Atualmente, 10.025.081 pessoas do gênero feminino possuem habilitação na categoria A, o que representa um aumento de 65,8% em 10 anos Crédito: Shutterstock

Your browser does not support the audio element. Número de mulheres com habilitação para moto cresce 65,8% em 10 anos

Mais mulheres estão pilotando moto a cada ano . Esta realidade é evidenciada pelos números da Secretaria Nacional do Trânsito (Senatran) que foram divulgados pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo).

Até dezembro de 2024, 10.025.081 pessoas do gênero feminino possuíam habilitação na categoria A, o que representa um aumento de 65,8% em 10 anos, já que em 2015 havia 6.045.589. Apesar delas ainda serem minoria, representando 24,9% dos habilitados, o aumento de mulheres pilotas foi bem maior que os 36,2% de crescimento entre os homens em uma década.

A faixa etária com maior número de habilitações – tanto de homens como de mulheres – é 31 a 40 anos. Elas são 3.505.664 motociclistas e eles, 8.319.381. As pessoas com idade entre 41 e 50 anos estão em segundo lugar do ranking. O gênero feminino conta com 2.355.200 habilitações e o masculino, 7.234.120.

Na terceira posição, há uma diferença na faixa etária. As mulheres na faixa dos 26 a 30 anos somam 1.550.041 carteiras na categoria A, enquanto os homens com idades entre 51 e 60 anos, respondem por 4.527.373 das habilitações.

A professora Myllena Monteiro, de 26 anos, faz parte deste grupo. Ela, que considera a moto um meio de transporte mais econômico, utiliza o veículo diariamente.

Myllena Monteiro pilota há um ano e meio e utiliza o meio de transporte para se deslocar diariamente Crédito: Divulgação

"Decidi investir na moto, que na atualidade e dentro da minha realidade, é um meio de transporte mais em conta, e uso no trajeto do trabalho e para todos os demais afazeres. Vou à igreja de moto, ao supermercado, padaria... É um adianto de tempo, facilita bastante nas tarefas diárias", afirma.

Frota x habilitações

A frota nacional conta hoje com 35.073.122 motocicletas. Em números absolutos, o Estado de São Paulo lidera o ranking com 7.169.771 unidades. Se for feita a relação frota x número de habilitados, o primeiro lugar é do Maranhão. As pessoas com idade entre 41 e 50 anos estão em segundo lugar do ranking.