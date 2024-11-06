Versões Audace e Impetus dos Fiat Pulse e Fastback agora são híbridas

Os Fiat Fastback e o Fiat Pulse terão motorização híbrida nas versões intermediárias Crédito: Fiat/Divulgação

CAMPINAS (SP) - Após um período de nem tanto mistério, a Fiat oficializou o lançamento da sua motorização híbrida, que começa nas versões intermediárias do Pulse e do Fastback . A partir de agora, ambas as versões serão comercializadas apenas com esse tipo de motor. Quanto às versões de entrada e as topo, estas ainda não há previsão (veja mais na coluna Karine Nobre ) para ganhar motorização híbrida.

Os preços partem de R$ 125.990 para o Fiat Pulse Audace: um aumento de R$ 2 mil no valor em comparação à versão somente a combustão. A versão Impetus do Pulse e também Audace e Impetus do Fastaback também tiveram um reajuste de R$ 2 mil no atual preço da motorização apenas a combustão, que deve conviver durante um tempo com os híbridos enquanto o estoque destas durar.

Com o preço de partida mais baixo (R$ 125.990), o Fiat Pulse é agora o modelo híbrido mais barato do mercado, tirando a posição até então do Kia Stonic, que parte de R$ 129.990 para a versão híbrida leve, o mesmo tipo de tecnologia que se aproxima à dos modelos da Fiat, com a exceção do modelo coreano de ser movido apenas a gasolina, por ser importado.

Já os modelos da Fiat são bicombustível, funcionando tanto com gasolina quanto com etanol. O que os iguala aos modelos da Toyota sem levar em consideração os valores e o tipo de tecnologia empregada em cada motorização. O Corolla híbrido mais barato, a versão Altis Hybrid, parte de R$ 188.590 (ficando acima da versão Impetus do Fiat Fastback, que parte de R$ 161.990).

Painel de comando do carro agora traz animação com o funcionamento do sistema híbrido Crédito: Fiat/Divulgação

Sobre a motorização híbrida da Fiat, esta é derivada da tecnologia Bio-Hybrid da Stellantis, conglomerado do qual faz parte a montadora italiana, tendo o Polo Automotivo Stellantis de Betim (MG) como o centro global da empresa no desenvolvimento desta tecnologia.

Os dois modelos estão equipados com o motor T200 Flex aliado ao câmbio CVT de sete velocidades, 1.0 turbo com 130cv e 20,4 kgfm de torque. Nada disso mudou, mesmo com a hibridização, que dará mais eficiência energética, entregando performance e melhor custo-benefício, segundo a montadora.

Nas medições divulgadas pela Fiat, o Fastback, teve, no ciclo urbano, uma redução no consumo de combustível de 11,5% na gasolina (9,8% no etanol); e, no Pulse o percentual é de 10,7% tanto na gasolina, quanto no etanol. O Fastback híbrido faz, na estrada, 9,8 km/l abastecido com etanol e 13,9 km/l com gasolina. Já o Pulse híbrido faz, no ciclo rodoviário, 10,2 km/l a etanol, e 14.4 km/l a gasolina.

E como funciona o novo motor?

Ambos os modelos mantiveram o motor bicombustível para gasolina e etanol Crédito: Fiat/Divulgação

O sistema híbrido da Fiat possui um motor elétrico multifuncional que substitui o alternador e o motor de partida. Esse sistema híbrido dual-battery (duas baterias) é capaz de gerar torque adicional para o motor térmico do veículo e energia elétrica para carregar as baterias de chumbo-ácido de 68Ah e de íon de lítio de 11Ah, ambas de 12V, que fornecem energia ao motor elétrico. O sistema gera potência de até 3kW. De acordo com a montadora, isso permite melhor performance para o automóvel e redução de consumo de combustível.

O sistema é composto pelos seguintes componentes:

Duas baterias de 12V, sendo uma de chumbo-ácido (localizada no cofre do motor) e outra de íon de lítio (localizada abaixo do banco do motorista).

Sistema DBSM (Dual-Battery Switch Module ou Módulo de Comutação de Duas Baterias) usado para conectar, separar ou controlar as duas baterias de acordo com a estratégia da central eletrônica, garantindo a operação eficiente e a carga adequada.

Motor elétrico multifuncional de 12V e 3kW conectado mecanicamente ao motor de combustão e alimentado por uma bateria auxiliar de íon de lítio, que substitui o alternador e o motor de partida.

Ao todo, são quatro modos de operação desse novo sistema híbrido:

e-Start&Stop: função Start-Stop durante paradas. Quando o veículo para completamente, o sistema desliga o motor a combustão, economizando combustível. Nas desacelerações, o motor a combustão permanece em funcionamento sem injetar combustível, priorizando a regeneração de energia. e-Assist: assistência do motor elétrico ao motor de combustão. Durante acelerações e retomadas, as baterias de lítio e chumbo fornecem energia para o motor elétrico, que gera torque adicional para o motor de combustão, reduzindo o consumo de combustível. Alternador Inteligente: dois modos de funcionamento que dependem da condição das baterias. No modo alternador, as baterias de chumbo-ácido e/ou íon de lítio estão com baixos estados de carga, e o alternador inteligente permite o carregamento das mesmas. No modo neutro, as baterias de chumbo-ácido e/ou íon de lítio estão carregadas, e o alternador inteligente permite que as baterias mantenham as cargas elétricas do veículo. e-Regen: regeneração de energia durante desacelerações. A função de regeneração converte energia mecânica em energia elétrica, que é armazenada nas duas baterias – chumbo-ácido e íon de lítio. O sistema é capaz de regenerar até 25% da energia que seria desperdiçada em um motopropulsor convencional, segundo a montadora.

O que mudou no Pulse e no Fastback?

Além do badge indicando ser uma versão híbrida, tanto o Pulse quanto o Fastback ganham uma nova cor, o Azul Amalfi, exclusiva para as versões eletrificadas tanto da Audace quanto da Impetus.



Os dois modelos ganham também um novo painel digital onde podem ser acompanhados os modos de operação do sistema híbrido do carro em forma ilustrativa. Esse cluster tem 7 polegadas na versão Impetus e 3,5 polegadas na Audace, trazendo imagens representativas de cada fase para que o motorista consiga gerenciar a eficiência do veículo.

Jornalista viajou a convite da montadora.

Fichas técnicas e preços

Fiat Pulse Audace T200 Hybrid AT

Fiat Pulse Audace tem motor T200 híbrido de 130 cv Crédito: Fiat/Divulgação

Motor T200 Hybrid (130cv)

Cor exclusiva Azul Amalfi

Outras cores: Preto Vulcano, Branco Banchisa, Vermelho Monte Carlo, Prata Bari, Cinza Strato e Cinza Silverstone

Multimídia 10,1”

Banco Bipartido

Câmera de Ré e Sensor de Estacionamento

Keyless

Carregador por Indução

Partida Remota

Rodas em Liga 16”

Volante em Couro

Preço: a partir de R$ 125.990 (aumento de R$ 2 mil em relação à versão somente à combustão)

Pulse Impetus T200 Hybrid AT

A nova cor Azul Amalfi é uma das novidades do Pulse com motorização híbrida Crédito: Fiat/Divulgação

Todos os itens da versão anterior

Cluster 7”

Multimídia 10,1”

Sensor de Estacionamento Dianteiro

Assistente de Permanência em Faixa (Lane Keep Assist)

Frenagem Autônoma de Emergência (AEB)

Farol de Neblina

Luz no Retrovisor

Retrovisor com tilt down e rebatimento

Detecção de Chuva

Retrovisor Fotocrômico

Farol Alto Automático

Roda de Liga 17”

Bancos em Couro

Teto Bicolor

Preço: a partir de R$ 140.990 (A versão somente a combustão custa R$ 138.990)

Fastback Audace T200 Hybrid AT

Fiat Fastback Audace híbrido tem partida remota Crédito: Fiat/Divulgação

Motor T200 Hybrid (130cv)

Cor exclusiva Azul Amalfi (estreando na linha Fastback)

Outras cores: Preto Vulcano, Branco Banchisa, Cinza Silverstone, Prata Bari e Cinza Strato

Keyless

Carregador por Indução

Multimídia 10,1”

Assistente de Permanência em Faixa (Lane Keep Assist)

AEB

Detecção de Chuva

Retrovisor Fotocrômico

Farol Alto Automático

Partida Remota

Preço: a partir de R$ 151.990 (acréscimo de R$ 2 mil da motorização apenas a combustão)

Fastback Impetus T200 Hybrid AT

A versão Impetus do Fastback tem rodas de liga leve de 18 polegadas Crédito: Fiat/Divulgação

Itens da versão anterior

Cor exclusiva Azul Amalfi (estreando na linha Fastback)

Cluster 7”

Sensor de Estacionamento Dianteiro

Farol de Neblina

Luz no Retrovisor

Retrovisor com tilt down e rebatimento

Roda de Liga 18”

Teto Bicolor

Bancos em Couro

Preço: a partir de R$ 161.990 (aumento de R$ 2 mil em relação ao motor somente a combustão)