Concessionária do ES já está com reservas para o novo Mercedes CLA Coupé

Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC traz tecnologia e esportividade Crédito: Mercedes-Benz/Divulgação

O Mercedes CLA Coupé já está com reservas para o Espírito Santo. De acordo com Bernardo Chieppe, diretor comercial da Vitória Motors Mercedes-Benz, o público interessado já pode dar os primeiros passos para adquirir o coupé de luxo.

“Tanto o CLA 200 AMG Line, quanto o Mercedes-AMG CLA 35 4Matic, chegarão em breve nas nossas lojas, por isso, os interessados já podem se antecipar e fazer as suas reservas para aproveitar o luxo e esportividade dessas super novidades. O lançamento nas duas motorizações significa um novo marco para o CLA e para a Mercedes. O infotenimento no interior ficou mais robusto do que as versões anteriores e o design, tanto do interior, quanto do exterior, representam os públicos da Mercedes-Benz atualmente”, comenta.

Duas versões, duas motorizações

O modelo chega ao Brasil com duas versões diferentes, a começar pela motorização. O Mercedes-Benz CLA 200 AMG Line conta com um motor de quatro cilindros 2.0 eletrificado, tendo um sistema híbrido leve de 48V. Ele garante um ganho de potência de 14cv e o seu câmbio é automático de sete marchas.

Do outro lado, temos o AMG CLA 35 4MATIC, que também chega equipado com um sistema elétrico de 48 volts e um motor de partida/gerador acionado através de correia, com um ganho de 14 cv. O seu câmbio é o SpeedShift DCT de oito marchas, com mais de 300 cv de potência. A agilidade do veículo é perceptível pelo seu arranque. Ele vai 0 a 100 km/h em 4,9 segundos.

"Existe uma preferência por muito luxo, esportividade e conforto. Por isso, a nossa expectativa para a chegada do modelo no Espírito Santo são as melhores. Esse lançamento tem tudo para preencher um lugar especial no mercado de luxo automotivo", destaca Chieppe.

Mercedes CLA 200 AMG Line apresenta um design moderno e sofisticado Crédito: Mercedes-Benz/Divulgação

Mudanças no visual

Em relação à versão anterior, o novo CLA 200 AMG Line carrega uma lista maior de equipamentos de série, a começar pelos Pacotes AMG Line de acabamentos externos e internos. Além disso, ainda traz rodas AMG de 18 polegadas - com novo design -; sistema completo de partida e acessos sem chaves Keyless Go e o pacote de assistente de condução semiautônoma.

O CLA 200 AMG Line tem o sistema de entretenimento Mercedes-Benz User Experience (MBUX) o grande diferencial. Outro aspecto é o volante esportivo multifuncional, que vem revestido de couro Nappa. O veículo ainda traz conectividade sem fio com smartphones e as saídas USB-C são iluminadas.

Já o Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC, versão esportiva e mais potente do modelo, tem como grande destaque o design exterior, que agora conta uma grade do radiador AMG com barras verticais, um novo para-choque dianteiro e um emblema AMG no capô, trazendo o DNA esportivo da marca.

A versão traz o volante multifuncional AMG Performance que possui raios duplos. Um diferencial neste aspecto são as teclas AMG com displays brilhantes e operação intuitiva. Assim, permite fazer o controle dos programas de condução enquanto continua com as mãos no volante.

O CLA 35 4MATIC é caracterizado pelo desempenho esportivo, que confere conforto, segurança e agilidade Crédito: Mercedes-Benz/Divulgação

Assim como o CLA 200 AMG Line, o AMG CLA 35 também traz a última geração MBUX do sistema de entretenimento. Agora, o som do surround Burmester traz uma sensação de áudio imersiva Dolby Atmos. Essa tecnologia traz mais clareza e profundidade àqueles que estiverem no veículo.

Segurança na direção

Quando o assunto é segurança, o CLA 200 AMG Line traz um sistema inteligente a partir do Assistente de Manutenção de Faixa, que é controlado de maneira mais precisa pelo Controle de Direção Ativo - ele prioriza uma direção segura, leve e confortável.

Ficha técnica

Mercedes Coupé CLA 200 AMG Line

O motor do CLA 200 AMG Line oferece alta performance ao condutor Crédito: Mercedes-Benz/Divulgação

Cilindros: 4 em linha

4 em linha Cilindrada (cm3): 1.332



1.332 Potência máxima (cv/rpm): 163/5.500



163/5.500 Torque (nM/RPM): 270/2.000-3.500



270/2.000-3.500 Câmbio: 7G-DCT



7G-DCT 0 a 100 km/h: 8,4 s



8,4 s Velocidade máxima: 229km/h



229km/h Peso: 1.505kg



1.505kg Pneus: 225/45 R18



225/45 R18 Volume do porta-malas: 440 litros



440 litros Tanque de combustível: 43 litros



43 litros Comprimento: 4.688



4.688 Largura: 1.999



1.999 Altura: 1.427



Mercedes Coupé CLA 35 4MATIC

Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC conta com aceleração de 0 a 100 km/h em 4,9 segundos Crédito: Mercedes-Benz/Divulgação

Cilindros: 4 em linha

4 em linha Cilindrada (cm3): 1.991

1.991 Potência máxima (cv/rpm): 306/6.100

306/6.100 Torque (nM/RPM): 400/2.500-34000

400/2.500-34000 Câmbio: 8G-DCT

8G-DCT 0 a 100 km/h: 4,9 s

4,9 s Velocidade máxima: 250km/h

250km/h Peso: 1.680kg

1.680kg Pneus: 245/35 R19

245/35 R19 Volume do porta-malas: 460 litros

460 litros Tanque de combustível: 51 litros

51 litros Comprimento: 4.692

4.692 Largura: 1.999

1.999 Altura: 1.402