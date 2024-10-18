Nivus 2025 chega mais tecnológico e com apelo esportivo

O motor é o mesmo da edição anterior: 1.0 turbo de três cilindros. A potência é de 128 cv e o torque é de 20,4 kgfm quando abastecido com etanol Crédito: Volkswagen/Divulgação

Desde que foi lançado pela primeira vez no Brasil, em julho de 2020, o Nivus permaneceu entre os 10 SUVs mais vendidos em todos os anos. De lá para cá, foram emplacadas 184.802 unidades do veículo, segundo os dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Agora, a Volkswagen anuncia a versão 2025 do SUV, que é querido por muitos brasileiros.

As principais mudanças do modelo são um novo design com uma iluminação inédita, mais tecnologia e conectividade, além de uma versão esportiva confirmada para 2025, a GTS. Confira os destaques a seguir.

O mesmo preço

O valor do novo Nivus não mudou em relação à versão passada. Veja abaixo:

Nivus Comfortline – R$ 136.990

Nivus Highline – R$ 153.990

Nivus GTS – confirmado para 2025, sem preço divulgado ainda

Desing renovado

Na traseira, o para-choque recebe nova linha em destaque e marcações da carroceria na laterais, oferecendo um aspecto mais largo e esportivo ao SUV Crédito: Volkswagen/Divulgação

Para 2025, o SUV cupê apresenta design renovado, explorando as linhas mais esportivas na dianteira com grade maior e mais imponente. Agora, tanto na dianteira como na traseira, os faróis e lanternas recebem conexão em LED entre os dois extremos, o "light strip", entregando uma assinatura noturna inédita – e a primeira vez em um modelo da VW no Brasil.

Na traseira, o para-choque recebe nova linha em destaque e marcações da carroceria na laterais, oferecendo um aspecto mais largo e esportivo ao SUVW. As lanternas, além do "light strip", tem nova assinatura, mais horizontais.

Nas laterais, as novas rodas de 17 polegadas para a versão Highline tem acabamento diamantado e preto piano, além do novo badge aplicado no para-lama dianteiro.

O novo Nivus tem paleta com sete opções de cores disponíveis. As novidades ficam para a cor de lançamento herdada da linha RS da Audi, Azul Turbo, e a Azul Titan, tom de azul inédito nos carros da Volkswagen no Brasil. Ainda fazem parte da gama a conhecida Cinza Moonstone, o Vermelho Sunset, a Cinza Platinum, o Branco Cristal e o Preto Ninja.

A cor de lançamento foi herdada da linha RS da Audi, Azul Turbo, e a Azul Titan, tom de azul inédito nos carros da Volkswagen no Brasil Crédito: Volkswagen/Divulgação

No interior, os bancos receberam nova roupagem exclusiva com costuras redesenhadas e acabamento inédito. Nas portas e painel, o revestimento soft touch acompanha as costuras dos bancos em contraste.

Motor não mudou

O motor é o mesmo da edição anterior: 1.0 turbo de três cilindros. A potência é de 128 cv e o torque é de 20,4 kgfm quando abastecido com etanol.

Tecnologia e conectividade

Embarcada no Nivus em 2020, a VW Play, central multimídia de 10,1 polegadas chega em nova geração. Com internet embarcada, o VW Play Connect possui independência para conectar o carro ao seu dono, sem a necessidade de parear o celular ou conectá-lo a uma rede Wi-Fi. Com os mais de 15 aplicativos disponíveis na loja online, o motorista pode chegar em qualquer lugar usando o Waze ou curtir suas playlists no Spotify sem tirar o telefone do bolso.

Além disso, a VW Play Connect será responsável por compartilhar as informações do veículo diretamente com o app Meu VW, que agora lança sua versão 2.0. Serão 15 funcionalidades oferecidas no carro conectado.

No interior, os bancos receberam nova roupagem exclusiva com costuras redesenhadas e acabamento inédito Crédito: Volkswagen/Divulgação

Dentre elas estarão: travar e destravar o veículo, localização em tempo real, acionamento da buzina e pisca alerta, modo manobrista, controle de perímetro, restrição de horário, gestão de saúde do carro com mais de 90 alertas, entre outras funções.

Todos os clientes que comprarem seu Novo Nivus no lançamento terão 1 ano grátis para todas as funções de conectividade e até três giga grátis de internet por mês até junho de 2025, para uso em todos os apps no VW Play Connect.

Segurança

A segurança também foi aprimorada para o Novo Nivus com o novo pacote ADAS. Além do ACC, AEB e assistente saída de vaga traseira já de série no Nivus, o opcional oferece lane assist, detector de ponto cego com marcação nos retrovisores externos, travel assist que contribui para uma condução mais segura e confortável em diversas situações, e o park assist para manobras paralelas e perpendiculares automática.

Novo Nivus GTS confirmado

A versão GTS, já equipada no Passat Pointer, Gol, Polo e Virtus, agora será equipada, pela primeira vez, em um SUV. Focada em esportividade, a versão mais completa do novo Nivus traz roupagem exclusiva e o reconhecido motor 250 TSI.

As versões Comfortline e Highline chegam ainda em 2024, com pré-venda aberta a partir do lançamento. O cliente poderá conhecer o modelo nas concessionárias a partir do dia 23 de novembro. Já a versão GTS, chegará as lojas no primeiro semestre de 2025. Novas informações serão divulgadas em breve.