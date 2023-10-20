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Esportividade e tecnologia

Concessionária do ES já está com reservas para o novo Mercedes CLA Coupé

O modelo conta com dois tipos de motorização, o CLA 200 AMG Line e o AMG CLA 35 4MATIC, que trazem novidades no design e nos equipamentos
Vitor Gregório

Vitor Gregório

Publicado em 

20 out 2023 às 15:33

Publicado em 20 de Outubro de 2023 às 15:33

Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC traz tecnologia e esportividade
Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC traz tecnologia e esportividade Crédito: Mercedes-Benz/Divulgação
O Mercedes CLA Coupé já está com reservas para o Espírito Santo.  De acordo com Bernardo Chieppe, diretor comercial da Vitória Motors Mercedes-Benz, o público interessado já pode dar os primeiros passos para adquirir o coupé de luxo.
“Tanto o CLA 200 AMG Line, quanto o Mercedes-AMG CLA 35 4Matic, chegarão em breve nas nossas lojas, por isso, os interessados já podem se antecipar e fazer as suas reservas para aproveitar o luxo e esportividade dessas super novidades. O lançamento nas duas motorizações significa um novo marco para o CLA e para a Mercedes. O infotenimento no interior ficou mais robusto do que as versões anteriores e o design, tanto do interior, quanto do exterior, representam os públicos da Mercedes-Benz atualmente”, comenta.

Duas versões, duas motorizações

O modelo chega ao Brasil com duas versões diferentes, a começar pela motorização. O Mercedes-Benz CLA 200 AMG Line conta com um motor de quatro cilindros 2.0 eletrificado, tendo um sistema híbrido leve de 48V. Ele garante um ganho de potência de 14cv e o seu câmbio é automático de sete marchas.
Do outro lado, temos o AMG CLA 35 4MATIC, que também chega equipado com um sistema elétrico de 48 volts e um motor de partida/gerador acionado através de correia, com um ganho de 14 cv. O seu câmbio é o SpeedShift DCT de oito marchas, com mais de 300 cv de potência. A agilidade do veículo é perceptível pelo seu arranque. Ele vai 0 a 100 km/h em 4,9 segundos.
"Existe uma preferência por muito luxo, esportividade e conforto. Por isso, a nossa expectativa para a chegada do modelo no Espírito Santo são as melhores. Esse lançamento tem tudo para preencher um lugar especial no mercado de luxo automotivo", destaca Chieppe.
Mercedes CLA 200 AMG Line apresenta um design moderno e sofisticado
Mercedes CLA 200 AMG Line apresenta um design moderno e sofisticado Crédito: Mercedes-Benz/Divulgação

Mudanças no visual

Em relação à versão anterior, o novo CLA 200 AMG Line carrega uma lista maior de equipamentos de série, a começar pelos Pacotes AMG Line de acabamentos externos e internos. Além disso, ainda traz rodas AMG de 18 polegadas - com novo design -; sistema completo de partida e acessos sem chaves Keyless Go e o pacote de assistente de condução semiautônoma.
O CLA 200 AMG Line tem o sistema de entretenimento Mercedes-Benz User Experience (MBUX) o grande diferencial. Outro aspecto é o volante esportivo multifuncional, que vem revestido de couro Nappa. O veículo ainda traz conectividade sem fio com smartphones e as saídas USB-C são iluminadas.
Já o Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC, versão esportiva e mais potente do modelo, tem como grande destaque o design exterior, que agora conta uma grade do radiador AMG com barras verticais, um novo para-choque dianteiro e um emblema AMG no capô, trazendo o DNA esportivo da marca.
A versão traz o volante multifuncional AMG Performance que possui raios duplos. Um diferencial neste aspecto são as teclas AMG com displays brilhantes e operação intuitiva. Assim, permite fazer o controle dos programas de condução enquanto continua com as mãos no volante.
O CLA 35 4MATIC é caracterizado pelo desempenho esportivo, que confere conforto, segurança e agilidade
O CLA 35 4MATIC é caracterizado pelo desempenho esportivo, que confere conforto, segurança e agilidade Crédito: Mercedes-Benz/Divulgação
Assim como o CLA 200 AMG Line, o AMG CLA 35 também traz a última geração MBUX do sistema de entretenimento. Agora, o som do surround Burmester traz uma sensação de áudio imersiva Dolby Atmos. Essa tecnologia traz mais clareza e profundidade àqueles que estiverem no veículo.

Segurança na direção

Quando o assunto é segurança, o CLA 200 AMG Line traz um sistema inteligente a partir do Assistente de Manutenção de Faixa, que é controlado de maneira mais precisa pelo Controle de Direção Ativo - ele prioriza uma direção segura, leve e confortável.

Ficha técnica

Mercedes Coupé CLA 200 AMG Line

O motor do CLA 200 AMG Line oferece alta performance ao condutor
O motor do CLA 200 AMG Line oferece alta performance ao condutor Crédito: Mercedes-Benz/Divulgação
  • Cilindros: 4 em linha
  • Cilindrada (cm3): 1.332
  • Potência máxima (cv/rpm): 163/5.500
  • Torque (nM/RPM): 270/2.000-3.500
  • Câmbio: 7G-DCT
  • 0 a 100 km/h: 8,4 s
  • Velocidade máxima: 229km/h
  • Peso: 1.505kg
  • Pneus: 225/45 R18
  • Volume do porta-malas: 440 litros
  • Tanque de combustível: 43 litros
  • Comprimento: 4.688
  • Largura: 1.999
  • Altura: 1.427

Mercedes Coupé CLA 35 4MATIC

Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC conta com aceleração de 0 a 100 km/h em 4,9 segundos
Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC conta com aceleração de 0 a 100 km/h em 4,9 segundos Crédito: Mercedes-Benz/Divulgação
  • Cilindros: 4 em linha
  • Cilindrada (cm3): 1.991
  • Potência máxima (cv/rpm): 306/6.100
  • Torque (nM/RPM): 400/2.500-34000
  • Câmbio: 8G-DCT
  • 0 a 100 km/h: 4,9 s
  • Velocidade máxima: 250km/h
  • Peso: 1.680kg
  • Pneus: 245/35 R19
  • Volume do porta-malas: 460 litros
  • Tanque de combustível: 51 litros
  • Comprimento: 4.692
  • Largura: 1.999
  • Altura: 1.402
VITOR GREGÓRIO é aluno do 26º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta e foi supervisionado pela editora adjunta do Estúdio Gazeta Karine Nobre.

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