Carros blindados podem custar, em média, 20% a mais do que os sem blindagem

A crescente demanda por veículos blindados tem levado a uma alta nos preços Crédito: Shutterstock

A maior frota de carros blindados do mundo está no Brasil: são cerca de 300 mil veículos com proteção balística, segundo a Associação brasileira de Blindagem (Abrablin). Ainda, de acordo com a associação, somente no primeiro semestre de 2023, fora registrados 13.936 veículos blindados.

E é por isso que a procura por carros blindados no Brasil segue em alta. Mas a crescente demanda por veículos blindados tem levado a uma alta nos preços. Segundo um relatório da Kelley Blue Book Brasil (KBB Brasil), muitos clientes preferem pagar um preço mais alto, com os valores dos trâmites inclusos.

Um Porsche Macan GTS 2023, por exemplo, sem blindagem, tem preço médio de mercado de R$ 750 mil. Com a blindagem, o valor médio do mesmo modelo sobe para R$ 900 mil, um aumento de 20% no preço do carro.

No caso do mesmo Porsche Macan GTS, só que ano/modelo 2021, a diferença de preço é menor. Enquanto o modelo blindado tem preço médio de R$ 760 mil, o SUV sem a blindagem é avaliado por R$ 650 mil, em média – diferença de 14,4% no preço final.

Antigos desvalorizam mais

Por outro lado, o valor agregado da blindagem diminui com o passar do tempo, já que a proteção exige manutenção adequada, elevando custos. Por isso, segundo a KBB Brasil, essa diferença de preços entre modelos blindados e não blindados tende a reduzir com passar dos anos.

Após cinco anos de uso, a tendência é o carro blindado depreciar a ponto de ficar mais barato que o similar sem blindagem, dependendo do modelo. E essa desvalorização está diretamente relacionada ao maior custo de manutenção do veículo.

É claro que o modelo do carro também influencia na hora da blindagem. A proteção balística para hatches, sedãs ou peruas custa, em média, de R$ 63 mil (preço para modelos das categorias compacto e médio) a R$ 90 mil (modelos grandes).

No caso dos SUVs, o preço médio da blindagem parte de R$ 70 mil, para os modelos compactos; R$ 80 mil para os médios; e R$ 97 mil para os grandes.

Já as picapes demandam um investimento médio de R$ 40 mil (compactas), R$ 55 mil (médias) ou R$ 77 mil (grandes). Por fim, a blindagem para as vans de passageiros custa de R$ 125 mil (pequenas) a R$ 161 mil (grandes), dependendo do modelo.

Toyota Corolla é o modelo mais blindado do Brasil

O Toyota Corolla é o modelo que lidera o ranking da blindagem no país, seguido de outro modelo da marca japonesa, a picape Hilux e em terceiro, está o SUV BMW X1, segundo levantamento da KBB Brasil realizado junto a empresas de blindagem no Brasil.

Jeep Commander, Honda Civic, Jeep Compass, Volkswagen Virtus, Volkswagen T-Cross, Volvo XC60 e BMW Série 3 completam o ranking formado com informações fornecidas pelas seguintes empresas: Autobankers, DS Blindagens, Guardian, Leandrini, Master Blindagens, RB Blindagens, Só Blindagens e V Tech.

Entre as montadoras, a Toyota é a fabricante com o maior número de veículos blindados: 16,7%; a Jeep vem na segunda colocação, com 13,6%; a Volkswagen em terceiro lugar, com 12,4%; a BMW com 9,8%, na quarta posição e a Volvo, em quinto lugar, com 6,8%.