Fiat revela mudanças no visual do Cronos em teaser e adianta tendência de design da marca

A Fiat apresentou um teaser com o novo visual do Cronos para a linha 2026, único sedã atualmente vendido pela marca no país, que ocupa a segunda posição na categoria, entre os mais vendidos no país (atrás do Chevrolet Onix Plus), segundo dados da Fenabrave (foram 44.392 unidades vendidas em 2024 e 5.413 emplacamentos nos dois primeiros meses de 2025).

No vídeo foram antecipados alguns detalhes das mudanças visuais que o modelo receberá em breve, dando a entender que a Fiat se prepara para seguir o futuro do design da marca, visto no Grande Panda, que deve vir para o Brasil como novo SUV da montadora.

O para-choque dianteiro, assim como do SUV italiano, terá uma grade com um padrão pontilhado, simulando pixels, uma entrada de ar inferior, e faróis de LED para as versões topo de linha. Já na traseira, não há diferença para o modelo atual. Os bancos internos também devem ganhar novidades.