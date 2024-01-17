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Modelo inédito

Audi SQ8 Sportback chega ao Brasil com preço de R$ 834.990

Prestes a comemorar 30 nos no Brasil, montadora traz versão esportiva inédita do elétrico Q8 e-tron lançada no ano passado
Laura Gomes

Laura Gomes

Publicado em 

17 jan 2024 às 17:18

Publicado em 17 de Janeiro de 2024 às 17:18

Versão esportiva: Audi SQ8 Sportback chega ao Brasil em 2024
Modelo tem rodas de 22 polegadas e suspensão pneumática esportiva Crédito: Audi/Divulgação
A linha elétrica da Audi ganhou um novo integrante. O Audi SQ8 Sportback e-tron, modelo esportivo que chega para completar a família Q8 e-tron, apresentada em agosto do ano passado. O modelo já está disponível nas 42 concessionárias autorizadas da Audi, e chega aos compradores no valor de R$ 834.990 por meio de venda direta.
Segundo a montadora, o modelo será o primeiro da série de lançamentos no país neste ano para comemorar 30 anos da Audi no Brasil.
"O novo Audi Q8 e-tron teve uma recepção muito positiva no mercado brasileiro, e por isso estamos ampliando a sua família com a opção esportiva SQ8 e-tron, que traz linhas mais agressivas sem perder a eficiência e sustentabilidade que caracterizam a nossa linha 100% elétrica"
Daniel Rojas - CEO e Presidente da Audi do Brasil
Versão esportiva: Audi SQ8 Sportback chega ao Brasil em 2024
O exterior do automóvel incorpora a nova linguagem visual da marca Crédito: Audi/Divulgação

Destaques e características 

O exterior do automóvel incorpora a nova linguagem visual da marca, apresentando faróis digitais LED Matrix, grade frontal hexagonal, com iluminação indireta emoldurando o novo logotipo bidimensional em tonalidade fosca. Sua suspensão pneumática esportiva reforça uma condução com melhor desempenho.
Na lateral, a linha de cintura elevada, com vincos suaves na altura das maçanetas e caimento acentuado no teto da carroceria. A versão ganhou rodas de 22 polegadas esportivas na cor cinza Titânio com design exclusivo e pinças de freio da cor vermelha - ou preta, como item opcional sem custo adicional. Na traseira, as lanternas em LED estão interligadas sob o aerofólio integrado à carroceria, com amplo difusor na parte inferior.
O modelo ainda tem a possibilidade de personalização na carroceria, sem custo adicional. São dois pacotes exteriores: cromado, que inclui frisos, Audi rings e grade na cor cinza; ou o Black com Audi Rings na cor cinza. Os retrovisores com tonalidade preta, por sua vez, podem ser substituídos gratuitamente por capa em alumínio ou na cor do veículo.
Versão esportiva: Audi SQ8 Sportback chega ao Brasil em 2024
O modelo entrega 503 cavalos de potência e 973 Nm de torque, acelerando de 0 a 100 km/h em 4,5 segundos Crédito: Audi/Divulgação
Internamente, a cabine recebeu isolamento acústico aprimorado e materiais e texturas aprimorados. O revestimento dos bancos em couro Valcona tem três opções de cor e costura: cinza com costura cinza, preto com costura cinza, e vermelho Bordeaux com costura cinza. Já o painel central conta com uma faixa em fibra de carbono, que pode ser substituída pelo acabamento em cinza ou alumínio.
Ele é equipado de série com ar-condicionado de quatro zonas; bancos dianteiros esportivos; sistema de som Bang & Olufsen 3D com 16 alto-falantes e 705 Watts de potência; teto solar panorâmico; portas de carregamento nos dois lados do veículo; volante base reta multifuncional em couro com regulagem elétrica; fechamento das portas servo-assistido; soleiras iluminadas e pedais em aço inoxidável.
Os itens de segurança incluem controle de cruzeiro adaptativo (ACC); aviso de saída de faixa; câmera 360° com sistema Parking Assist Plus; faróis digital Matrix LED com setas dinâmicas e projeções; head-up display. Outro item é o Audi Side Assist, composto por monitor de ponto cego, monitor de tráfego reverso e exit warning que identifica a aproximação de algum objeto nas laterais do veículo, retardando a abertura das portas para evitar acidentes. Além dos itens de personalização da carroceria e na cabine, estão disponíveis também os retrovisores virtuais, por R$ 15 mil.
As dimensões externas do modelo Audi SQ8 Sportback e-tron são 4.915 mm (comprimento), 2.189 mm (largura), 1.619 mm (altura) e 2.928 mm (entreeixos). A capacidade do porta-malas é de 528 litros e o peso total do veículo é de 2.715 quilos. O porta-malas dianteiro tem capacidade de 60 litros. As cores de pintura externa disponíveis são Cinza Imã (sólida); Azul Ultra, Cinza Cronos, Branco Geleira, Preto Mito, Azul Plasma e Vermelho Soneira (metálicas); e Cinza Daytona (perolizada).

Potência 

Com três motores elétricos, o SQ8 Sportback e-tron entrega 503 cavalos de potência e 973 Nm de torque, acelerando de 0 a 100 km/h em 4,5 segundos, atingindo a velocidade máxima de 210 km/h. 
Versão esportiva: Audi SQ8 Sportback chega ao Brasil em 2024
Modelo é equipado de série com ar-condicionado de 4 zonas; bancos dianteiros esportivos; sistema de som Bang & Olufsen 3D com 16 alto-falantes Crédito: Audi/Divulgação
A nova bateria de alta tensão oferece 20% mais capacidade, atingindo 114 kWh, e uma autonomia de 296 quilômetros. Além disso, sua capacidade de carregamento é um pouco mais rápida, e vai de 10% a 80% em apenas 31 minutos, segundo a montadora. A autonomia do modelo é de 296 quilômetros, segundo o Inmetro. Há a possibilidade de carregamento em AC a 22kW.
O modelo conta ainda com tração integral quattro, que se  adapta de forma automática às irregularidades dos diferentes tipos de piso, segundo a montadora. Para uma pegada mais esportiva, os diferentes modos de condução selecionados por meio do Audi Drive Select adaptam a dinâmica e os parâmetros de condução ao gosto do motorista.
*Com informações da Audi

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