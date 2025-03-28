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De cara nova

Fiat revela mudanças no visual do Cronos em teaser e adianta tendência de design da marca

Sedan da marca vai ganhar facelift para a linha 2026, trazendo novo desenho que pode indicar para onde deve seguir o futuro do design da marca

Publicado em 28 de Março de 2025 às 18:28

Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

28 mar 2025 às 18:28
A Fiat apresentou um teaser com o novo visual do Cronos para a linha 2026, único sedã atualmente vendido pela marca no país, que ocupa a segunda posição na categoria, entre os mais vendidos no país (atrás do Chevrolet Onix Plus), segundo dados da Fenabrave (foram 44.392 unidades vendidas em 2024 e 5.413 emplacamentos nos dois primeiros meses de 2025).
No vídeo foram antecipados alguns detalhes das mudanças visuais que o modelo receberá em breve, dando a entender que a Fiat se prepara para seguir o futuro do design da marca, visto no Grande Panda, que deve vir para o Brasil como novo SUV da montadora.
O para-choque dianteiro, assim como do SUV italiano, terá uma grade com um padrão pontilhado, simulando pixels, uma entrada de ar inferior, e faróis de LED para as versões topo de linha. Já na traseira, não há diferença para o modelo atual. Os bancos internos também devem ganhar novidades.
Quanto à motorização, pelo menos para esta nova roupagem do Cronos, não deve haver mudança. Para as versões de entrada deve permanecer o já conhecido Firefly 1.0 de 75 cv (etanol) e 71 cv (gasolina) de potência e torque de 10 kgfm com câmbio manual. E para as versões CVT que simula 7 marchas, o 1.3 Firefly com potência de 107 cv (etanol) com torque de 13,6 kgfm e 107 cv (gasolina) e torque de 13,1 kgfm.

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