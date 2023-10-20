Concessionária do ES já está com reservas para o novo Mercedes CLA Coupé

O Mercedes CLA Coupé já está com reservas para o Espírito Santo. De acordo com Bernardo Chieppe, diretor comercial da Vitória Motors Mercedes-Benz, o público interessado já pode dar os primeiros passos para adquirir o coupé de luxo.
“Tanto o CLA 200 AMG Line, quanto o Mercedes-AMG CLA 35 4Matic, chegarão em breve nas nossas lojas, por isso, os interessados já podem se antecipar e fazer as suas reservas para aproveitar o luxo e esportividade dessas super novidades. O lançamento nas duas motorizações significa um novo marco para o CLA e para a Mercedes. O infotenimento no interior ficou mais robusto do que as versões anteriores e o design, tanto do interior, quanto do exterior, representam os públicos da Mercedes-Benz atualmente”, comenta.
Duas versões, duas motorizações
O modelo chega ao Brasil com duas versões diferentes, a começar pela motorização. O Mercedes-Benz CLA 200 AMG Line conta com um motor de quatro cilindros 2.0 eletrificado, tendo um sistema híbrido leve de 48V. Ele garante um ganho de potência de 14cv e o seu câmbio é automático de sete marchas.
Do outro lado, temos o AMG CLA 35 4MATIC, que também chega equipado com um sistema elétrico de 48 volts e um motor de partida/gerador acionado através de correia, com um ganho de 14 cv. O seu câmbio é o SpeedShift DCT de oito marchas, com mais de 300 cv de potência. A agilidade do veículo é perceptível pelo seu arranque. Ele vai 0 a 100 km/h em 4,9 segundos.
"Existe uma preferência por muito luxo, esportividade e conforto. Por isso, a nossa expectativa para a chegada do modelo no Espírito Santo são as melhores. Esse lançamento tem tudo para preencher um lugar especial no mercado de luxo automotivo", destaca Chieppe.
Mudanças no visual
Em relação à versão anterior, o novo CLA 200 AMG Line carrega uma lista maior de equipamentos de série, a começar pelos Pacotes AMG Line de acabamentos externos e internos. Além disso, ainda traz rodas AMG de 18 polegadas - com novo design -; sistema completo de partida e acessos sem chaves Keyless Go e o pacote de assistente de condução semiautônoma.
O CLA 200 AMG Line tem o sistema de entretenimento Mercedes-Benz User Experience (MBUX) o grande diferencial. Outro aspecto é o volante esportivo multifuncional, que vem revestido de couro Nappa. O veículo ainda traz conectividade sem fio com smartphones e as saídas USB-C são iluminadas.
Já o Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC, versão esportiva e mais potente do modelo, tem como grande destaque o design exterior, que agora conta uma grade do radiador AMG com barras verticais, um novo para-choque dianteiro e um emblema AMG no capô, trazendo o DNA esportivo da marca.
A versão traz o volante multifuncional AMG Performance que possui raios duplos. Um diferencial neste aspecto são as teclas AMG com displays brilhantes e operação intuitiva. Assim, permite fazer o controle dos programas de condução enquanto continua com as mãos no volante.
Assim como o CLA 200 AMG Line, o AMG CLA 35 também traz a última geração MBUX do sistema de entretenimento. Agora, o som do surround Burmester traz uma sensação de áudio imersiva Dolby Atmos. Essa tecnologia traz mais clareza e profundidade àqueles que estiverem no veículo.
Segurança na direção
Quando o assunto é segurança, o CLA 200 AMG Line traz um sistema inteligente a partir do Assistente de Manutenção de Faixa, que é controlado de maneira mais precisa pelo Controle de Direção Ativo - ele prioriza uma direção segura, leve e confortável.
Ficha técnica
Mercedes Coupé CLA 200 AMG Line
- Cilindros: 4 em linha
- Cilindrada (cm3): 1.332
- Potência máxima (cv/rpm): 163/5.500
- Torque (nM/RPM): 270/2.000-3.500
- Câmbio: 7G-DCT
- 0 a 100 km/h: 8,4 s
- Velocidade máxima: 229km/h
- Peso: 1.505kg
- Pneus: 225/45 R18
- Volume do porta-malas: 440 litros
- Tanque de combustível: 43 litros
- Comprimento: 4.688
- Largura: 1.999
- Altura: 1.427
Mercedes Coupé CLA 35 4MATIC
- Cilindros: 4 em linha
- Cilindrada (cm3): 1.991
- Potência máxima (cv/rpm): 306/6.100
- Torque (nM/RPM): 400/2.500-34000
- Câmbio: 8G-DCT
- 0 a 100 km/h: 4,9 s
- Velocidade máxima: 250km/h
- Peso: 1.680kg
- Pneus: 245/35 R19
- Volume do porta-malas: 460 litros
- Tanque de combustível: 51 litros
- Comprimento: 4.692
- Largura: 1.999
- Altura: 1.402
VITOR GREGÓRIO é aluno do 26º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta e foi supervisionado pela editora adjunta do Estúdio Gazeta Karine Nobre.