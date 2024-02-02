Volkswagen anuncia 16 novos carros no Brasil, incluindo outra picape

Segundo a marca, os novos modelos serão fundamentais para impulsionar a estratégia de descarbonização na Região América do Sul Crédito: Volkswagen/Divulgação

A Volkswagen anunciou, nesta sexta-feira (2), um plano de investimentos no Brasil que vai totalizar R$ 16 bilhões, até 2028. Entre as novidades, está previsto o lançamento de 16 novos veículos, incluindo quatro inéditos, sendo uma nova picape. A expectativa é de que seja uma intermediária para competir na mesma categoria que a Fiat Toro, Ram Rampage e Chevrolet Montana.

Sobre a especulação da volta do Gol, não foi dito nada, principalmente depois da polêmica postagem da prefeitura de Taubaté, que publicou sobre o retorno do compacto em forma de SUV. Entre as novidades ainda está prevista uma plataforma inédita com foco na sustentabilidade e um novo motor mais eficiente para veículos híbridos.

“A Volkswagen reafirma sua confiança no Brasil e mais que dobra seus investimentos para R$ 16 bilhões. Vamos lançar 16 novos veículos até 2028, incluindo modelos híbridos, 100% elétricos e Total Flex. No primeiro momento, o novo aporte já contempla o desenvolvimento e a produção de projetos inovadores e com foco em descarbonização para as quatro fábricas da Volkswagen do Brasil”, afirma Ciro Possobom, CEO da Volkswagen do Brasil.

Os novos investimentos anunciados pela Volkswagen do Brasil, impulsionam o desenvolvimento de novas tecnologias com foco na tecnologia e sustentabilidade no País, tendo em vista o plano Mobilidade Verde (Mover), lançado pelo governo federal no final de 2023.

No primeiro momento, o novo aporte da montadora contempla o desenvolvimento e a produção de quatro novos veículos, inéditos no portfólio da Volkswagen do Brasil. Segundo a marca, os novos modelos serão fundamentais para impulsionar a estratégia de descarbonização na Região América do Sul, alinhada à estratégia global Way to Zero, que prevê a neutralidade de carbono em todas as unidades da Volkswagen no mundo, considerando produtos e processos.

Volkswagen irá produzir um novo motor híbrido com foco na sustentabilidade Crédito: Volkswagen/Divulgação

Nova plataforma

Os novos projetos também marcam a chegada de uma nova plataforma no Brasil: o projeto MQB Hybrid, que comporta uma combinação de sistemas de combustão e eletrificação, utilizando sistema de alta voltagem. O novo projeto MQB Hybrid da Volkswagen conta com uma nova arquitetura eletrônica que permite mais conectividade e oferece ainda mais segurança por meio da tecnologia de ADAS (Advanced Driver Assistance System). Além disso, oferece ainda mais conforto e aumento do espaço interno, segundo a montadora.

Desenvolvida com a participação da Engenharia da Volkswagen do Brasil especialmente para a Região SAM (South America – América do Sul), a nova plataforma está sendo desenvolvida utilizando recursos de tecnologia de simulação da virtualidade.

A nova ofensiva de produtos inclui ainda quatro veículos inéditos a serem produzidos Crédito: Volkswagen/Divulgação

Os investimentos no projeto envolvem a ampliação da capacitação de equipes. Os novos modelos eletrificados que chegarão nos próximos anos se somarão aos recém-lançados veículos 100% elétricos ID.4 e ID܂Buzz (Kombi elétrica) já oferecidos no País pelo programa de assinatura de veículos da marca desde o ano passado.

Nova picape

A nova ofensiva de produtos inclui ainda dois veículos inéditos a serem produzidos na fábrica Anchieta, em São Bernardo do Campo (SP). Na fábrica da Volkswagen em São José dos Pinhais (PR) será produzida uma picape inédita. Provavelmente voltada para a categoria intermediária, uma vez que a empresa confirmou a continuidade da produção da Amarok, que segue na fábrica de Pacheco, na Argentina.

Já a unidade da marca em Taubaté (SP) fabricará um automóvel inédito, 100% desenvolvido no Brasil e a fábrica de motores da Volkswagen do Brasil, em São Carlos (SP), vai produzir um novo motor totalmente focado em veículos híbridos.