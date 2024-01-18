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Teste Drive Motor

Versão atual do Peugeot 2008 se destaca pelo custo-benefício

Mesmo tendo saído de linha, em dezembro, para dar lugar ao modelo com o novo visual, crossover pode ser uma opção para quem busca um carro não tão caro, mas que venha com uma boa opção de equipamentos
Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

18 jan 2024 às 11:00

Publicado em 18 de Janeiro de 2024 às 11:00

Peugeot 2008 2023
O Peugeot 2008 vem equipado com o motor turbo THP Flex de 173 cv a etanol e 165 cv quando abastecido com gasolina Crédito: Karine Nobre
O Peugeot 2008 já está em contagem regressiva para que a nova versão do crossover chegue por definitivo ao Brasil. Por enquanto, esta somente é vendida na versão elétrica, que, diga-se de passagem, teve seu preço reduzido de R$ 259.990 para R$ 199.990 e uma nova redução para R$ 159.990 em dezembro, tendo em vista a concorrência dos modelos chineses 100% elétricos que causaram uma verdadeira revolução de preços dos carros no país.
Mas voltando ao crossover em questão, a atual versão a combustão foi fabricada em Porto Real (RJ) até dezembro e por isso, ainda restam alguns modelos zero quilômetro. Os preços partem de R$ 104.890. E para conhecer um pouco mais sobre o modelo que está prestes a ganhar cara nova e vir importado da Argentina, já no primeiro trimestre de 2024, Motor rodou com o carro por uma semana com a versão topo de linha do modelo, a Griffe, cujo preço parte de R$ 134.990, acrescentando os R$ 2.450 da cor do modelo Branco Nacré, ficando em R$ 137.440.
Ele vem equipado com o motor turbo THP Flex de 173 cv a etanol e 165 cv quando abastecido com gasolina e transmissão automática sequencial de seis marchas.
Peugeot 2008 2023
A pintura é biton em todas as versões, assim como as barras do teto em preto Crédito: Karine Nobre
Essa motorização é mais do que suficiente para o modelo comprovar seu bom desempenho tanto no trânsito da cidade quanto na estrada. Ao utilizar o modo ECO, o carro fica mais econômico (dentro do universo de um SUV) e não interfere no desempenho.
Já ao acionar o modo Sport (que deixa o carro mais beberrão, é bom lembrar), o 2008 fica mais “espertinho”, com a direção mais firme, proporcionando mais segurança em ultrapassagens na estrada e dando um toque mais divertido à condução. O motor responde muito bem todas as vezes em que ele foi mais exigido, não deixando na mão nem demorando para chegar na velocidade pretendida. Mas, obviamente, não é um carro esportivo, portanto, não se deve esperar esse tipo de performance.

Design aventureiro e dimensões

Peugeot 2008 2023
Espaço para motorista e passageiros na fileira da frente Crédito: Karine Nobre
Por fora, o 2008 tem ainda ares de crossover e não de SUV, como a sua versão elétrica, já que é um carro de uma geração mais antiga do que os demais modelos atualmente sendo comercializados pela Peugeot no Brasil. E isso já começa a pesar um pouco para o modelo, que parece estar deslocado diante da linha com visual renovado da marca.
A pintura é biton em todas as versões, assim como as barras do teto, indicando sua vocação levemente aventureira. Ele tem faróis chanfrados, DRL em LED e a grade frontal cromada com o leão da Peugeot no centro. O para-choque é revestido em um preto fosco, que acompanha o carro nas suas laterais, na caixa das rodas de liga leve de 16 polegadas, até a traseira, dando um toque aventureiro urbano.
Peugeot 2008 2023
Na traseira, uma faixa preto brilhante com o nome da montadora faz a junção dos faróis Crédito: Karine Nobre
Na traseira, uma faixa preto brilhante com o nome da montadora faz a junção dos faróis, que saem um pouco da lataria do carro, sem tirar sua harmonia e o modelo tem teto panorâmico fixo. Ele mede 4,16 metros de comprimento, por 1,74 metro de largura, 1,58 metro de altura e 2,54 metros de entre-eixos e um porta-malas com 402 litros.
Por suas dimensões, ele acaba concorrendo com os hatches, apesar de seu visual de SUV. E por conta desse seu entre-eixos mais curto, o espaço interno para passageiros mais altos costuma ficar desconfortável no banco de trás. O mesmo vale para a sua altura interna, já que quase dá para bater a cabeça no teto, principalmente de quem senta no lado do carona.
Peugeot 2008 2023
O teto solar panorâmico fixo é de série da versão Crédito: Karine Nobre

Projeto inicial do i-Cockpit 

Por ser um modelo lançado em 2015, o peso da sua idade pode ser sentido, desde o seu visual externo quanto por dentro também. Assim como os modelos mais recentes, ele vem equipado com o i-Cockpit, conceito de condução desenvolvido pela marca que deixa tudo mais próximo do motorista, como uma verdadeira “cabine” de piloto.
Todos os elementos estão ali, o volante menor, com ajuste de altura e profundidade, que possibilita a visualização do painel de instrumentos por cima dele, tal qual um carro de corrida, o multimídia e as funções básicas do carro levemente voltados para o motorista, para que o condutor se sinta confortável com tudo à sua mão.
Peugeot 2008 2023
Por dentro, o conceito do i-Cockpit permanece Crédito: Karine Nobre
Mas, ao mesmo tempo, o visual deixa um ar de algo já datado, que foi superado pelos novos modelos, inclusive a sua versão elétrica. Mas isso não interfere em nada na dirigibilidade, já que o conforto continua o mesmo. A tela multimídia é de 7 polegadas com conexão com Android Auto e Apple Car Paly somente por fio.
Por outro lado, o modelo traz uma boa lista de equipamentos, principalmente na versão Griffe, que já vem equipada com bancos de couro. O ar-condicionado é digital e tem duas zonas de temperatura, ele tem ainda controle de cruzeiro com limitador de velocidade, Grip Control, que é um seletor de modos que atuam no controle de tração.
O 2008 Griffe também tem um adicional na segurança, já que vem com seis airbags, sendo dois frontais, dois laterais e dois de cortina. O modelo tem ainda controles de tração e estabilidade, assistente de partida em rampas, câmera de ré, piloto automático, vidros e retrovisores elétricos, sensor de chuva e de luminosidade.

Custo-benefício

Peugeot 2008 2023
Modelo tem 2,54 metros de entre-eixos Crédito: Karine Nobre
Com um câmbio automático de seis velocidades, ele conta com quatro modos de condução (Drive, Sport, ECO e Sequencial), que são trocados junto à caixa de marcha, o que pode ser um tanto desconfortável, principalmente porque é preciso tirar o olho da estrada. E por falar nisso, o freio de mão é no estilo freio de aviação, o que pode causar estranheza para alguns à primeira vista, mas depois que se acostuma, é uma boa pedida para um modelo que ainda usa freio de estacionamento manual e não eletrônico.
Ele se comporta muito bem na estrada, no modo esportivo, mas o econômico também não deixa a desejar, tanto dentro quanto fora da cidade. Ele acelera bem, ajuda nas ultrapassagens, mas não é um modelo esportivo. Mas sua verdadeira vocação está no trânsito diário, já que ele é um carro confortável de se dirigir, com uma altura do solo que deixa o motorista em uma posição mais alta.
Sua suspensão funciona muito bem, deixando o “rodar” do carro macio, inclusive em trechos mais esburacados, já que os passageiros não ficam chacoalhados. O espaço interno é competente, assim como o porta-malas, que apesar de ser um dos menores da categoria, ainda tem espaço para levar algumas malas, compras e mesmo carrinho de bebê com outras bolsas. Os bancos rebatíveis ajudam a compensar esse espaço internamente.
Peugeot 2008 2023
O freio de estacionamento é estilo aviação e no console central estão os comandos de estabilidade e condução Crédito: Karine Nobre
Em resumo, o Peugeot 2008 é um modelo que pode não agradar a quem busca um design mais novo e também já é um carro que está no fim de sua vida, já que será substituído por uma versão mais nova, inclusive com motor 1.0 turbo, o mesmo que equipa o Pulse.
No entanto, para quem está buscando um modelo na faixa dos R$ 100 mil (lembrando que a versão testada, a Griffe, custa R$ 134.990) que tenha vários itens de segurança, conforto e uma mecânica já conhecida e de fácil manutenção, o 2008 pode ser uma boa opção. Ele agrada quem busca um carro mais alto, que responda bem a todas as intempéries do dia a dia e ainda deixa um pouco de diversão para o condutor. 

Ficha Técnica

Peugeot 2008 Griffe

Peugeot 2008 2023
As caixas das rodas são em um preto fosco, dando um toque aventureiro urbano Crédito: Karine Nobre
  • Motor: flex, THP automático, com 4 cilindros, injeção multisequencial.
  • Potência máxima: 173 cv a 6.000  rpm a etanol e 165 cv a 6.000 rpm com gasolina
  • Toque máximo: 240,5 Nm a 1.400 rpm (etanol) e 240,5 Nm a 1.400 rpm (gasolina)
  • Velocidade máxima: 5209 km/h (etanol) e 206 km/h (gasolina)
  • Transmissão: dianteira automática sequencial de 6 marchas
  • Direção: elétrica com assistência variável
  • Suspensão dianteira: tipo pseudo McPherson, independente, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos telescópicos pressurizados à gás e barra estabilizadora
  • Suspensão traseira: travessa deformável, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos telescópicos pressurizados à gás e barra estabilizadora
  • Freios: dianteiros a disco ventilados e traseiros a disco sólido
  • Pneus: 205/60 R16 (fuel saver)
  • Peso em ordem de marcha: 1.246 kg
  • Tanque de combustível: 55 litros
  • Porta-malas: 402 litros
  • Comprimento: 4.159 mm
  • Largura: 1.739 mm
  • Altura: 1.583 mm
  • Entre-eixos: 2.542 mm
  • Altura livre do solo: 200 mm
  • Ângulo de ataque: 23º
  • Ângulo de saída: 29º
  • Preço: R$ 134.990 mais R$ 2.450 da cor do modelo Branco Nacré, totalizando R$ 137.440

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