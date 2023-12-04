Defender 130 Outbound terá apenas 10 unidades à venda no Brasil

Novo Defender 110 PHEV (Híbrido Elétrico Plug-in) apresenta autonomia elétrica de até 51 km (WLTP) Crédito: JLR/Divulgação

A Defender, marca que integra o conglomerado JLR, apresentou dois novos modelos na última semana: o 110 PHEV (Híbrido Elétrico Plug-in) e o 130 Outbound, que terá apenas 10 unidades à venda no Brasil. Segundo Paulo Manzano, diretor de Marketing da Jaguar Land Rover (companhia que sustenta a marca Defender), os novos veículos são uma prova da capacidade da empresa de fundir tradição com inovação.

Segundo Paulo Manzano, diretor de Marketing da Jaguar Land Rover (companhia que sustenta a marca Defender), os novos veículos são uma prova da capacidade da empresa de fundir tradição com inovação.

"Evoluímos ao longo dos anos, mas mantivemos a integridade de um ícone. É um veículo que incorpora força, capacidade e versatilidade. Com os novos 110 PHEV e 130 Outbound, não só continuamos a definir os padrões de desempenho off-road, mas também abraçamos a evolução tecnológica para oferecer uma condução mais emocionante e intuitiva."

Novo Defender 110 P400e: híbrido elétrico Plug-in

Nova Defender 110 PHEV produz 74g/km de CO2 Crédito: JLR/Divulgação

O Defender 110 PHEV (híbrido elétrico plug-in) conta com um motor 2.0 a gasolina de 300 cv e um motor elétrico de 105 kW (104 cv), que é alimentado por uma bateria de 19,2 kWh, entregando uma potência combinada de 404 cv com seu trem de força. Essa combinação oferece desempenho e respostas refinadas, com uma autonomia totalmente elétrica de até 51 km (WLTP).

O novo Defender P400e produz cerca de 74g/km de CO2 e é capaz de até 85.3 mpg (3.3l/100km). O carro acelera de 0 a 100 km/h em 5,6 segundos, atingindo uma velocidade máxima de 191 km/h.

O veículo também conta com rodas de liga leve de 20 polegadas, suspensão pneumática eletrônica e uma porta de carregamento no lado esquerdo. Todas as variantes PHEV vêm com um cabo de carregamento Modo 3 como padrão, enquanto um cabo Modo 2 opcional também está disponível.

O cabo de carregamento do Modo 3 permite que os clientes carreguem até 80% em duas horas usando um carregador de 7kW. Ao usar um carregador rápido de 50kW, o P400e carrega até 80% da capacidade em 30 minutos. O carregamento através de um cabo Modo 2 demora cerca de sete horas a atingir 80% – sendo ideal para carregar em casa durante a noite.

O P400e está disponível com opção de cinco lugares, controle climático de três zonas (no Defender X) e vidro atenuante solar. Ele também conta com um avançado sistema de frenagem regenerativa, que recupera energia ao desacelerar e frear para recarregar a bateria para maior eficiência.

O trem de força PHEV oferece a capacidade off-road habitual. A entrega linear proporcionada pelo motor elétrico trabalha em harmonia com o motor a gasolina para máxima flexibilidade. O P400e oferece capacidades off-road de alta e baixa autonomia no modo totalmente elétrico, além de oferecer geometria off-road superior para um PHEV.

Interior

O interior do novo Defender PHEV apresenta elementos exclusivos, incluindo soleiras de metal iluminadas e bancos estofados em couro Windsor Ebony e Robustec – um material robusto inspirado em tecidos usados em situações extremas ao ar livre. É resistente à abrasão e apresenta um padrão hexagonal e textura que adicionam mais profundidade ao interior. A cabine apresenta um acabamento emborrachado para facilitar a limpeza.

O sistema de infoentretenimento Pivi Pro oferece aos clientes controle intuitivo de todas as principais funções usando a tela central sensível ao toque de 11,4 polegadas. Ela contribui para o design elegante do painel de instrumentos com funções fáceis de usar, com ajuste de volume, clima e ajuste do assento. Um compartimento no console central dianteiro refrigerado e porta-copos dianteiro duplo trazem ainda mais conveniência.

O veículo também conta com um pacote de tecnologia abrangente, que inclui câmera surround 3D, faróis Matrix LED com assinatura exclusiva DRL, sistema de som Meridian, head-up display (versão X) e faróis de neblina dianteiros. Para suportar a robustez do Defender, o veículo também tem sistemas de assistência ao motorista Terrain Response 2 e All Terrain Progress Control de série, bem como tecnologia Wade Sensing e suspensão pneumática.

Preço: O Defender PHEV (Plug-in Electric Hybrid) está disponível no design de carroceria 110 com preços a partir de R$ 760.250.

Defender 130 Outbound

Defender 130 Outbound tem cinco lugares e motor diesel D300 Ingenium de 300cv Crédito: JLR/Divulgação

O novo Defender 130 Outbound está disponível exclusivamente com cinco lugares e até 2.516 litros (1.329 litros com fileira de dois assentos no lugar) de espaço na traseira, entregando mais versatilidade e praticidade. O piso especial do espaço de carga quase plano (1,267 metros de comprimento atrás da segunda fila) para acomodar itens variados, de roupas de mergulho a equipamentos de acampamento e escalada.

O Outboubd está equipado com capacidade 4x4, suspensão eletrônica a ar e dinâmica adaptativa de série. As tecnologias de condução todo-o-terreno permitem um progresso sem esforço em qualquer terreno, com a suspensão pneumática eletrônica que permite até 430 mm de articulação e até 900 mm de curso.

O modelo está disponível com motor diesel Ingenium D300 de 300 cv com tecnologia Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV) para melhor desempenho e eficiência.

Design

O Defender Outbound é oferecido nas cores Fuji White, Santorini Black, Carpathian Grey e Eiger Grey, com painéis traseiros na cor da carroceria.

No interior, os clientes encontram couro Windsor, além de uma seleção de materiais táteis que se adequam a um estilo de vida aventureiro. Alguns detalhes do carro foram projetados para atender a uma gama diversificada de atividades. Por exemplo, o tapete de borracha do porta-malas do Outbound se dobra para fora para proteger o para-choque ao carregar equipamentos volumosos ou pesados, como bicicletas ou malas.

Itens menores podem ser armazenados com segurança nas áreas de estiva adicionais, enquanto pontos de amarração extras e uma nova rede de carga facilitam a segurança de objetos durante a condução.

Apenas 10 exemplares do Defender 130 Outbound estarão disponíveis no Brasil e já é possível reservá-lo em toda a rede de concessionárias da JLR por R$ 848.726.