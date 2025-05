Novidades

Linha 2026 da Fiat Titano vem da Argentina, ganha novo motor e suspensão

Picape mudou de casa e traz outras melhorias no conjunto, inclusive direção elétrica e sistema ADAS

Publicado em 30 de maio de 2025 às 18:44 - Atualizado há 17 horas

A Fiat Titano ganha agora um novo motor de 200 cv de potência e 450 Nm de torque Crédito: Fiat/Divulgação

Lançada no início do ano passado, a Fiat Titano é a primeira picape média da marca italiana. O modelo chegou para completar o portfólio da marca italiana que tem outros dois modelos que são campeões de venda em suas respectivas categorias: a Strada (que foi também o veículo mais vendido no ano passado) e a Toro. >

Derivada da “irmã” francesa Landtrek, a Titano já é a nona picape média mais vendida, de acordo com dados da Fenabrave, na frente de Mitsubishi Triton e da Volkswagen Amarok. E, para ficar ainda mais competitiva, a linha 2026 da caminhonete, que agora é fabricada na Argentina (mais sobre isso abaixo) e não mais no Uruguai, trouxe algumas mudanças que vão agradar o seu público consumidor e corrige outras que foram criticadas no seu lançamento.>

A começar pela mudança da motorização. Ela agora vem equipada com o mesmo motor da Ram Rampage e Fiat Toro, o Multijet 2.2, aliado a um novo câmbio automático de oito velocidades (para as versões Volcano e Ranch, já que a Endurance, de entrada, é a única manual). >

Com o conjunto, a Titano passa a ter 200 cv de potência e 450 Nm de torque. Antes, o motor entregava 180 cv e 40,8 kgfm (37,7 kgfm na versão manual) e as versões automáticas tinham câmbio de seis velocidades.>

Novo motor Multijet 2.2 está aliado a um novo câmbio automático de oito velocidades Crédito: Fiat/Divulgação

Segundo a Fiat, a nova motorização, com câmbio automático, traz mais economia para a picape, fazendo com que o consumo no ciclo urbano, que era de 8,5 km/l, passe a ser de 9,9 km/l. E, na estrada, a Titano passa a fazer 10,8 km/l ao invés do 9,2 km/l do motor anterior. A aceleração de 0 a 100 km/h passou de 12,4 km/h para 9,9 km/h.>

Outra mudança muito aguardada, que foi ponto de críticas durante o lançamento, é a suspensão da picape, que, segundo a Fiat, ganhou nova calibração, “que proporciona mais conforto e estabilidade em terrenos irregulares”. A direção também mudou e passa a ser elétrica (antes era hidráulica).>

A versão Endurance é a de entrada e única com câmbio manual Crédito: Fiat/Divulgação

Mais segurança e tecnologia

A picape também ganhou novos itens de segurança, também aguardados, passando a contar com o sistema ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) a partir da versão topo Ranch, com recursos como frenagem automática de emergência, monitoramento de ponto cego e piloto automático adaptativo. >

Outra novidade são os freios a disco nas quatro rodas e o novo sistema de tração integral permanente (AWD), que permite a troca automática entre a tração traseira (2H) e a tração integral (4X4).>

Picape traz novo console central, com nova alavanca de câmbio e freio de estacionamento eletrônico Crédito: Fiat/Divulgação

Ainda no quesito segurança, a Titano conta com seis airbags, sete alças de apoio e sistemas de assistência ao condutor, como alerta de saída de faixa, assistente de descida (Hill Descent Control), detector de pressão dos pneus (TPMS), controle eletrônico de estabilidade (ESP), assistente de partida em rampa, controle de tração e o Trailer Swing Control, que melhora a estabilidade ao rebocar. A picape conta também com freios ABS com distribuição eletrônica de frenagem (EBD).>

Por dentro houve mudanças também, já que a picape traz um novo console central, que ganhou nova alavanca de câmbio mais moderna, tipo manche, e o novo freio de estacionamento eletrônico (antes era mecânico).>

Modelo passa a ter um novo quadro de instrumentos com tela colorida de 7’’, para a versão Ranch Crédito: Fiat/Divulgação

Outra novidade é que a Titano passa a ter um novo quadro de instrumentos com tela colorida de 7’’, para a versão Ranch. Já a central multimídia de 10” passa a contar com uma página exclusiva para condução fora de estrada (Off-Road) e ganha conexão sem fio para smartphones.>

Mudanças no design e preços

A Titano ganhou algumas leves mudanças no design: o frontal tem novo skidplate (parte inferior do para-choques), que passa a ter uma nova cor e, na versão Ranch, um detalhe voltado para receber os sensores do sistema ADAS. Para combinar com a nova cor do skidplate, os para-choques traseiros também passam a ter detalhes na mesma cor. >

Por fora, a picape ganhou algumas mudanças no visual Crédito: Fiat/Divulgação

A picape também apresenta novas opções de cores: Cinza Silverstone e Branco Alaska, disponíveis nas versões Volcano e Ranch. >

É claro que com tanta mudança, a picape também ganharia novos preços. A Endurance manual agora parte de R$ 233.990 (antes, era R$ 219.990), a Volcano com câmbio automático de seis velocidades parte de R$ 263.990 (antes, era R$ 239.990) e a Ranch, topo da gama, começa em R$ 285.990 (antes partia de R$ 259.990 na linha anterior).>

Central multimídia passa a contar com uma página para condução fora de estrada Crédito: Fiat/Divulgação

Hub de Picapes

A Titano é o primeiro modelo a ser produzido pelo Hub de Picapes da Stellantis no Polo Automotivo de Cordoba, na Argentina. Foram investidos R$ 2 bilhões, destinados a novos componentes, motores de alta qualidade e à criação de 1.800 novos empregos, dos quais 50% serão ocupados por mulheres. >

Fiat Titano foi lançada no ano passado para a marca entrar no segmento das médias Crédito: Fiat/Divulgação

Essa iniciativa faz parte de um projeto mais amplo que envolve a fabricação de uma nova família de veículos na Argentina, com o objetivo de transformar o Polo de Córdoba em um hub de picapes para exportação em toda a região.>

“A Fiat Titano é muito mais do que um novo modelo, ela faz parte de uma estratégia industrial de longo prazo que visa posicionar o Polo Automotivo Stellantis de Córdoba como um verdadeiro hub regional de picapes. Nossa planta não está sendo modernizada apenas para aumentar a produção, mas para produzir com mais qualidade, maior integração local e constante evolução”, afirma Emanuele Cappellano, presidente da Stellantis para a América do Sul.>

Fiat Titano passa a conta com nova suspensão e ganha novos elementos de tecnologia Crédito: Fiat/Divulgação

