e permitindo que o eixo dianteiro trabalhe de forma mais livre, com ambas as rodas mantendo contato com o solo e maior capacidade de tração.

Sistema Off-road+

Quando ativado, esse sistema ajusta de forma automática os modelos para as condições do terreno, atuando nos principais sistemas, como acelerador, controle Select-Speed, controle de tração e trocas de marchas, para garantir o desempenho ideal para o terreno. Se habilitado em 4-HI, ele adapta a operação para velocidades mais altas, para uso em dunas, por exemplo. Já em 4-LO, ele ajusta a operação para um off-road de baixa velocidade, ideal para terrenos com pedras.

Câmera Off-Road

A câmera frontal Off-Road TrailCam oferece linhas de grade que exibem o caminho à frente dos pneus. Além disso, um esguicho integrado, que pode ser ativado com o toque de um botão, permite limpar respingos de lama na câmera.

Rock Rails

Ajuda a proteger a cabine com trilhos de aço de roda a roda e trilhos atrás das rodas traseiras, que ajudam a proteger a caixa de roda, permitindo a travessia de terrenos muito acidentados sem preocupação.

Ganchos de reboque Off-Road

Necessidade comum entre veículos off-road, os ganchos de reboque dianteiro e traseiro servem para ajudar veículos com menor capacidade fora de estrada em dificuldades.

Off-Road Pages

Acesso em tempo real aos dados de desempenho off-road, como inclinação lateral e vertical, coordenadas, entre outros detalhes.

Protetores de uso Off-Road

Placas de aço de alta resistência que ajudam a proteger componentes importantes, como cárter, transmissão, tanque de combustível e caixa de transferência, de danos que podem ser causados por elementos do terreno.

Trailrated

Para ganhar a badge certificando a capacidade Trailrated, um veículo deve passar uma série de testes em terrenos difíceis, provando sua capacidade de resistir a condições adversas e oferecer capacidade off-road. A avaliação é feita em cinco categorias:

Tração 4x4: além da tração, a picape e o SUV chegam com caixa de transferência com cinco posições, relação de reduzida de 4:1 e Crawl Ratio de 77:1;



Capacidade de imersão: os modelos contam com entrada de ar alta e vedação de água especial para ajudar a atravessar rios e riachos em profundidades de até 76 centímetros a oito km/h;



Articulação: eixos rígidos proporcionam um nível elevado de articulação mantendo sempre os quatro pneus no solo, proporcionando assim mais estabilidade e tração. Em obstáculos mais extremos, a desconexão da barra estabilizadora dianteira proporciona nível ainda maior de articulação;



Altura do solo: ambos os modelos contam com 27 centímetros de distância do solo para assegurar a ultrapassagem de obstáculos com facilidade;



Manobrabilidade: com direção precisa e distância entre eixos otimizada, o veículo pode contornar vias estreitas e manobrar em torno de pedras, troncos e outros.



Itens de série do Novo Jeep Wrangler Rubicon

Novo Jeep Wrangler Rubicon Crédito: Pedro Brito

Motor 2.0T - Gasolina - 272cv e 40,8 kgfm



Câmbio AT de 8 marchas



Off-road:

Tração 4x4 Rock-Track com relação reduzida 4:1



Bloqueio eletrônico dos diferenciais Tru-Lok



Barra estabilizadora dianteira com desconexão eletrônica



Protetores para Pedra



Dois ganchos para reboque frontais



Um gancho para reboque traseiro



HDC – Hill Descent Control



Off-Road Pages



Trail Rated Badge



TrailCam - Câmera Frontal Off-Road



Eixos Dana 44



Nova Câmera Frontal Off-Road



Crawl ratio: 77:1



Reduzida: 4:1



Total Open-Air Experience:

Teto e portas removíveis



Para-brisa rebatível



Externo:

Nova grade dianteira



Faróis Full LED e lanternas em LED



Caixas de rodas pintadas na cor da carroceria



Novas rodas de 17” com pneus 245/75 R17 de uso misto



Tecnologias semi-autônomas:

Aviso de colisão frontal com frenagem de emergência (AEB)



Comutação automática dos faróis



Monitoramento de pontos cegos



Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)



Tecnologia:

Central Multimídia Uconnect de 12,3” com Apple Carplay e Android Auto Wireless



Quadro de instrumentos digital de 7”



Câmera de ré



Sistema de som premium Alpine com nove alto falantes e subwoofer



Conforto:

Bancos revestidos em couro



Bancos dianteiros com ajustes elétricos



Ar-condicionado dualzone



Sistema de escoamento de água para lavagem interna



Tapetes de borracha "All-Weather" by Mopar



Segurança:

Monitoramento da pressão dos pneus



Airbags frontais e laterais



ESC – Controle de estabilidade



ERM - Sistema Eletrônico Anticapotamento



HSA - Hill Start Assist



Sensor de estacionamento traseiro



Itens de série do Novo Jeep Gladiator Rubicon

Novo Jeep Gladiator Rubicon Crédito: Jeep/Divulgação

Motor 3.6L V6 – Gasolina 284cv e 347NM



Câmbio AT de 8 marchas



Reboque: 3.138 kg



Caçamba: 1.000L



Off-road

Tração 4x4 Rock-Track com relação reduzida 4:1



Bloqueio eletrônico dos diferenciais Tru-Lok



Barra estabilizadora dianteira com desconexão eletrônica



Protetores para Pedra



2 ganchos para reboque frontais



1 gancho para reboque traseiro



HDC – Hill Descent Control



Off-Road Pages



Trail Rated Badge



TrailCam - Câmera Frontal Off-Road



Eixos Dana 44



Nova Câmera Frontal Off-Road



Crawl ratio: 77:1



Reduzida: 4:1



Total Open-Air Experience:

Teto e portas removíveis



Para-brisa rebatível



Externo:

Nova grade dianteira



Faróis Full LED e lanternas em LED



Caixas de rodas pintadas na cor da carroceria



Novas rodas de 17” com pneus 245/75 R17 de uso misto



Tecnologias semi-autonômas:

Aviso de colisão frontal com frenagem de emergência (AEB)



Monitoramento de pontos cegos



Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)



Tecnologia:

Central Multimídia Uconnect de 12,3” com Apple Carplay e Android Auto Wireless



Quadro de instrumentos digital de 7”



Câmera de ré



Sistema de som premium Alpine com nove alto falantes e subwoofer



Conforto:

Ar-condicionado dualzone



Bancos revestidos em couro



Bancos dianteiros com ajustes elétricos



Porta objetos com chave sob o banco traseiro



Sistema de escoamento de água para lavagem interna



Tapetes de borracha "All-Weather" by Mopar



“Spray-in Bedliner” by Mopar para a caçamba



Porta da caçamba com 3 posições



Tomada na caçamba



Ganchos para suporte de carga na caçamba



Segurança: