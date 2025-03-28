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Faturamento do setor de locação de veículos sobe 17,8% em 2024 ante 2023

Dados da Associação Brasileira de Locadoras de Automóveis mostram que o faturamento líquido no segmento, no ano passado, foi de R$ 46,2 bilhões

Publicado em 28 de Março de 2025 às 11:14

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

28 mar 2025 às 11:14
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Com as compras, o setor de locação de veículos fechou 2024 com uma frota total de 1.617.286 automóveis e comerciais leves Crédito: Freepik
O setor de locação de veículos atingiu um faturamento bruto recorde em 2024. A cifra de R$ 52,9 bilhões representa um crescimento de 17,8% em relação ao ano anterior, segundo a Associação Brasileira de Locadoras de Automóveis (Abla). O faturamento líquido foi de R$ 46,2 bilhões do segmento no ano passado, descontando os R$ 6,7 bilhões pagos em impostos diretos sobre a locação.
Na linha de investimentos, foram desembolsados R$ 68,8 bilhões para a compra de automóveis comerciais e leves. As empresas do setor adquiriram 649.399 carros zero quilômetro em 2024, 26,1% de todos os automóveis e comerciais leves emplacados no Brasil no ano.
Com as compras, o setor de locação de veículos fechou 2024 com uma frota total de 1.617.286 automóveis e comerciais leves, um crescimento de frota de 3% em relação ao ano de 2023. Em média, os carros ficaram mais novos: a idade média da frota das locadoras caiu de 18,3 para 17,4 meses.
Já o número de locadoras cresceu 19,2% na comparação anual, com 31.487 empresas de aluguel de veículos ativas no País. O número já inclui as 7,5 mil locadoras de outros meios de transporte, tais como motos, ônibus e caminhões.

Veículos pesados e motos

As compras de motocicletas saltaram 89,6% em 2024 ante um ano antes, somando 70.571 novas unidades emplacadas por empresas de locação. A frota total de motos das locadoras chegou a 140.865 unidades, avanço de 81,4% na mesma base comparativa.
Nos veículos pesados, em 2024 as locadoras emplacaram 13.414 caminhões - 31,4% de aumento sobre os emplacamentos feitos em 2023. O total de caminhões em nome de locadoras chegou a 50.920, um avanço anual de 19,2%.

Eletrificados

As locadoras terminaram 2024 com uma frota de 14.951 automóveis e comerciais leves eletrificados, crescimento de 77,4% na comparação com o ano anterior. Dessas 14.951 unidades eletrificadas das locadoras, 54,6% são de veículos híbridos.
Sobre as compras no ano, em 2024 as locadoras emplacaram 7.895 carros eletrificados 0 km, 108,5% a mais do que em 2023, sendo 54,2% veículos híbridos.

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