Volkswagen anuncia investimento de R$ 3,26 bi para produzir nova Amarok na Argentina

Projeção da nova Amarok que será produzida na Argentina Crédito: Volkswagen/Divulgação

A Volkswagen definiu o futuro de sua picape média na América do Sul. A nova Amarok será produzida na fábrica de General Pacheco (Argentina) e, diferentemente do que ocorre na Europa, não terá nenhuma relação com a Ford Ranger. O utilitário, que será produzido a partir de 2027, é resultado de um investimento de US$ 580 milhões (R$ 3,26 bilhões) a ser aplicado entre 2025 e 2029. A base do modelo será chinesa, com desenvolvimento em parceria com a Saic.

O desenho da futura Amarok já está pronto, e detalhes do estilo foram apresentados por meio de uma projeção. O modelo é bem diferente da versão vendida atualmente em outros países. Em janeiro de 2019, Ford e Volkswagen anunciaram uma aliança global, que não incluiu a troca de ações. O objetivo foi gerar uma escala de produção mais eficiente para ambas as montadoras a partir de 2023, com foco em veículos comerciais.

Os primeiros modelos envolvidos foram as picapes médias Amarok e Ranger. Entretanto, a pandemia de Covid-19 e o avanço das marcas chinesas influenciaram uma mudança de estratégia da empresa alemã. A Volkswagen desistiu de produzir seu utilitário em parceria com a Ford na Argentina. Dessa forma, a montadora americana seguiu sozinha com a renovação de seu produto, que tem atingido bons resultados comerciais na região desde o lançamento, em julho de 2023.

Apesar de ter o visual renovado em 2024, a Amarok é basicamente a mesma desde sua chegada ao mercado, em 2010. Na época, o modelo se destacava pela dirigibilidade próxima ao dos SUVs de luxo, mas enfrentou resistência do público do segmento. As vendas melhoraram com a chegada do motor V6 turbodiesel, embora o modelo sempre tenha ficado à sombra da Toyota Hilux, da Chevrolet S-10 e da própria Ranger.

Com o novo investimento, a montadora espera alcançar protagonismo no segmento. A base do desenvolvimento está na Saic Maxus T90, mas a Volkswagen prepara um modelo de estilo próprio. Será um desafio, principalmente em comparação ao produto que é oferecido na Europa.

"Estamos vivendo um processo de mudança fundamental para toda a marca VW, e este investimento ressalta o compromisso da Volkswagen com o futuro da mobilidade na América Latina", diz, em nota, Thomas Schäfer, CEO global da Volkswagen. "A Argentina e toda a região sul-americana desempenham um papel fundamental neste esforço."

Além da nova Amarok, a Volkswagen prepara o lançamento de uma picape do mesmo porte de Fiat Toro e Ford Maverick. O modelo será produzido no Brasil, na fábrica de São José dos Pinhais (PR). A montadora chegou a apresentar a versão conceitual de um utilitário para esse segmento: o modelo Tarok foi exibido na edição 2018 do Salão do Automóvel de São Paulo.

Ampliação de investimentos

O Brasil é o principal mercado da Volkswagen na região América do Sul Crédito: Volkswagen/Divulgação

Ao montante que está sendo investido no Brasil, agora se somam os investimentos de US$ 580 milhões na Volkswagen Argentina até 2029, anunciados nesta quinta-feira (3), totalizando os R$ 20 bilhões para a região.

“O valor também amplia a nova ofensiva para 17 lançamentos na América do Sul até 2029. Aos 16 modelos já anunciados no ano passado, dos quais já lançamos o Novo T-Cross, Nova Amarok e Novo Nivus, agora incluímos a sucessora da Amarok, uma nova geração que será produzida a partir de 2027 na fábrica de General Pacheco, na Argentina”, afirma o Chairman Executivo da Volkswagen na Região América do Sul, Alexander Seitz.

Segundo a montadora, o Brasil é o principal mercado da Volkswagen na região América do Sul. No país, as vendas totalizaram 400.379 unidades em 2024, sendo o segundo maior volume dos últimos 10 anos, de acordo com os dados da Volkswagen. Ainda, segundo a empresa, essa marca havia sido superada, no período, apenas em 2019, quando foram emplacadas 411 mil unidades. Em 2023 e 2024, o Brasil foi o terceiro maior mercado em volume de vendas para a marca Volkswagen no mundo, atrás apenas da China e Alemanha.

Tera e versões esportivas

O Volkswagen Tera foi apresentado durante os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro Crédito: Volkswagen/Divulgação

O próximo modelo dessa ofensiva de lançamentos da Volkswagen será o Tera, SUV subcompacto que estreia em maio e, de acordo com a Volkswagen, será o lançamento mais importante da Volkswagen para a Região América do Sul. O modelo foi apresentado durante o carnaval e começou a ser produzido na fábrica de Taubaté na quarta-feira (2). O Tera é um produto 100% desenhado, desenvolvido e produzido no Brasil. Além do mercado brasileiro, o SUV está confirmado para exportações a mais de 25 países da América Latina e África.

A empresa também está focada no resgate da esportividade com o lançamento do Nivus GTS , também no primeiro semestre. O icônico Golf GTI e novo Jetta GLI, também estão previstos para este ano.

Além dos produtos, a ofensiva inclui a chegada de uma nova plataforma (projeto MQB Hybrid) que permite mais conectividade e segurança por meio da tecnologia de ADAS (Advanced Driver Assistance System), além de mais conforto e aumento do espaço interno. A nova plataforma foi desenvolvida com a participação da Engenharia da Volkswagen do Brasil especialmente para a Região América do Sul.