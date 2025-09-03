Novos modelos

Concessionária do ES abre pré-venda para picape e SUV de sete lugares da GWM

Próximos lançamentos da marca chinesa estão marcados para este mês; reservas antecipadas da Poer P30 e do Haval H9 têm condições especiais

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 11:04 - Atualizado há uma hora

O Haval H9 e a Poer P30 compartilham da mesma motorização, 2.4 turbodiesel e transmissão automática de 9 marchas Crédito: GWM/Divulgação

Depois de quase um ano de espera, a picape Poer P30 (lê-se páuer, de power, em inglês) da GWM, que chegou a ser anunciada em 2024, finalmente vai chegar ao Brasil e, junto com ela, vem o SUV de sete lugares da marca, o Haval H9. Os dois modelos já estão em pré-venda nas concessionárias da marca no Espírito Santo, trazendo condições especiais de lançamento para quem fizer reserva antecipada.

Quem realizar a reserva até 10 de setembro terá direito a um kit de acessórios exclusivo com instalação gratuita. No Haval H9, o kit é composto por engate de reboque, rack de teto e caixa organizadora. Já na Poer P30, o cliente recebe capota marítima de lona, santo antônio tubular e trava antifurto do estepe.

As reservas para ambos os modelos podem ser realizadas diretamente no site da GWM, Mercado Livre, aplicativo My GWM ou nas concessionárias da marca no Brasil, mediante depósito de R$ 9 mil. O preço oficial da picape será divulgado no dia 10 e do SUV, no dia 12.

Ambos chegam para disputar segmentos com nomes já consolidados como a Hilux e o SW4, ambos da Toyota e líderes de suas categorias. A BYD, mais recentemente, trouxe a sua picape Shark, que chegou a fazer um barulho na época de lançamento, mas o modelo ficou meio que esquecido apesar de seu diferencial como picape média híbrida, totalizando apenas 699 vendas este ano, até julho, segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

A Poer P30 marca a estreia da GWM no segmento de picapes médias no Brasil. Inclusive, seu lançamento era esperado para o final do ano passado, mas a montadora decidiu esperar mais um pouco.

“O mercado de picapes médias é bastante conservador e uma híbrida teria problemas por causa disso [em relação ao lançamento da BYD Shark]. Já a Poer terá motor a diesel neste primeiro momento. E há expectativa, mais para a frente, de ter uma versão híbrida”, adianta o diretor da GW Lider, Bruno Conti.

A Poer que será lançada este mês terá motor 2.4 turbodiesel e transmissão automática de 9 marchas. O sistema de tração inteligente conta com três modos — 4x2, 4x4 High e 4x4 Low — que propiciam performance em diferentes pisos e condições de condução. A picape tem 5.416 mm de comprimento, 1.947 mm de largura e 1.886 mm de altura.

“A GWM é uma marca ‘picapeira’ na China e tem 50% de participação desse mercado por lá. E o lançamento do Tank 300 [SUV off-road de luxo da marca] foi fundamental para a chegada da Poer, pois consolidou a marca como fabricante de veículos robustos e preparados para o off-road”, acrescenta.

SUV de sete lugares

Já o Haval H9 é um SUV de grande porte com capacidade para sete passageiros e tração 4x4 e que irá compartilhar a mesma motorização da Poer. O Haval H9 mede 4.950 mm de comprimento, 1.976 mm de largura e 1.930 mm de altura, oferecendo espaço interno para sete adultos, segundo a montadora.

Além da performance, os dois veículos trazem recursos de conforto, tecnologia e conectividade, como faróis full LED inteligentes, bancos em couro climatizados, tela central de 14,6 polegadas, câmera 360°, controle remoto via aplicativo, carregador de celular por indução de 50W e sistema de condução semiautônoma de Nível 2+.

Sobre a expectativa de vendas, os valores ainda não foram anunciados, mas Conti afirma que terá “preços bem competitivos”. A marca no Espírito Santo tem sido bem requisitada pelos capixabas, afirma. Tanto é que a loja está entre as cinco maiores do país da GWM.

“A nossa participação no mercado é muito boa, pois o cliente quer tecnologia e performance. A chegada desses modelos vai ampliar a base de clientes que buscam carros com motor a diesel”, avalia.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta