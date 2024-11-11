Fiat busca aliar marca e custo-benefício para popularizar modelos híbridos

Versão híbrida do Fiat Fastback foi testada em trânsito comum Crédito: Fiat/Divulgação

CAMPINAS (SP) - As versões híbridas do Pulse e do Fastback foram apresentadas na última semana , e a Fiat tem a intenção de liderar a popularização da eletrificação no país, principalmente porque seus dois modelos estão, em termos de preço, entre os mais acessíveis do mercado.

O Pulse Audace, por exemplo, chega ao mercado custando R$ 125.990, o que o torna o modelo híbrido mais barato atualmente. Já o Fastback, a versão Impetus, híbrida, mais completa e mais cara do SUV sai por R$ 161.990, um valor bem abaixo de outras marcas consolidadas no mercado.

Apenas por aí, a montadora já consegue atrair a atenção para seus híbridos, além de contar com a própria reputação, sua capilaridade em termos de revenda no país, e também o prestígio dos dois modelos, que figuram entre os mais vendidos da categoria (ambos somam mais de 70 mil unidades vendidas no ano, segundo dados da Fenabrave).

O que muda no Pulse

Fiat Pulse Audace híbrido Crédito: Fiat/Divulgação

Lançado em 2021, o Pulse foi desenvolvido com foco no mercado brasileiro e se tornou o primeiro SUV da marca italiana. Além disso, ele estreou o motor T200, o 1.0 turbo de 13 cv de potência e o torque de 20,4 kgfm. Tanto externa quanto internamente, o modelo não teve mudanças significativas com a nova motorização.

Ele mantém o design com dianteira alta, aliada aos faróis full LED e ao para-choque elevado. A lateral permanece com o estilo mais musculoso do carro, com detalhes em plástico preto nas caixas das rodas, rack longitudinal no teto e acabamento diferenciado sob os vidros.

O para-choque traseiro também otimiza o ângulo de saída, assim como a dianteira, com uma altura maior. O interior também não mudou, com seu painel em tons prata e cinza, e mix de texturas.

O painel de instrumentos varia de acordo com a versão: na Audace é menor, com 5 polegadas, onde há uma representação do modelo para indicar o carregamento da carga elétrica e, nas laterais, os marcadores de velocidade e aceleração são analógicos com ponteiros. Na versão Impetus, esse painel é completamente digital.

Painel da versão Impetus é todo digital Crédito: Fiat/Divulgação

Acompanha ainda o sistema multimídia com até 10,1 polegadas com Apple CarPlay e Android Auto sem fio. O porta-malas dispõe de 370 litros de capacidade, que pode ser ampliado com o rebatimento dos bancos.

No quesito segurança, o Pulse segue equipado com ADAS (sistema avançado de assistência ao condutor) a partir da versão Impetus, em pacote que inclui frenagem automática de emergência, assistente de Permanência em Faixa, e a comutação dos faróis, que define entre o farol alto e baixo automaticamente.

O Fiat Pulse 2025 traz como opções de cores Preto Vulcano, Branco Banchisa, Vermelho Monte Carlo, Prata Bari, Cinza Strato, Cinza Silverstone e Azul Amalfi (exclusiva para Audace e Impetus). A versão Audace oferece teto bicolor por meio de opcional, enquanto na versão Impetus esta pintura é de série.

Novidades no Fastback

Fiat Fastback Audace é a versão de "entrada" da motorização híbrida no SUV cupê Crédito: Fiat/Divulgação

Já o Fastback, mais novo, lançado em 2022 , e também desenvolvido tendo o Brasil como foco, tem a missão de ser uma versão mais acessível de um SUV cupê, até então quase que exclusividade de marcas premium. Ele também é equipado com o motor T200, que agora passa a ser híbrido nas versões Audace e Impetus.

Desenvolvido sobre a plataforma MLA da Stellantis, ele também não passou por mudanças estéticas por fora ou por dentro. Ele permanece com o mesmo design, mantendo sua altura do solo de 192 mm, assim como os ângulos de ataque (20,4) e transposição (21,2).

Todas as versões vêm de série com quatro airbags, sendo dois frontais e dois laterais. A partir da versão Audace, o modelo segue equipado com ADAS, entregando frenagem automática de emergência, assistente de permanência em faixa, e a comutação dos faróis.

A partir da versão Audace, que tem motorização híbrida, o Fastback vem equipado com multimídia de 10,1 polegadas com Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Assim como o Pulse, o painel de navegação é digital e já vem com informações sobre o carregamento da bateria elétrica.

Fiat Fastback Impetus híbrido 2025 não teve mudanças no acabamento interior Crédito: Fiat/Divulgação

O modelo conta ainda com carregador por indução com saída de ar-condicionado dedicada nessa região, navegação embarcada com trânsito em tempo real de série, função TC+ para frenagem em condições de baixa aderência, controle de estabilidade, câmera de ré e ar-condicionado automático digital com saída para fila traseira.

O Fiat Fastback 2025 conta com as cores Preto Vulcano, Branco Banchisa, Cinza Silverstone, Prata Bari, Cinza Strato e a nova Azul Amalfi (exclusiva das versões Audace e Impetus). As versões Impetus, assim como o Pulse, oferece ainda o teto bicolor de série.

Híbrido de "entrada"

Painel de controle dos modelos híbridos permitem acompanhar a recarga Crédito: Fiat/Divulgação

O sistema híbrido leve da Fiat consiste em um motor elétrico multifuncional para substituir o alternador e o motor de partida. Ao todo, são duas baterias que geram torque adicional para o motor térmico e energia elétrica para carregar as baterias de chumbo-ácido de 68Ah e de íon de lítio de 11Ah, ambas de 12V, que fornecem energia ao motor elétrico. Isso se traduz em maior eficiência e economia de combustível, segundo a Fiat.

O motor térmico (a combustão) é o já conhecido T200, com 130 cv de potência e torque de 20,4 kgfm aliado a um câmbio CVT de sete velocidades. Na prática, durante o teste-drive realizado em Campinas (SP), há pouca mudança de percepção no que diz respeito à potência e ao desempenho do carro no dia a dia.

A diferença mesmo está em alguns detalhes, como um silêncio maior na cabine, principalmente em momentos de desaceleração e frenagens, quando a bateria elétrica está sendo carregada, e no resultado final, que é a economia de combustível e menor índice de emissões de gases, sobretudo quando usado com gasolina.

Tanto o Pulse quanto o Fastback foram testados em um percurso preestabelecido, onde foi possível sentir os dois carros num ambiente de trânsito mais intenso, bem parecido com o dia a dia da maioria das pessoas que vai adquirir um carro desses. O consumo é um dos principais chamarizes para a compra desse tipo de modelo.

Pulse e Fastback agora são híbridos nas versões Audace e Impetus Crédito: Fiat/Divulgação

Como foi um trajeto rápido, com cerca de 40 minutos, e basicamente dentro da cidade, sem muitos trechos de rodovias, não é possível comparar a performance com o dia a dia no trânsito, tampouco com uma longa viagem. Mas as medidas de consumo se aproximam da média divulgada pela Fiat no lançamento dos modelos.

Diferentemente de outros modelos híbridos não plugins, que chamam a atenção pelo consumo mais baixo, a motorização estreada nos dois SUVs não faz tanta diferença no consumo. Mas é um primeiro passo rumo à eletrificação, já que podemos esperar outros modelos não apenas da Fiat, como também da Stellantis com esse tipo de powertrain.

Ambos os modelos estão equipados com o motor T200 Crédito: Fiat/Divulgação

O foco aqui, nos dois SUVs é apresentar a possibilidade desse tipo de tecnologia (como a empresa mesmo tem divulgado em sua campanha publicitária, ser o primeiro híbrido de muita gente) e avisar que será um caminho sem volta, já que a eletrificação veio para ficar, principalmente no que tange à performance e à emissão de gases.

Ficha técnica

Fiat Pulse T200 Hybrid

Fiat Pulse Impetus híbrido 2025 Crédito: Fiat/Divulgação

Motor: dianteiro, transversal com 3 cilindros em linha

Diâmetro x curso: 70 x 86,5 mm

Cilindrada total: 999 cm3

Taxa de compressão: 10,5:1

Potência: 125 cv (gasolina) / 130 cv (etanol) a 5.750 rpm

Torque: 20,4 kgfm a 1.750 rpm (gasolina) / 20,4 kgfm a 1.750 rpm (etanol)

No de válvulas por cilindro: 4

Comando de válvulas: sistema eletrohidráulico MultiAir III, com um eixo para as

válvulas de escape

Injeção: direta

Combustível: gasolina / etanol

Motor elétrico: dianteiro, transversal

Tensão: 12V – 3kW

Bateria: chumbo-ácido (68Ah)

Bateria auxiliar: íon-lítio (11Ah)

Transmissão: câmbio CVT (continuamente variável), com 7 marchas emuladas no modo manual e variável no modo automático

Diferencial: 5,698

Tração: dianteira

Freio dianteiro: a disco ventilado (diâmetro de 284 x 22 mm) com pinça flutuante

Freio traseiro: tambor (diâmetro de 203 mm) autoajustável

Suspensão dianteira: tipo independente, McPherson com barra estabilizadora, com amortecedores hidráulicos telescópicos

Suspensão traseira: tipo eixo de torção, com amortecedores hidráulicos telescópicos

Direção: assistência elétrica

Diâmetro mínimo de curva: 10,5 m

Rodas: R16 x 6,0 (Audace) / R17 x 6,0 (Impetus)

Pneus: 195/60R16 89H (Goodyear / Pirelli) / 205/50R17 89H (Pirelli)

Peso do veículo em ordem de marcha: 1.234kg (Audace) / 1.245kg (Impetus)

Capacidade de carga: 400 kg

Comprimento: 4.099 mm

Largura da carroceria: 1.776 mm (s/espelhos) 1.989 mm (c/espelhos)

Altura do veículo (vazio): 1.553 (Audace) / 1.552 (Impetus)

Distância entre eixos: 2.532 mm

Vão livre entre-eixos: 213 mm (Audace) / 212 (Impetus)

Altura mínima do solo: 195 mm

Ângulo de entrada: 20,5 (Audace) / 20,6 (Impetus)

Ângulo de saída: 31,4 (Audace) / 31,3 (Impetus)

Volume do porta-malas: 370 litros

Tanque de combustível: 45 litros

0 a 100 km/h: 9,7 s (gasolina) / 9,4 s (etanol)

Velocidade máxima: 187,0 s (gasolina) / 189,0 s (etanol)

Consumo urbano: 13,4 km/l (gasolina) / 9,3 km/l (etanol)

Consumo estrada: 14,4 km/l (gasolina) / 10,2 km/l (etanol)

Fiat Fastback T200 Hybrid

Fiat Fastback Impetus híbrido 2025 Crédito: Fiat/Divulgação

Motor: dianteiro, transversal com 3 cilindros em linha

Diâmetro x curso: 70 x 86,5 mm

Cilindrada total: 999 cm3

Taxa de compressão: 10,5:1

Potência: 125 cv (gasolina) / 130 cv (etanol) a 5.750 rpm

Torque: 20,4 kgfm a 1.750 rpm (gasolina) / 20,4 kgfm a 1.750 rpm (etanol)

Número de válvulas por cilindro: 4

Comando de válvulas: sistema eletrohidráulico MultiAir III, com um eixo para as válvulas de escape

Injeção: direta

Combustível: gasolina / etanol

Motor elétrico: dianteiro, transversal

Tensão: 12V – 3kW

Bateria: chumbo-ácido (68Ah)

Bateria auxiliar: íon-lítio (11Ah)

Transmissão: câmbio CVT (continuamente variável), com 7 marchas emuladas no modo manual e variável no modo automático

Diferencial: 5,698

Tração: dianteira

Freio dianteiro: a disco ventilado (diâmetro de 284 x 22 mm) com pinça flutuante

Freio traseiro: tambor (diâmetro de 203 mm) autoajustável

Suspensão dianteira: tipo independente, McPherson com barra estabilizadora, com amortecedores hidráulicos telescópicos

Suspensão traseira: tipo eixo de torção, com amortecedores hidráulicos telescópicos

Direção: assistência elétrica

Diâmetro mínimo de curva: 10,5 m

Rodas: R17 x 7,0 (Audace) / R18 x 6,0 (Impetus)

Pneus: 205/50R17 89H (Pirelli) / 215/45R17 93H (Continental)

Peso do veículo em ordem de marcha: 1.253kg (Audace) / 1.271kg (Impetus)

Capacidade de carga: 400 kg

Comprimento: 4.427 mm

Largura da carroceria: 1.774 mm (s/espelhos) 1.989 mm (c/espelhos)

Altura do veículo (vazio): 1.547 (Audace) / 1.548 (Impetus)

Distância entre eixos: 2.533 mm

Vão livre entre-eixos: 217 mm

Altura mínima do solo: 192 mm

Ângulo de entrada: 20,3

Ângulo de saída: 24,2

Volume do porta-malas: 600 litros

Tanque de combustível: 45 litros

0 a 100 km/h: 9,7 s (gasolina) / 9,4 s (etanol)

Velocidade máxima: 194,0 s (gasolina) / 196,0 s (etanol)

Consumo urbano: 12,6 km/l (gasolina) / 8,9 km/l (etanol)

Consumo estrada: 13,9 km/l (gasolina) / 9,8 km/l (etanol)