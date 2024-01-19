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Saiba qual é o carro flex econômico mais vendido em plataforma digital

No balanço anual de 2023 da OLX, o Toyota Corolla desponta como o modelo com mais saída quando o assunto é economia de combustível
Laura Gomes

Laura Gomes

Publicado em 

19 jan 2024 às 15:25

Publicado em 19 de Janeiro de 2024 às 15:25

Toyota Corolla 2024
Toyota Corolla fica na frente de Hyundai HB20 e Chevrolet Onix Crédito: Toyota/Divulgação
As vendas por plataformas digitais já são algo bastante comum. A praticidade que esse tipo de serviço oferece, acarreta benefícios como comprar de qualquer lugar, condições especiais e entregas no seu local escolhido. 
No mercado automotivo isso também se tornou uma realidade. Um levantamento realizado pela OLX, plataforma de compra e venda on-line de veículos, avaliou os modelos mais econômicos segundo o Inmetro. O preço médio de carros flex usados chega a 18% de economia na compra em relação a um novo por meio da plataforma.

Mais procurados em 2023

Modelo mais econômico segundo medição do Inmetro, o Toyota Corolla foi o mais vendido na plataforma em 2023. De acordo com um levantamento realizado pela empresa de vendas on-line, dentre os modelos analisados, o Corolla representa 28% das comercializações, seguido do Chevrolet Onix, com 20% de share (comparação total de vendas). Em terceiro vem o Hyundai HB20, com 14% de participação.
"Os carros flex já são uma característica relevante para os consumidores na hora de comprar um veículo. De acordo com o estudo ‘Tendências do Consumidor – Mobilidade Urbana’, do Data OLX Autos, que foi divulgado em outubro, na hora de escolher um veículo, 72% dos respondentes apontaram preferência pelo flex. Os veículos com esse diferencial podem ser uma alternativa ao considerar o custo-benefício."
Flávio Passos - Vice-presidente Comercial de Autos do Grupo OLX
Como já dito, o Corolla é o modelo mais procurado na plataforma, seguido do Onix e HB20 posteriormente, os três modelos lideram as primeiras posições no ranking de procura dentre os modelos avaliados. Já na lista dos mais anunciados no segundo semestre, o HB20 assume a primeira posição, seguido por Corolla e Onix.
Ainda de acordo com o levantamento realizado pela OLX, outro ponto que chama atenção é o crescimento das vendas do Citroën C3 no último semestre quando comparado com o anterior. Citroën C3 saiu na frente, com 167% de crescimento nas comercializações por meio da plataforma. O Volkswagen Polo ocupa a segunda melhor posição, com aumento de 87%, seguido do Peugeot 208, com 71%.
Sobre a variação de preços de vendas, o Fiat Mobi saiu por, em média, R$ 57.318, sendo o menor preço médio da lista. Sua versão usada é a mais econômica na hora de comprar, custando quase 20% a menos por meio da OLX em relação a uma nova. Já o Corolla possui o maior valor, R$ 148.243.
Novo Citroën C3
Citroën C3 alcança ranking de mais procurados na lista da OLX Crédito: Citroën/Divulgação

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