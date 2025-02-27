Kia apresenta hatch, sedã e van elétricos e novo conceito de SUV da marca

Modelos da Kia serão 100% elétricos, ampliando o portfólio da marca que se reposiciona nesse segmento Crédito: Kia/Divulgação

A Kia mostrou, nesta quinta-feira (27), três novos carros e um conceito, todos 100% elétricos, que em breve devem chegar ao mercado no seu Kia EV Day 2025. A montadora coreana mostra que ainda está no jogo, trazendo novas soluções eletrificadas, ampliando o seu portfólio.

Os modelos EV4, PV5 e Concept EV2 reforçam o posicionamento da marca para se tornar referência em eletrificação no mundo, já que todos serão veículos globais, com pequenas diferenças de especificações e disponibilidade, dependendo do país.

O Kia PV5 é o primeiro modelo da linha Plataforma Além do Veículo (PBV – Platform Beyond Vehicle), que já havia sido exibido como conceito na CES 2024, em Las Vegas, EUA.

Ele faz parte da nova estratégia de negócios PBV da Kia, que foca na usabilidade e modularidade que permite mais flexibilidade para se adaptar a diversos tipos de veículos: van de carga, van de passageiros, veículo acessível para cadeirantes (WAV) e uma versão Crew, um modelo convertido e produzido diretamente pela Kia.

“Em um momento em que a demanda por produtos e experiências personalizadas cresce cada vez mais, os consumidores esperam que os fabricantes atendam às suas necessidades. Como pioneira no conceito PBV, a Kia está pronta para cumprir essa expectativa, como demonstra o PV5”, declara Ho Sung Song, presidente e CEO da Kia.

A Kia também apresentou outras duas plataformas: a E-GMP.S, dedicada aos PBVs, e a AddGear, que permite a personalização dos modelos PBV da empresa com acessórios, aprimorando a funcionalidade dos veículos tanto para uso pessoal quanto comercial.

O PV4 faz parte da nova estratégia de negócios PBV da Kia, que foca na usabilidade e modularidade Crédito: Kia/Divulgação

Sedã e SUV elétricos

O EV4 representa o primeiro sedã e hatchback elétricos da Kia, lançado com foco no segmento compacto e exibido em versões de quatro portas (sedã) e cinco portas (hatchback). O modelo introduz uma nova tipologia de sedãs e hatchbacks, segundo a Kia, focando em dois segmentos que, aparentemente, estão fora da mira do mercado, interessado apenas em produzir novos SUVs. Como modelo central, o EV4 também expande a linha de veículos elétricos da Kia.

São duas opções de bateria: 58,3 kWh (padrão) e 81,4 kWh (longo alcance). Esta último, segundo a montadora, tem autonomia de até 630 km, de acordo com os padrões WLTP. Com um coeficiente de arrasto de 0,23 Cd e um assoalho plano para otimizar o desempenho aerodinâmico, o EV4 também conta com frenagem regenerativa com iPedal 3.0 para maior eficiência.

O motor de 150 kW proporciona uma aceleração de 0 a 100 km/h em 7,4 segundos. Além disso, o veículo possui as tecnologias V2L (Vehicle-to-Load) e V2G (Vehicle-to-Grid), além de tecnologia avançada de chassis para conforto, refinamento e desempenho.

O EV4 representa o primeiro sedã e hatchback elétricos da Kia, lançado com foco no segmento compacto Crédito: Kia/Divulgação

O EV4 oferece uma série de recursos, como Digital Key 2.0, que permite acesso fácil, inclusive via Apple WatchTM. Atualizações de software contínuas Over-the-Air (OTA) mantêm o veículo sempre atualizado.

O painel de 30 polegadas conectado ao sistema de navegação ccNC (Connected Car Navigation Cockpit) aprimora a experiência de entretenimento no carro, com serviços de streaming e conectividade, como YouTube e Netflix. O interior também conta com soluções de armazenamento e flexibilidade, além do Assistente de IA da Kia.

O modelo está equipado com a mais recente funcionalidade ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), sendo o primeiro da categoria a usar o Highway Driving Assist 2 (HDA2) da Kia. O pacote Driving Package F+ (Drive Wise) oferece capacidades avançadas de detecção, enquanto a estrutura do chassi foi otimizada e reforçada para garantir proteção de segurança de alto nível.

O modelo introduz uma nova tipologia de sedãs e hatchbacks, segundo a Kia, focando em dois segmentos que estão fora da mira do mercado Crédito: Kia/Divulgação

O design do EV4 traz um perfil baixo em seu exterior, silhueta alongada, postura larga, faróis verticais e a EV Tiger Face da Kia, resultando em um visual esportivo. O interior segue um design minimalista e tecnológico, com uma interface flutuante e volante assimétrico.

SUV subcompacto

Outro modelo apresentado, o Kia Concept EV2 traz como prévia um futuro SUV subcompacto totalmente elétrico. O modelo traz tecnologia conectada, interior espaçoso e configurável, e portas traseiras de abertura invertida.

O Concept EV2 apresenta um visual exterior limpo, com DRLs verticais, iluminação Star Map da Kia e uma aparência dinâmica. Seu design é compacto e traz silhueta forte e para-choques robustos. O perfil combina uma postura sólida com uma linha de cintura dinâmica, para-lamas robustos e detalhes geométricos nas janelas e arcos das rodas.

O EV4 terá versões de quatro portas (sedã) e cinco portas (hatchback) Crédito: Kia/Divulgação

Já o interior do Concept EV2 é sustentável e flexível, com assentos versáteis e iluminação LED funcional. O conceito também inclui divisórias de bagagem retráteis, tecnologia de janela interativa (exibe mensagens, gráficos ou informações diretamente nas janelas dos veículos, utilizando tecnologias como displays transparentes, projeção de LED/OLED e outras) e alto-falantes triangulares removíveis para uma experiência de áudio personalizável.

“Este conceito é uma prévia da nossa visão futura para redefinir o segmento, trazendo um novo nível de sofisticação e usabilidade para os motoristas. É um sinal claro do nosso compromisso em tornar os veículos elétricos verdadeiramente acessíveis para todos”, acrescenta o presidente e CEO da Kia.