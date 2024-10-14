Chevrolet Equinox elétrico chega ao Brasil e busca espaço entre SUVs premium

A potência total do Equinox EV é de 292 cv e 46 kgfm e ele consegue arrancar de 0 a 100 km/h em 5,8s Crédito: Chevrolet/Divulgação

A Chevrolet não pretende fazer volume no Brasil com carros puramente elétricos, e o novo Equinox EV confirma essa estratégia. O SUV de porte médio chega ao mercado por R$ 419 mil, valor próximo ao pedido pelo BMW iX1 (R$ 437.950). Para ganhar espaço no segmento premium, a marca americana aposta em autonomia e itens tecnológicos.

Segundo a GM, seu utilitário esportivo é capaz de rodar 443 quilômetros no ciclo estabelecido pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia). É possível prever que, no uso urbano, o alcance real se aproxime dos 600 km - desde que o motorista não abuse dos 292 cv de potência oferecidos pela combinação de dois motores.

A velocidade de recarga é de até 22 kW (AC) e 150 kW (DC), segundo a montadora. Na prática, é possível somar 130 km de autonomia em aproximadamente 10 minutos. A potência total é de 292 cv e 46 kgfm e ele consegue arrancar de 0 a 100 km/h em 5,8s, além de realizar manobras de retomada de 80 a 120 km/h em 4,8s.

O desenho não tem nenhuma semelhança com o do Equinox a gasolina vendido até então no Brasil. Além de estar uma geração à frente, o elétrico traz elementos futuristas comuns a tantos carros elétricos.

O modelo tem 4.840 mm de comprimento, 1.954 mm de largura e pesa 2.336 kg Crédito: Chevrolet/Divulgação

A barra luminosa que atravessa a parte dianteira está lá, o que reforça a nova moda da iluminação em LEDs. Os faróis, diminutos, ocupam nichos no meio do para-choque. Quando estão apagados, desaparecem em meio a um friso preto.

A lateral segue o mesmo conceito futurista, com rodas aro 19, maçanetas embutidas, coluna C larga e superfícies esculpidas pararcriar um efeito de luz e sombra. O teto tem aspecto de peça flutuante. O modelo tem 4.840 mm de comprimento, 1.954 mm de largura e pesa 2.336 kg.

Por dentro

O interior traz uma tela gigante para a central multimídia, com 17,7 polegadas. É possível baixar aplicativos e "conversar" com o carro por meio de ferramentas de inteligência artificial. Não é um bate-papo fluido, mas há respostas rápidas para comandos do veículo, como ajustes de temperatura.

O painel de instrumentos de 11 polegadas é configurável. São mais de 20 opções de setup, com informações que vão desde estatísticas acerca da eficiência de condução, passando pelas condições do veículo até a capa do álbum que está tocando no sistema de áudio.

São mais de 20 opções de setup, com informações que vão desde estatísticas acerca da eficiência de condução, passando pelas condições do veículo até a capa do álbum que está tocando Crédito: Chevrolet/Divulgação

O modelo tem três modos predeterminados de condução: Normal, Esportivo e Neve, que mudam o comportamento do carro. Para entusiastas, há ainda ajustes para a sensibilidade de resposta do volante e dos pedais de freio e acelerador.

Até o sistema One Pedal, que otimiza a regeneração de energia para a bateria, tem dois níveis de calibração. No estágio de recuperação intensa é possível conduzir sem pressionar o pedal do freio.

No porta-malas, há capacidade para 440 litros de bagagens. É pouco para um automóvel de cinco lugares que tem 4,84 metros de comprimento -quase tão longo como o Trailblazer (4,89 m), SUV derivado da picape S10 e movido a diesel.

LEDs espalhados pela cabine permitem escolher diferentes combinações de cores, outra solução presente em grande parte dos carros eletrificados atuais. A montadora, contudo, afirma que buscou um design mais equilibrado, sem ser "demasiadamente minimalista ou exageradamente excêntrico", segundo Alexandre Ameri, gerente de design da GM América do Sul.

Chevrolet Equinox EV - Externo

O modelo tem ainda banco do motorista com ajuste elétrico, memória e alerta vibratório; teto solar elétrico panorâmico; tampa traseira com abertura elétrica por aproximação; alerta de esquecimento de pessoas no banco de trás e pneus e vidros antirruído engrossam a lista de equipamentos de série do veículo.

Tecnologia embarcada

Apostando fundo na questão tecnologia, o Equinox EV é capaz de identificar a aproximação de condutores pré-definidos por meio da chave eletrônica, dar boas-vindas ou se despedir por meio de diferentes animações das luzes externas, ajustar o sistema de climatização da cabine, bancos e volante de acordo com a temperatura externa e acionar a ignição sem a necessidade de apertar qualquer botão.

A Chevrolet também informa que não é necessário parear um smartphone para projetar aplicativos na tela do veículo, pois a sincronização de dados feita previamente é automática. O carro é capaz de reconhecer compromissos da agenda, sugerir o trajeto e indicar pontos de recarga, caso a energia da bateria seja insuficiente.

O condutor dispõe do controle de cruzeiro adaptativo, dos alertas de colisão e de tráfego cruzado, da frenagem autônoma de emergência, além de correção da direção em caso de risco de colisão lateral. Outro equipamento de segurança do Equinox EV é o alerta de ponto cego até para bicicletas, que permanece ativo mesmo após o carro ser desligado para auxiliar o desembarque.

Chevrolet Equinox EV - Interno

O Equinox EV conta com airbags frontais, laterais, de cortina e de joelhos - somando oito bolsas infláveis - e um sistema de tração integral eAWD. Ele trabalha em conjunto com os dois motores elétricos e os sistemas eletrônicos de tração, estabilidade e frenagem para maior controle do veículo.

Estratégia

O Equinox EV é parte de uma estratégia que foi revista pela empresa americana. Em janeiro de 2021, a fabricante anunciou que encerraria a produção de veículos a gasolina ou a diesel em 2035. O Brasil estava incluído neste plano. Hoje, esse não é mais o objetivo da GM. Além de o crescimento das vendas de carros a bateria seguir um ritmo mais lento que o esperado, há o efeito China.

A montadora americana acreditou que desenvolver suas próprias soluções e pular a etapa de tecnologias híbridas seria o caminho do futuro. Entretanto, as marcas do país asiático tiveram impulso governamental para dominar a eletrificação em todas as suas possibilidades.

Mas foi o alto investimento em projetos independentes que permitiu à GM oferecer produtos como o Equinox EV. Assim como o Blazer EV (R$ 479 mil), o novo SUV tem padrão construtivo típico de carro premium, e passa a impressão de ser mais refinado que os utilitários chineses elétricos de menor preço que lideram vendas mundo afora.

As opções oferecidas em grande escala serão equipadas com motorização híbrida flex, com estreias confirmada para 2025 Crédito: Chevrolet/Divulgação

No Brasil, esses veículos a bateria serão as opções mais caras e de menor volume do portfólio da GM nesta década. As opções oferecidas em grande escala serão equipadas com motorização híbrida flex, com estreias confirmada para 2025. O primeiro lançamento nessa categoria será a renovação do SUV compacto Tracker.