Volkswagen apresenta novo Golf com motor híbrido e IA

O Volkswagen Golf vendeu, até hoje, mais de 37 milhões de unidades desde sua criação, em 1974 Crédito: Volkswagen/Divulgação

A Volkswagen apresentou na noite desta terça-feira (23) o novo Golf, modelo mais vendido da montadora alemã, que completa, este ano, 50 anos de fabricação. O modelo vendeu, até hoje, mais de 37 milhões de unidades ao longo de oito gerações, desde o seu lançamento, em 1974. No Brasil, foram comercializadas 406 mil unidades desde seu lançamento em 1994.

A nova geração do hatch chega agora na Europa, onde já está sendo realizada a sua pré-venda. Para o Brasil, ainda não foi informado pela montadora quando o modelo retornará, já que ele saiu de linha em 2023. Entre as novidades, estão mudanças no visual, utilização de inteligência artificial (IA) e motorização híbrida.

Começando pelo design, o hatch não traz muitas mudanças significativas, mas a sua dianteira ganha logotipo iluminado da VW na grade frontal, a exemplo do T-Cross por aqui, no Brasil, e traz grafismos luminosos 3D nas lanternas traseiras.

Os faróis IQ.LIGHT com função matrix de LED incorporam um facho principal de alta performance com alcance de até 50 metros. Os conjuntos de lanternas traseiras também receberam mudanças de design nas duas versões de carroceria (hatch e perua).

“O Golf tem sido o coração da marca Volkswagen por meio século, proporcionando mobilidade acessível para todos no mais alto nível tecnológico. Isto é exatamente o que estamos fazendo agora com o novo estágio de sua evolução - com eficiência, conforto e qualidade ainda mais altos e um novo conceito de operação. O Golf não poderia ser melhor do que isso”, comenta Thomas Schäfer, CEO da Volkswagen Passenger Cars.

Motorização híbrida

Novo Golf 2025

Outra novidade é a nova motorização híbrida, além das versões a combustão, totalizando nove opções diferenciadas: híbrido leve (eTSI), híbrido plug-in (eHybrid e GTE), turbo a gasolina (TSI) e turbo diesel (TDI) – todas disponíveis já no lançamento. De acordo com a montadora, a autonomia elétrica é de aproximadamente 100 quilômetros e, como opcional, o modelo pode ser equipado com carregamento rápido de corrente contínua (CC).

Por outro lado, não foi divulgada ainda a potência do motor e nem a da versão mais esportiva, a GTI, mas a Volkswagen adiantou apenas que o hatch ficou mais esportivo e com mais potência em relação ao seu antecessor. Outros derivados do Golf serão apresentados ainda este ano, adianta a montadora.

No Brasil, foram comercializadas 406 mil unidades desde seu lançamento em 1994 Crédito: Volkswagen/Divulgação

“Com o Golf, escrevemos uma história de sucesso sem igual. O Golf simboliza a marca Volkswagen como nenhum outro modelo. Um carro para todas as gerações. Assim tem sido por 50 anos. Com o desenvolvimento contínuo do novo Golf, estamos acrescentando um novo capítulo a esta história de sucesso”, acrescenta Imelda Labbé, membro do Conselho de Administração da Volkswagen responsável por Vendas, Marketing e Pós-vendas.

Integração com ChatGPT

O carro também traz mais tecnologia embarcada, com integração com o chatbot ChatGPT ao seu sistema de infoentretenimento. A novidade, inclusive, foi apresentada no início de janeiro, durante a Electronics Show (CES) em Las Vegas (EUA). O sistema tem acesso à base de dados IA e os ocupantes podem interagir com o carro e ouvir os resultados da pesquisa.

O sistema traz ainda nova interface e tela touch flutuante com controles iluminados na base, assim como a linha ID., para controle de temperatura e volume. Também são novos o volante multifuncional aperfeiçoado e o novo assistente de voz IDA.

O carro traz mais tecnologia embarcada, com integração com o ChatGPT Crédito: Volkswagen/Divulgação

Utilizando linguagem natural, o IDA pode ser usado não apenas para controlar funções como o ar-condicionado, telefone ou o sistema de navegação, mas também para acessar informações on-line que vão da previsão do tempo a questões sobre conhecimentos gerais.

O Golf traz, ainda, novos sistemas de assistência como a função Park Assist Plus aperfeiçoada, que detecta se o espaço é ideal para estacionar e inicia a manobra automaticamente. O sistema assume o volante, assim como o comando do acelerador e do freio. Tudo que o motorista precisa fazer é monitorar o processo de estacionamento.

Além disso, o sistema vai permitir que o motorista manobre o veículo para dentro ou fora da vaga usando seu smartphone. O carro pode ser retirado da vaga de estacionamento remotamente se o espaço for muito apertado, por exemplo.

Versão variant do Volkswagen Golf 2025 Crédito: Volkswagen/Divulgação

Por fim, o modelo terá como novidade o sistema Area View, em que um panorama de 360 graus é criado pela união das imagens de quatro câmeras instaladas ao redor do carro. Isso facilita a visão do meio-fio e das marcações de vagas de estacionamento.

Os preços não foram divulgados.